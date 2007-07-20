Раздел: Фоторепортажи
Реальные люди, обладающие сверхспособностями. Фото
Невероятно, но факт.
Мутанты, обладающие сверхспособностями, встречаются не только в комиксах. Конечно, речь не идет о столь ярко выраженных фантастических талантах, какие мы имели возможность наблюдать, скажем, у людей Икс из Marvel Comics, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac..
Однако существуют вполне реальные люди, которые появились на свет с необычными и крайне редкими способностями. Их таланты настолько необычны, что использовать какое-либо иное определение, вместо "сверхспособности", не поворачивается язык.
Отличие реальных людей от вымышленных супергероев лишь в том, что первые не спасают мир, разрушая попутно рядом стоящие небоскребы. Они ведут вполне нормальную обычную жизнь. Но это только на первый взгляд – обычную…
Суперсила, о которой мечтают многие, не всегда превращает жизнь в приключение. Для многих суперсила идет в комплекте с абсолютно ужасными побочными эффектами, которые способны превратить жизнь "сверхчеловека" в абсолютный ад…
Маленькая девочка, которая не чувствует боли
Оливия Фарнсуорт никогда не чувствует боли. Дело в том, что она появилась на свет с редкой патологией, называемой хромосомная делеция (если точнее – делеция участка плеча 6-ой хромосомы).
Речь идет о потере участка хромосомы, которая привела к тому, что девочка не чувствует болевых ощущений. Это означает, что ей практически незнакомо и чувство опасности, так как она не переживала в своей жизни "наказание" болью за неосторожное поведение.
В некоторых случаях эта способность оказалась неоценимым подарком. Она помогла ей выжить, когда девочку сбил автомобиль. Машина буквально переехала через ее грудь, протащив беднягу несколько метров, пока не остановилась.
И пока ее семья приходила в себя от шока, Оливия встала, отряхнулась и помахала своей матери рукой, как будто бы ничего и не случилось. Единственная причина, которая ей позволила выжить, заключается в том, что девочка не была напряжена, так как не почувствовала страха.
Посколько Оливия не чувствует боли, ее эмоции в момент наезда автомобиля значительно отличались от эмоций любого другого человека, окажись он, как и эта девочка, на волосок от гибели.
Однако в большинстве случаев состояние Оливии приносит огромное количество ужасных неприятностей и хлопот не только ей самой, но и ее окружению. Девочка никогда не ощущает усталость или голод, поэтому ее матери необходимо всегда быть начеку.
Она прилагает немалые усилия, чтобы заставить своего ребенка поесть. Чтобы уложить дочь спать, мать Оливии вынуждена давать ей иногда снотворные, так как переутомление крайне опасно для юного организма. Смертельно опасно.
И не стоит забывать о других причинах, когда боль спасает нас: когда мы обожжемся или поранимся. С Оливией эти предупреждения не работают, поэтому за ней необходим глаз да глаз.
Девочка не может обжечься кипятком, поэтому продолжит пить его, что может привести к повреждению гортани и пищевода. Она даже может откусить кусок своей губы, языка или щеки, когда ест, и не заметить этого. Быть может, иметь возможность чувствовать боль – это далеко не всегда плохо?
Женщина с безупречной памятью
Джил Прайс никогда ничего не забывает. Она готова без предварительной подготовки припомнить любое событие своей жизни; Джил в состоянии легко оживить в своей памяти дату, время и любые другие мельчайшие детали любого события, которое с ней когда-либо произошло.
Ее мозг – это, если хотите, просто бесконечный ресурс памяти, своеобразный видеомагнитофон, который всегда можно легко "перемотать" на необходимый Джил Прайс момент жизни из ее прошлого.
Такая способность сулит огромное количество плюсов и, на первый взгляд, не имеет никаких так называемых подводных камней, способных подпортить кайф от филигранного умения манипулировать своей памятью.
Однако так ощущается только на первый взгляд. Только представьте свои ощущения и эмоции, если бы у вас была такая сверхспособность. Джил Прайс, к примеру, описывает этот свой талант, как "бесконечный, неконтролируемый и абсолютно истощающий".
Память женщины постоянно рождает настолько яркие образы, что у Джил практически нет никакой возможности полностью сосредоточиться на происходящем вокруг нее. Она постоянно вынуждена отвлекаться погружениями в свое прошлое и в воспоминания.
Эта особенность практически сводит на нет способность Джил к усвоению знаний, так как она не может концентрироваться на новых вещах. Выглядит это так, как если бы ее память была привязана к конкретным предметам, вещам и образам.
Таким образом, память Джил, хоть и является совершенной, не в состоянии работать в том направлении, в котором ей это наиболее важно здесь и сейчас. Несмотря на то, что Джил прекрасно помнит каждую мелочь из своего личного опыта, ей сложнее, чем другим людям, вспоминать, к примеру, какие-то простые школьные факты, абстрактные вещи.
Люди с неломающимися костями
В 1994-ом году мужчина, о котором известно только то, что его зовут Джон (имя, возможно, вымышленное), попал в страшную автокатастрофу. По всем законам физики и биологии Джон не должен был остаться в живых.
Однако случилось чудо, и мужчина не получил практически никаких повреждений, не считая нескольких царапин. Его позвоночник не имел ни единой трещины; все до единой кости в теле также остались неповрежденными.
На этот случай, учитывая степень разрушения его автомобиля, обратили внимание специалисты. К удивлению докторов, не только сам Джон, но и все члены его семьи никогда в своей жизни не сталкивались ни с трещинами костей, ни с переломами.
Возможно, история эта покажется выдумкой – уж слишком она близка к киношной, как, скажем, в фильме "Неуязвимый" с Брюсом Уиллисом в главной роли. Однако речь идет о настоящем, а не выдуманном человеке.
Джон действительно появился на свет с более плотными, чем у любого среднестатистического человека, костями – в восемь раз плотнее, если быть точнее. И, соответственно, намного более прочными.
У Джона та же беда, что и у персонажа Уиллиса в вышеназванном фильме – он слишком тяжел, чтобы держаться на воде, а посему ему довольно тяжело плавать. Примечательно, что многие из людей с такой же патологией отмечают, что жизнь их – далеко не сахар. Особенно в зрелые годы.
Более высокая плотность скелета является настоящим ежедневным испытанием на прочность. Но ни костей, а всего организма, который изнашивается быстрее, так как все остальные ткани организма вынуждены всегда испытывать на себе дополнительную нагрузку из-за более плотных костей.
Пока у Джона нет особых жалоб на свое здоровье. Однако, по мнению специалистов, чем старше будет становиться Джон, тем яснее он будет осознавать, что его неумение нормально держаться на воде – это далеко не самое большое неудобство, которое доставляет тяжелый скелет.
Женщина, которая может видеть сто миллионов цветов
Большинство людей имеет три типа колбочек (чувствительных рецепторов сетчатки) глаза, что позволяем им различать спектр из семи миллионов цветов. Другие миллионы цветов, представленные во вселенной, являются недоступными почти никому – кроме животных и некоторых женщинах.
О таким явлении, как тетрахроматия (восприятие четырех основных типов цвета из-за наличия четырех типов колбочек), как и о том, что это явление может быть доступным некоторым женщинам, говорилось не раз.
Однако в реальности удалось выявить лишь одну женщину, которую можно назвать "истинным тетрахроматом". Она получила имя "субъект cDa29". Только у этой женщины было обнаружено среди людей четыре полностью функциональных типа колбочек.
Эта аномалия дает субъекту cDa29 возможность видеть огромный спектр, состоящий из ста миллионов цветов. Она способна видеть полный спектр радуги цветов, включая те миллионы цветов, которые остаются недоступными даже нашему воображению.
Это настоящее чудо – если кто-либо вдруг осознает в себе способность видеть эти цвета. По сути, субъект cDa29 видит такие цвета, которые она даже не может описать другим людям. Но и это еще далеко не все.
Этой женщине, со всеми теми сложными оттенками, которые она видит, в значительной степени тяжело представить себе те цвета, которые видят другие люди. Как результат, субъект cDa29, до того, как был признан тетрахроматом, считался просто дальтоником.
Существует теория, согласно которой только от одного до трех процентов всех женщин на нашей планете могут быть способны видеть полный спектр, состоящий из ста миллионов цветов. Однако они не воспринимают это умение, как некоторую особенность.
Этих женщин, как и субъект cDa29, записали в дальтоники. И их отпрысков мужского пола тоже – но уже обоснованно. По странной иронии судьбы ген, который дает возможность женщинам видеть больше цветов, делает их сыновей дальтониками. По крайней мере, субъект cDa29 никогда не передаст эту способность своим сыновьям.
Мужчина с фантастически растягивающейся кожей
Гарри Тернер – это этакий мистер Фантастик из знаменитого отряда Фантастической четверки киношной Вселенной Marvel. Конечно, способности Гарри не так безграничны, как у его фантастического прототипа.
Гарри появился на свет с редкой патологией, которая называется синдромом Элерса-Данлоса. Есть у этого состояния и ряд других наименований, однако смысл в том, что оно дает человеку гиперэластичную кожу, которая может растягиваться, словно резиновая.
Но это еще не все: человек с этой патологией каждое мгновение своей жизни ощущает боль. Гарри, с момента утреннего пробуждения до момента принятия снотворного перед сном, ощущает постоянную жгучую боль под кожей.
Эта боль настолько сильная, что Тернер вынужден носить обезболивающий пластырь из морфина, который позволяет ему буквально переживать день за днем. Его растягивающаяся кожа также привела к тому, что у Гарри была диагностирована гемофилия.
Иными словами, при такой коже требуется очень много времени для сворачивания крови. То есть, если Гарри порежется, кровь из пореза может течь очень долгое время, прежде чем удастся это кровотечение как-то остановить.
Мужчина вынужден принимать столько медикаментов на протяжении всей своей жизни, что иногда буквально впадает в бессознательное состояние. Оно может длиться до сорока часов, пока Гарри вновь не придет в себя.
Из-за этих потерей сознания у Тернера не было возможности окончить школу; да и на всю его остальную жизнь они оказали сильное влияние. Единственный способ, каким Гарри может зарабатывать на жизнь, это работать в цирке. Он выступает в своеобразном шоу фриков, хотя зрители не догадываются, какую боль ему доставляют его трюки.
Женщина, красота которой – это результат мутации
Практически все знают одну из таких женщин – речь идет об Элизабет Тейлор. Да, Элизабет, по сути, является мутантом – технически говоря. Ее ошеломляющие сине-фиолетовые глаза, обрамляемые ресницами двойной толщины, являются результатом мутации гена FOXC2.
Эта мутация, которая может возникать у некоторых женщин, приводит к более интенсивному росту ресниц. При этом радужная оболочка глаза приобретает специфический удивительный оттенок.
Преимущества подобной мутации для женщин вполне очевидны. В случае с Элизабет Тейлор, эти мутации помогли ей стать суперзвездой. Однако данная мутация не всегда проявляется именно так, как это произошло с Элизабет. Мутации гена FOXC2 могут привести к росту нежелательных волос в абсолютно неожиданных местах.
Иногда эти супер ресницы начинают пробиваться через женские веки, что может причинять боль, приводя к постоянному слезовыделению. И, если с этим состоянием не обратиться к докторам, это может привести к разрушению поверхностных клеток глазной оболочки. Зрение может ухудшиться – вплоть до слепоты.
Эту же мутацию специалисты связывают с определенными проблемами, которые увеличивают риск развития сердечных заболеваний. Согласно статистике, у женщин с мутацией гена FOXC2 отмечается значительно более значительный риск развития заболеваний сердца.
В конечном итоге именно это и убило Элизабет Тейлор, хотя она и умерла в довольно преклонном возрасте. Актриса скончалась от застойной сердечной недостаточности в возрасте 79-ти лет. Как знать, быть может, только ее красивые глаза и любовь поклонников позволили Элизабет дожить до старости.
Мужчина, у которого был обнаружен иммунитет к СПИДу
У американца Стива Крона была обнаружена абсолютно необъяснимая генетическая мутация. По каким-то неизвестным причинам организм мужчины продемонстрировал иммунитет к синдрому приобретенного иммунного дефицита (СПИД).
Активный период жизни Стива, который, кстати, был нетрадиционной сексуальной ориентации, пришелся как раз на период распространения эпидемии ВИЧ. Его сексуальная жизнь была достаточно неразборчивой, поэтому многие просто считали его счастливчиком, избежавшим этой заразы.
В то время как венерические заболевания, передаваемые половым путем, убивали уйму людей вокруг Стива, он сам оставался в превосходном здравии. Это выглядело тем необычнее, что мужчина, как отмечало его окружение, не сильно-то и беспокоился о своей безопасности.
И пока многие его знакомые старались избежать смерти, Стив стремился жить полной жизнью. Крон сам не раз давал понять, что ему крайне тяжело жить, так как он постоянно ощущал тяжесть горя, которое он переживал, теряя близких и хорошо знакомых людей.
Стив писал о своих ощущениях: "ты продолжаешь терять людей каждый год – шесть человек, семь человек… Это нелегко, когда ты теряешь друзей, а ты при этом молод. И это происходит на протяжении такого долгого периода времени".
И в итоге Стив стал сотрудничать с медицинскими специалистами, позволяя им изучать себя. Последние просто удивлялись, потому как не могли понять, как человеку может так везти, что он при подобном образе жизни все еще жив и здоров.
В итоге врачам удалось выяснить, что у Крона была генетическая сопротивляемость к СПИДу – но они не могли извлечь никакой пользы из этой особенности. То есть они не могли использовать этот дар Стива для спасения жизни других людей.
Все закончилось очень плачевно, и Стив в итоге скончался в возрасте 66-ти лет. Однако умер он не от какого-то заболевания. Крон просто не смог пережить гибель очередного своего друга, поэтому он принял ударную дозу медикаментов, покончив жизнь самоубийством.
Женщина, которая обладает супер слухом
Джастин Митчелл исполнилось 39 лет, когда она вдруг стала обладательницей сверхчеловеческого слуха. Состояние женщины описывается редким синдромом, оказывающим специфическое влияние на слуховой канал.
Результат этого влияния заключается в следующем: громкость всего, что человек слышит, его ухо увеличивает многократно. Если привести пример для тех же любителей суперлюдей из Вселенной Marvel, то Джастин стала суперменом…. Или супердевушкой.
Однако и обладание супер способностью слышать больше других также не принесло радости ее обладательнице. По словам Джастин, эта способность превратила ее жизнь в самый настоящий кошмар.
Слух Митчелл стал настолько хорош, что она могла слышать шевеление собственных глазных яблок. Джастин сравнила звук в своей голове, с которым ее глаза перемещаются в глазницах, с тем звуком, который издает наждачная бумага, когда ею трут деревянную поверхность.
Поверьте, что, коль скоро вам способен досаждать звук собственных двигающихся глазных яблок, тогда все остальные звуки становятся просто настоящей пыткой. Для Митчелл биение ее же сердца звучит так же громко, как барабанная дробь.
Звуки же, которые издает, к примеру, ее домашняя кофе-машина, настолько оглушительны, что женщине с трудом удается устоять на ногах, сохраняя вертикальное положение. А свой собственный голос ей кажется отвратительно громким.
Впрочем, обо всем этом можно говорить в прошедшем времени, так как Митчелл в конечном итоге нашла способ справиться со своей проблемой супер слуха, просто избавившись от нее. Для этого Джастин пошла на операцию, которая, по ее мнению, спасла ей жизнь.
Было опасно: доктора поставили ее перед выбором – трепанация черепа, чтобы можно было провести операцию непосредственно на мозге, или закупорка ушного канала, которая могла вызвать глухоту. Но Митчелл пошла на риск – лишь бы снова зажить нормальной жизнью, без грохота в ушах и голове.
Мужчина со сверхчеловеческим умом
Дэниел Таммет является обладателем выдающегося мозга, который можно назвать мозгом сверхчеловека. Он в состоянии озвучить число Пи по памяти до 22514-го знака после запятой; он способен усваивать новые языки быстрее, чем некоторые люди усваивают приветствия на чужих языках.
К примеру, Дэниелу потребовалась всего одна неделя изучения языка, когда он уже мог разговаривать на нем почти безупречно. А ведь речь идет об ирландском языке. И все было бы прекрасно, если бы наша жизнь только и состояла из цитирования числа Пи и прочих логических вещей.
Безупречно логический ум Дэниела Таммета, который страдал от синдрома Аспергера, был просто совершенно неспособен понимать те элементарные для каждого из нас вещи, которые можно было бы охарактеризовать словом "нелогичные".
Сам Дэниел не раз заявлял, что его мозг постоянно упирается в точные понятия и реальные вещи. Большинство нематериальных вещей и понятий (вполне простых и понятных для нас), с трудом поддаются его пониманию.
Кроме того, такие простые действия, как вставить DVD диск в компьютер, вызвать такси или порешать простейшее алгебраическое уравнение – все это представляет определенные трудности для Таммета. Также его внимание очень легко отвлечь, что не позволяет Дэниелу водить машину.
Самым сложным для понимания Дэниела являются действия других людей, которые не направлены на самосовершенствование, а также действия, не имеющие научного смысла. К примеру, его очень смущают такие простые проявления человеческой природы, как эмоции.
Таммет поведал как-то, что использовал свои способности в казино, как герой Дастина Хоффмана в фильме "Человек дождя". И ему пришлось изображать притворную радость. На самом деле, Дэниел не чувствовал ничего подобного. Однако все смотрели на него, и он сделал так, потому что знал, что от него ждут именно такой реакции. Логика…
Человек, который вообще ничего не боится
Джорди Серник не боится ничего на свете. У него даже отсутствует такая опция – опция страха. Дело в том, что он прошел через две операции, которые ему пришлось перенести из-за синдрома Иценко-Кушинга.
Суть этого синдрома заключается в том, что на организм происходит негативное влияние избыточного количества гормонов, вырабатываемых корой надпочечников. В результате железы, которые отвечают за выработку адреналина, были попросту удалены.
Теперь Джорди физически не может бояться. Однако, как и в десяти предыдущих случаях, эта "суперспособность" привела к весьма ярко выраженным побочным эффектам. К примеру, Серник может прыгать с парашютом с самолета безо всякого страха.
Единственное, что Джорди может ощущать – легкую нервозность. И он очень часто прыгает. Он начал использовать свою силу для выполнения трюков в воздухе. Это позволяет мужчине зарабатывать деньги. И цель этого заработка благородная – деньги идут на благотворительность.
Однако прыжки с парашютом не вызывают у Серника того же взрыва эмоций, какой они обычно вызывают у среднестатистического человека. Джорди признается также, что когда он катается на самых крутых аттракционах "американских горок", то чувствует примерно те же эмоции, что и находясь дома за обеденным столом.
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Иными словами, он не чувствует ровным счетом ничего. Однако Серник определенно чувствует кое-что: постоянную и бесконечную боль. Он все еще продолжает страдать от последствий синдрома Иценко-Кушинга.
Из-за этой патологии кости Джорди очень хрупкие, так как поражены артритом. И поскольку его организм теперь не в состоянии вырабатывать адреналин, он не только не чувствует страха. Теперь у него нет его самого мощного природного обезболивающего. Любую боль Серник чувствует намного более острее, чем раньше.
Мутанты, обладающие сверхспособностями, встречаются не только в комиксах. Конечно, речь не идет о столь ярко выраженных фантастических талантах, какие мы имели возможность наблюдать, скажем, у людей Икс из Marvel Comics, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac..
Однако существуют вполне реальные люди, которые появились на свет с необычными и крайне редкими способностями. Их таланты настолько необычны, что использовать какое-либо иное определение, вместо "сверхспособности", не поворачивается язык.
Отличие реальных людей от вымышленных супергероев лишь в том, что первые не спасают мир, разрушая попутно рядом стоящие небоскребы. Они ведут вполне нормальную обычную жизнь. Но это только на первый взгляд – обычную…
Суперсила, о которой мечтают многие, не всегда превращает жизнь в приключение. Для многих суперсила идет в комплекте с абсолютно ужасными побочными эффектами, которые способны превратить жизнь "сверхчеловека" в абсолютный ад…
Маленькая девочка, которая не чувствует боли
Оливия Фарнсуорт никогда не чувствует боли. Дело в том, что она появилась на свет с редкой патологией, называемой хромосомная делеция (если точнее – делеция участка плеча 6-ой хромосомы).
Речь идет о потере участка хромосомы, которая привела к тому, что девочка не чувствует болевых ощущений. Это означает, что ей практически незнакомо и чувство опасности, так как она не переживала в своей жизни "наказание" болью за неосторожное поведение.
В некоторых случаях эта способность оказалась неоценимым подарком. Она помогла ей выжить, когда девочку сбил автомобиль. Машина буквально переехала через ее грудь, протащив беднягу несколько метров, пока не остановилась.
И пока ее семья приходила в себя от шока, Оливия встала, отряхнулась и помахала своей матери рукой, как будто бы ничего и не случилось. Единственная причина, которая ей позволила выжить, заключается в том, что девочка не была напряжена, так как не почувствовала страха.
Посколько Оливия не чувствует боли, ее эмоции в момент наезда автомобиля значительно отличались от эмоций любого другого человека, окажись он, как и эта девочка, на волосок от гибели.
Однако в большинстве случаев состояние Оливии приносит огромное количество ужасных неприятностей и хлопот не только ей самой, но и ее окружению. Девочка никогда не ощущает усталость или голод, поэтому ее матери необходимо всегда быть начеку.
Она прилагает немалые усилия, чтобы заставить своего ребенка поесть. Чтобы уложить дочь спать, мать Оливии вынуждена давать ей иногда снотворные, так как переутомление крайне опасно для юного организма. Смертельно опасно.
И не стоит забывать о других причинах, когда боль спасает нас: когда мы обожжемся или поранимся. С Оливией эти предупреждения не работают, поэтому за ней необходим глаз да глаз.
Девочка не может обжечься кипятком, поэтому продолжит пить его, что может привести к повреждению гортани и пищевода. Она даже может откусить кусок своей губы, языка или щеки, когда ест, и не заметить этого. Быть может, иметь возможность чувствовать боль – это далеко не всегда плохо?
Женщина с безупречной памятью
Джил Прайс никогда ничего не забывает. Она готова без предварительной подготовки припомнить любое событие своей жизни; Джил в состоянии легко оживить в своей памяти дату, время и любые другие мельчайшие детали любого события, которое с ней когда-либо произошло.
Ее мозг – это, если хотите, просто бесконечный ресурс памяти, своеобразный видеомагнитофон, который всегда можно легко "перемотать" на необходимый Джил Прайс момент жизни из ее прошлого.
Такая способность сулит огромное количество плюсов и, на первый взгляд, не имеет никаких так называемых подводных камней, способных подпортить кайф от филигранного умения манипулировать своей памятью.
Однако так ощущается только на первый взгляд. Только представьте свои ощущения и эмоции, если бы у вас была такая сверхспособность. Джил Прайс, к примеру, описывает этот свой талант, как "бесконечный, неконтролируемый и абсолютно истощающий".
Память женщины постоянно рождает настолько яркие образы, что у Джил практически нет никакой возможности полностью сосредоточиться на происходящем вокруг нее. Она постоянно вынуждена отвлекаться погружениями в свое прошлое и в воспоминания.
Эта особенность практически сводит на нет способность Джил к усвоению знаний, так как она не может концентрироваться на новых вещах. Выглядит это так, как если бы ее память была привязана к конкретным предметам, вещам и образам.
Таким образом, память Джил, хоть и является совершенной, не в состоянии работать в том направлении, в котором ей это наиболее важно здесь и сейчас. Несмотря на то, что Джил прекрасно помнит каждую мелочь из своего личного опыта, ей сложнее, чем другим людям, вспоминать, к примеру, какие-то простые школьные факты, абстрактные вещи.
Люди с неломающимися костями
В 1994-ом году мужчина, о котором известно только то, что его зовут Джон (имя, возможно, вымышленное), попал в страшную автокатастрофу. По всем законам физики и биологии Джон не должен был остаться в живых.
Однако случилось чудо, и мужчина не получил практически никаких повреждений, не считая нескольких царапин. Его позвоночник не имел ни единой трещины; все до единой кости в теле также остались неповрежденными.
На этот случай, учитывая степень разрушения его автомобиля, обратили внимание специалисты. К удивлению докторов, не только сам Джон, но и все члены его семьи никогда в своей жизни не сталкивались ни с трещинами костей, ни с переломами.
Возможно, история эта покажется выдумкой – уж слишком она близка к киношной, как, скажем, в фильме "Неуязвимый" с Брюсом Уиллисом в главной роли. Однако речь идет о настоящем, а не выдуманном человеке.
Джон действительно появился на свет с более плотными, чем у любого среднестатистического человека, костями – в восемь раз плотнее, если быть точнее. И, соответственно, намного более прочными.
У Джона та же беда, что и у персонажа Уиллиса в вышеназванном фильме – он слишком тяжел, чтобы держаться на воде, а посему ему довольно тяжело плавать. Примечательно, что многие из людей с такой же патологией отмечают, что жизнь их – далеко не сахар. Особенно в зрелые годы.
Более высокая плотность скелета является настоящим ежедневным испытанием на прочность. Но ни костей, а всего организма, который изнашивается быстрее, так как все остальные ткани организма вынуждены всегда испытывать на себе дополнительную нагрузку из-за более плотных костей.
Пока у Джона нет особых жалоб на свое здоровье. Однако, по мнению специалистов, чем старше будет становиться Джон, тем яснее он будет осознавать, что его неумение нормально держаться на воде – это далеко не самое большое неудобство, которое доставляет тяжелый скелет.
Женщина, которая может видеть сто миллионов цветов
Большинство людей имеет три типа колбочек (чувствительных рецепторов сетчатки) глаза, что позволяем им различать спектр из семи миллионов цветов. Другие миллионы цветов, представленные во вселенной, являются недоступными почти никому – кроме животных и некоторых женщинах.
О таким явлении, как тетрахроматия (восприятие четырех основных типов цвета из-за наличия четырех типов колбочек), как и о том, что это явление может быть доступным некоторым женщинам, говорилось не раз.
Однако в реальности удалось выявить лишь одну женщину, которую можно назвать "истинным тетрахроматом". Она получила имя "субъект cDa29". Только у этой женщины было обнаружено среди людей четыре полностью функциональных типа колбочек.
Эта аномалия дает субъекту cDa29 возможность видеть огромный спектр, состоящий из ста миллионов цветов. Она способна видеть полный спектр радуги цветов, включая те миллионы цветов, которые остаются недоступными даже нашему воображению.
Это настоящее чудо – если кто-либо вдруг осознает в себе способность видеть эти цвета. По сути, субъект cDa29 видит такие цвета, которые она даже не может описать другим людям. Но и это еще далеко не все.
Этой женщине, со всеми теми сложными оттенками, которые она видит, в значительной степени тяжело представить себе те цвета, которые видят другие люди. Как результат, субъект cDa29, до того, как был признан тетрахроматом, считался просто дальтоником.
Существует теория, согласно которой только от одного до трех процентов всех женщин на нашей планете могут быть способны видеть полный спектр, состоящий из ста миллионов цветов. Однако они не воспринимают это умение, как некоторую особенность.
Этих женщин, как и субъект cDa29, записали в дальтоники. И их отпрысков мужского пола тоже – но уже обоснованно. По странной иронии судьбы ген, который дает возможность женщинам видеть больше цветов, делает их сыновей дальтониками. По крайней мере, субъект cDa29 никогда не передаст эту способность своим сыновьям.
Мужчина с фантастически растягивающейся кожей
Гарри Тернер – это этакий мистер Фантастик из знаменитого отряда Фантастической четверки киношной Вселенной Marvel. Конечно, способности Гарри не так безграничны, как у его фантастического прототипа.
Гарри появился на свет с редкой патологией, которая называется синдромом Элерса-Данлоса. Есть у этого состояния и ряд других наименований, однако смысл в том, что оно дает человеку гиперэластичную кожу, которая может растягиваться, словно резиновая.
Но это еще не все: человек с этой патологией каждое мгновение своей жизни ощущает боль. Гарри, с момента утреннего пробуждения до момента принятия снотворного перед сном, ощущает постоянную жгучую боль под кожей.
Эта боль настолько сильная, что Тернер вынужден носить обезболивающий пластырь из морфина, который позволяет ему буквально переживать день за днем. Его растягивающаяся кожа также привела к тому, что у Гарри была диагностирована гемофилия.
Иными словами, при такой коже требуется очень много времени для сворачивания крови. То есть, если Гарри порежется, кровь из пореза может течь очень долгое время, прежде чем удастся это кровотечение как-то остановить.
Мужчина вынужден принимать столько медикаментов на протяжении всей своей жизни, что иногда буквально впадает в бессознательное состояние. Оно может длиться до сорока часов, пока Гарри вновь не придет в себя.
Из-за этих потерей сознания у Тернера не было возможности окончить школу; да и на всю его остальную жизнь они оказали сильное влияние. Единственный способ, каким Гарри может зарабатывать на жизнь, это работать в цирке. Он выступает в своеобразном шоу фриков, хотя зрители не догадываются, какую боль ему доставляют его трюки.
Женщина, красота которой – это результат мутации
Практически все знают одну из таких женщин – речь идет об Элизабет Тейлор. Да, Элизабет, по сути, является мутантом – технически говоря. Ее ошеломляющие сине-фиолетовые глаза, обрамляемые ресницами двойной толщины, являются результатом мутации гена FOXC2.
Эта мутация, которая может возникать у некоторых женщин, приводит к более интенсивному росту ресниц. При этом радужная оболочка глаза приобретает специфический удивительный оттенок.
Преимущества подобной мутации для женщин вполне очевидны. В случае с Элизабет Тейлор, эти мутации помогли ей стать суперзвездой. Однако данная мутация не всегда проявляется именно так, как это произошло с Элизабет. Мутации гена FOXC2 могут привести к росту нежелательных волос в абсолютно неожиданных местах.
Иногда эти супер ресницы начинают пробиваться через женские веки, что может причинять боль, приводя к постоянному слезовыделению. И, если с этим состоянием не обратиться к докторам, это может привести к разрушению поверхностных клеток глазной оболочки. Зрение может ухудшиться – вплоть до слепоты.
Эту же мутацию специалисты связывают с определенными проблемами, которые увеличивают риск развития сердечных заболеваний. Согласно статистике, у женщин с мутацией гена FOXC2 отмечается значительно более значительный риск развития заболеваний сердца.
В конечном итоге именно это и убило Элизабет Тейлор, хотя она и умерла в довольно преклонном возрасте. Актриса скончалась от застойной сердечной недостаточности в возрасте 79-ти лет. Как знать, быть может, только ее красивые глаза и любовь поклонников позволили Элизабет дожить до старости.
Мужчина, у которого был обнаружен иммунитет к СПИДу
У американца Стива Крона была обнаружена абсолютно необъяснимая генетическая мутация. По каким-то неизвестным причинам организм мужчины продемонстрировал иммунитет к синдрому приобретенного иммунного дефицита (СПИД).
Активный период жизни Стива, который, кстати, был нетрадиционной сексуальной ориентации, пришелся как раз на период распространения эпидемии ВИЧ. Его сексуальная жизнь была достаточно неразборчивой, поэтому многие просто считали его счастливчиком, избежавшим этой заразы.
В то время как венерические заболевания, передаваемые половым путем, убивали уйму людей вокруг Стива, он сам оставался в превосходном здравии. Это выглядело тем необычнее, что мужчина, как отмечало его окружение, не сильно-то и беспокоился о своей безопасности.
И пока многие его знакомые старались избежать смерти, Стив стремился жить полной жизнью. Крон сам не раз давал понять, что ему крайне тяжело жить, так как он постоянно ощущал тяжесть горя, которое он переживал, теряя близких и хорошо знакомых людей.
Стив писал о своих ощущениях: "ты продолжаешь терять людей каждый год – шесть человек, семь человек… Это нелегко, когда ты теряешь друзей, а ты при этом молод. И это происходит на протяжении такого долгого периода времени".
И в итоге Стив стал сотрудничать с медицинскими специалистами, позволяя им изучать себя. Последние просто удивлялись, потому как не могли понять, как человеку может так везти, что он при подобном образе жизни все еще жив и здоров.
В итоге врачам удалось выяснить, что у Крона была генетическая сопротивляемость к СПИДу – но они не могли извлечь никакой пользы из этой особенности. То есть они не могли использовать этот дар Стива для спасения жизни других людей.
Все закончилось очень плачевно, и Стив в итоге скончался в возрасте 66-ти лет. Однако умер он не от какого-то заболевания. Крон просто не смог пережить гибель очередного своего друга, поэтому он принял ударную дозу медикаментов, покончив жизнь самоубийством.
Женщина, которая обладает супер слухом
Джастин Митчелл исполнилось 39 лет, когда она вдруг стала обладательницей сверхчеловеческого слуха. Состояние женщины описывается редким синдромом, оказывающим специфическое влияние на слуховой канал.
Результат этого влияния заключается в следующем: громкость всего, что человек слышит, его ухо увеличивает многократно. Если привести пример для тех же любителей суперлюдей из Вселенной Marvel, то Джастин стала суперменом…. Или супердевушкой.
Однако и обладание супер способностью слышать больше других также не принесло радости ее обладательнице. По словам Джастин, эта способность превратила ее жизнь в самый настоящий кошмар.
Слух Митчелл стал настолько хорош, что она могла слышать шевеление собственных глазных яблок. Джастин сравнила звук в своей голове, с которым ее глаза перемещаются в глазницах, с тем звуком, который издает наждачная бумага, когда ею трут деревянную поверхность.
Поверьте, что, коль скоро вам способен досаждать звук собственных двигающихся глазных яблок, тогда все остальные звуки становятся просто настоящей пыткой. Для Митчелл биение ее же сердца звучит так же громко, как барабанная дробь.
Звуки же, которые издает, к примеру, ее домашняя кофе-машина, настолько оглушительны, что женщине с трудом удается устоять на ногах, сохраняя вертикальное положение. А свой собственный голос ей кажется отвратительно громким.
Впрочем, обо всем этом можно говорить в прошедшем времени, так как Митчелл в конечном итоге нашла способ справиться со своей проблемой супер слуха, просто избавившись от нее. Для этого Джастин пошла на операцию, которая, по ее мнению, спасла ей жизнь.
Было опасно: доктора поставили ее перед выбором – трепанация черепа, чтобы можно было провести операцию непосредственно на мозге, или закупорка ушного канала, которая могла вызвать глухоту. Но Митчелл пошла на риск – лишь бы снова зажить нормальной жизнью, без грохота в ушах и голове.
Мужчина со сверхчеловеческим умом
Дэниел Таммет является обладателем выдающегося мозга, который можно назвать мозгом сверхчеловека. Он в состоянии озвучить число Пи по памяти до 22514-го знака после запятой; он способен усваивать новые языки быстрее, чем некоторые люди усваивают приветствия на чужих языках.
К примеру, Дэниелу потребовалась всего одна неделя изучения языка, когда он уже мог разговаривать на нем почти безупречно. А ведь речь идет об ирландском языке. И все было бы прекрасно, если бы наша жизнь только и состояла из цитирования числа Пи и прочих логических вещей.
Безупречно логический ум Дэниела Таммета, который страдал от синдрома Аспергера, был просто совершенно неспособен понимать те элементарные для каждого из нас вещи, которые можно было бы охарактеризовать словом "нелогичные".
Сам Дэниел не раз заявлял, что его мозг постоянно упирается в точные понятия и реальные вещи. Большинство нематериальных вещей и понятий (вполне простых и понятных для нас), с трудом поддаются его пониманию.
Кроме того, такие простые действия, как вставить DVD диск в компьютер, вызвать такси или порешать простейшее алгебраическое уравнение – все это представляет определенные трудности для Таммета. Также его внимание очень легко отвлечь, что не позволяет Дэниелу водить машину.
Самым сложным для понимания Дэниела являются действия других людей, которые не направлены на самосовершенствование, а также действия, не имеющие научного смысла. К примеру, его очень смущают такие простые проявления человеческой природы, как эмоции.
Таммет поведал как-то, что использовал свои способности в казино, как герой Дастина Хоффмана в фильме "Человек дождя". И ему пришлось изображать притворную радость. На самом деле, Дэниел не чувствовал ничего подобного. Однако все смотрели на него, и он сделал так, потому что знал, что от него ждут именно такой реакции. Логика…
Человек, который вообще ничего не боится
Джорди Серник не боится ничего на свете. У него даже отсутствует такая опция – опция страха. Дело в том, что он прошел через две операции, которые ему пришлось перенести из-за синдрома Иценко-Кушинга.
Суть этого синдрома заключается в том, что на организм происходит негативное влияние избыточного количества гормонов, вырабатываемых корой надпочечников. В результате железы, которые отвечают за выработку адреналина, были попросту удалены.
Теперь Джорди физически не может бояться. Однако, как и в десяти предыдущих случаях, эта "суперспособность" привела к весьма ярко выраженным побочным эффектам. К примеру, Серник может прыгать с парашютом с самолета безо всякого страха.
Единственное, что Джорди может ощущать – легкую нервозность. И он очень часто прыгает. Он начал использовать свою силу для выполнения трюков в воздухе. Это позволяет мужчине зарабатывать деньги. И цель этого заработка благородная – деньги идут на благотворительность.
Однако прыжки с парашютом не вызывают у Серника того же взрыва эмоций, какой они обычно вызывают у среднестатистического человека. Джорди признается также, что когда он катается на самых крутых аттракционах "американских горок", то чувствует примерно те же эмоции, что и находясь дома за обеденным столом.
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Иными словами, он не чувствует ровным счетом ничего. Однако Серник определенно чувствует кое-что: постоянную и бесконечную боль. Он все еще продолжает страдать от последствий синдрома Иценко-Кушинга.
Из-за этой патологии кости Джорди очень хрупкие, так как поражены артритом. И поскольку его организм теперь не в состоянии вырабатывать адреналин, он не только не чувствует страха. Теперь у него нет его самого мощного природного обезболивающего. Любую боль Серник чувствует намного более острее, чем раньше.
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