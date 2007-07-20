Раздел: Фоторепортажи
Десять простых способов освежить интерьер в квартире. Фото
Потребуется минимум затрат.
Как обустроить квартиру на скорую руку, чтобы в ней было приятно жить и находится? Очень просто, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Идеально, когда у тебя есть возможность обустроить всю свою квартиру от самого начала — голых стен и до последней картинки и ковра.
Но со съемной квартирой так сделать уж точно не получится. Также, как и провести косметический ремонт. Поэтому освежаем квартиру немного другим способом.
1. Больше света
Дополнительное освещение в виде светильников, торшеров и ламп помогут улучшить твою квартиру. Ведь, чем больше света, тем приятнее выглядит комната и даже визуально становится больше.
2. Укрась стены
Если поменять некрасивые обои нет возможности, то повести красивый постер, любимый коллаж, картину или фотографии можно. И это тоже улучшает внешний вид помещения.
3. Яркое пятно
Красный диван или желтый холодильник на фоне однотонной мебели — отлично освежает интерьер и поднимает настроение.
4. Текстиль
Даже такая мелочь, как шторы или покрывало на кровать способно улучшить интерьер и будет радовать тебя каждый день.
5. Ковер
Даже маленький, но новый и красивый «половичок» способен добавить в комнату уюта и сделать ее более опрятной и привлекательной.
6. Покажи себя
Укрась квартиру "собой" — своими увлечениями или важными для себя вещами. От этого тебе будет куда приятнее.
7. Больше полок
Здесь все просто. Полки с вещами на них добавляют уюта и становятся акцентным элементом интерьера.
8. Сделай перестановку
Заниматься перестановкой мебели не самый легкий и приятный процесс, поэтому к нему прибегают очень редко. Но очень эффективный. Как минимум морально.
9. Дай шанс балкону
Если тебе повезло и в твоей квартире есть балкон, то обустрой его. Например, из балкона можно сделать кабинет или маленький сад. И это уже делает «плюс 100» к юту квартиры.
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10. Цветы
Даже самые простые ромашки в квартире — это уже прекрасно. Цветы добавляют уюта, красоты и кислорода на крайний случай.
Как обустроить квартиру на скорую руку, чтобы в ней было приятно жить и находится? Очень просто, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Идеально, когда у тебя есть возможность обустроить всю свою квартиру от самого начала — голых стен и до последней картинки и ковра.
Но со съемной квартирой так сделать уж точно не получится. Также, как и провести косметический ремонт. Поэтому освежаем квартиру немного другим способом.
1. Больше света
Дополнительное освещение в виде светильников, торшеров и ламп помогут улучшить твою квартиру. Ведь, чем больше света, тем приятнее выглядит комната и даже визуально становится больше.
2. Укрась стены
Если поменять некрасивые обои нет возможности, то повести красивый постер, любимый коллаж, картину или фотографии можно. И это тоже улучшает внешний вид помещения.
3. Яркое пятно
Красный диван или желтый холодильник на фоне однотонной мебели — отлично освежает интерьер и поднимает настроение.
4. Текстиль
Даже такая мелочь, как шторы или покрывало на кровать способно улучшить интерьер и будет радовать тебя каждый день.
5. Ковер
Даже маленький, но новый и красивый «половичок» способен добавить в комнату уюта и сделать ее более опрятной и привлекательной.
6. Покажи себя
Укрась квартиру "собой" — своими увлечениями или важными для себя вещами. От этого тебе будет куда приятнее.
7. Больше полок
Здесь все просто. Полки с вещами на них добавляют уюта и становятся акцентным элементом интерьера.
8. Сделай перестановку
Заниматься перестановкой мебели не самый легкий и приятный процесс, поэтому к нему прибегают очень редко. Но очень эффективный. Как минимум морально.
9. Дай шанс балкону
Если тебе повезло и в твоей квартире есть балкон, то обустрой его. Например, из балкона можно сделать кабинет или маленький сад. И это уже делает «плюс 100» к юту квартиры.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
10. Цветы
Даже самые простые ромашки в квартире — это уже прекрасно. Цветы добавляют уюта, красоты и кислорода на крайний случай.
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