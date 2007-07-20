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Фотограф показал, к чему приводит чрезмерная материнская любовь. Фото

Фотограф показал, к чему приводит чрезмерная материнская любовь. Фото Фотопроект Анны Радченко.

Увы, мы живем в мире, где часто балом правят манипуляторы и психологические вампиры. А одна из разновидностей психологического вампиризма — это «заботливая мать», которая выбрала себе зловещую установку «жить ради детей». Но если разобраться, то о самих детях, о их желаниях и потребностях речь не идет. Не идет она и о безусловной любви, когда чадо свое любят просто так, просто за то, что оно есть на свете. Напротив, чадо должно соответствовать, выполнять ряд условий или хотя бы быть «не хуже других», передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

«Заботливая мать» в своих властных попытках держать все под контролем стремится выдрессировать послушных зверьков, которые бы безропотно делали все «как надо», были «хорошими мальчиками и девочками». Об этой оборотной стороне материнской любви, приносящей много страданий и детям, и матерям, рассказывает фотопроект Анны Радченко.

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Фотограф показал, к чему приводит чрезмерная материнская любовь. Фото
Фотограф показал, к чему приводит чрезмерная материнская любовь. Фото
Фотограф показал, к чему приводит чрезмерная материнская любовь. Фото
Фотограф показал, к чему приводит чрезмерная материнская любовь. Фото
Фотограф показал, к чему приводит чрезмерная материнская любовь. Фото
Фотограф показал, к чему приводит чрезмерная материнская любовь. Фото
Фотограф показал, к чему приводит чрезмерная материнская любовь. Фото
Фотограф показал, к чему приводит чрезмерная материнская любовь. Фото
Фотограф показал, к чему приводит чрезмерная материнская любовь. Фото
Фотограф показал, к чему приводит чрезмерная материнская любовь. Фото
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 Теги: фотограф, мать

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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