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Художник создает невероятные 3D рисунки обычным карандашом. Фото

Художник создает невероятные 3D рисунки обычным карандашом. ФотоРаботы японского художника.

Рассматривая эти фотографии, никогда не догадаешься, что это вполне обычные картинки, которые нарисованы на простой бумаге, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Нагаи Хидеюки (Nagai Hideyuki) – художник из Японии, которому всего 21 год, рисует изображения с нарушенной перспективой. Но когда на них посмотришь с необходимой точки, они будто выходят из рамок и оживают прямо на глазах.

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Художник создает невероятные 3D рисунки обычным карандашом. Фото
Художник создает невероятные 3D рисунки обычным карандашом. Фото
Художник создает невероятные 3D рисунки обычным карандашом. Фото
Художник создает невероятные 3D рисунки обычным карандашом. Фото
Художник создает невероятные 3D рисунки обычным карандашом. Фото
Художник создает невероятные 3D рисунки обычным карандашом. Фото
Художник создает невероятные 3D рисунки обычным карандашом. Фото
Художник создает невероятные 3D рисунки обычным карандашом. Фото
Художник создает невероятные 3D рисунки обычным карандашом. Фото
Художник создает невероятные 3D рисунки обычным карандашом. Фото
Художник создает невероятные 3D рисунки обычным карандашом. Фото
Художник создает невероятные 3D рисунки обычным карандашом. Фото
Художник создает невероятные 3D рисунки обычным карандашом. Фото
Художник создает невероятные 3D рисунки обычным карандашом. Фото
Художник создает невероятные 3D рисунки обычным карандашом. Фото
Художник создает невероятные 3D рисунки обычным карандашом. Фото
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 Теги: 3D рисунки, художник

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Сегодня, 11:26 » Автор: Анна Мартынова
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