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Фотограф показал, как утилизируют старые корабли. Фото

Фотограф показал, как утилизируют старые корабли. ФотоЭто настоящий ад на Земле.

В XXI веке на Земле остается много страшных мест, где людям откровенно наплевать на страданиях других. И сейчас речь идет совсем не о каких-то крайних проявлениях жизни общества вроде войны. Речь идет об утилизации старых кораблей, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

Фотограф показал, как утилизируют старые корабли. Фото


Любой современный корабль – это очень сложный механизм, рассчитанный на длительную эксплуатацию и работу в экстремальных условиях. В среднем большие корабли служат по 25-30 лет, после чего их эксплуатация, ремонт и постоянно растущая страховка становятся слишком затратными. Единственная ценность старого корабля заключается в той стали, из которой он сделан.

Фотограф показал, как утилизируют старые корабли. Фото


Проблема в том, что утилизация судна в «цивилизованных» странах процесс очень долгий, затратный и строго регламентированный. Именно поэтому за такую опасную и грязную работу с радостью берутся в государствах менее развитых или (куда чаще) менее богатых. Лидерами в области «грязной» утилизации кораблей остаются Индия, Пакистан и Бангладеш.

Фотограф показал, как утилизируют старые корабли. Фото

Фотограф показал, как утилизируют старые корабли. Фото


Если хочется увидеть своими глазами ад на Земле, то он на этих верфях. Раньше сюда даже туристов водили, однако сегодня чужакам здесь не рады. Каждая такая верфь скрывается за высоким забором с колючей проволокой. Утилизация судов здесь – это невероятно доходный бизнес. Хотя в последние годы ситуация с условиями труда на утилизации немного улучшилась, она все еще далека от любых представлений о «норме».

Фотограф показал, как утилизируют старые корабли. Фото
Фотограф показал, как утилизируют старые корабли. Фото


Корабли разбирают чуть ли не вручную. Суда разрезают на куски и вывозят на переплавку. Масса типового фрагмента – 500 кг. Однако проблема не в тяжести труда, а в его опасности. Рабочие регулярно травятся ядовитыми веществами, в первую очередь свинцом и асбестом. При разборке случаются взрывы. Немало рабочих оказывается придавленными. Другие просто срываются с огромной высоты вниз. Кроме того, здесь активно используется детский труд. Многим рабочим на верфях 14 лет. Стоят такие работники дешевле, а потому пользуются не малым спросом. \

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Фотограф показал, как утилизируют старые корабли. Фото
Фотограф показал, как утилизируют старые корабли. Фото


Безответственно на подобных верфях относятся не только к людям, но и к окружающей среде. Утилизация судов проводится чаще всего варварски, из-за чего в мир попадает огромное количество опасных химикатов. Порядка 90% всех материалов с разобранного судна обретут вторую жизнь. Вот только стоит ли оно того?
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 Теги: фотограф, корабли

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Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
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