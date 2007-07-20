Раздел: Фоторепортажи
Виртуальная прогулка по лесу обезьян на Бали. Фото
Обезьяний лес в Убуде.
Вообще-то я обезьян не очень люблю — слишком уж они бесцеремонны с нами, двуногими. Но на Бали от них никуда не денешься, тем более, что Обезьяний лес в Убуде является одной из самых известных достопримечательностей Бали, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info
Фотографии Марины Лысцевой
Обезьяний лес на Бали находится в Убуде, входной билет стоит 20 тыс. рупий (около доллара), за отдельную цену приобретаются бананы для мартышкусов. Посетителей учат правильно давать мартышке банан — надо встать и поднять правую руку с фруктом вверх. Обезьян сам разберется, что делать дальше. Не делайте резких движений, не показывайте зубы — признак агрессии:
Сомнительное удовольствие — когда тебе на голову своей немытой пятой точкой садится животное:
А этот уже спит в одном ботинке:
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Лучше смотреть издалека и убрать все лишние мелочи — как то кошельки, телефоны, пакетики с едой и прочие бирюльки, которые шустрый мартыш способен вырвать из рук и утащить в неведомое.
Вообще-то я обезьян не очень люблю — слишком уж они бесцеремонны с нами, двуногими. Но на Бали от них никуда не денешься, тем более, что Обезьяний лес в Убуде является одной из самых известных достопримечательностей Бали, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info
Фотографии Марины Лысцевой
Обезьяний лес на Бали находится в Убуде, входной билет стоит 20 тыс. рупий (около доллара), за отдельную цену приобретаются бананы для мартышкусов. Посетителей учат правильно давать мартышке банан — надо встать и поднять правую руку с фруктом вверх. Обезьян сам разберется, что делать дальше. Не делайте резких движений, не показывайте зубы — признак агрессии:
Сомнительное удовольствие — когда тебе на голову своей немытой пятой точкой садится животное:
А этот уже спит в одном ботинке:
Читайте также: Цветы в ярких снимках испанского фотографа. Фото
Лучше смотреть издалека и убрать все лишние мелочи — как то кошельки, телефоны, пакетики с едой и прочие бирюльки, которые шустрый мартыш способен вырвать из рук и утащить в неведомое.
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