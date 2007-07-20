Раздел: Фоторепортажи
Художник создает невероятные 3D рисунки обычным карандашом. Фото
Работы японского художника.
Рассматривая эти фотографии, никогда не догадаешься, что это вполне обычные картинки, которые нарисованы на простой бумаге, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Нагаи Хидеюки (Nagai Hideyuki) – художник из Японии, которому всего 21 год, рисует изображения с нарушенной перспективой. Но когда на них посмотришь с необходимой точки, они будто выходят из рамок и оживают прямо на глазах.
Читайте также: Калифорния в инфракрасных снимках. Фото
Рассматривая эти фотографии, никогда не догадаешься, что это вполне обычные картинки, которые нарисованы на простой бумаге, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Нагаи Хидеюки (Nagai Hideyuki) – художник из Японии, которому всего 21 год, рисует изображения с нарушенной перспективой. Но когда на них посмотришь с необходимой точки, они будто выходят из рамок и оживают прямо на глазах.
Читайте также: Калифорния в инфракрасных снимках. Фото
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