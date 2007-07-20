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Раздел: Фоторепортажи  
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Виртуальная прогулка по лесу обезьян на Бали. Фото

Виртуальная прогулка по лесу обезьян на Бали. ФотоОбезьяний лес в Убуде.

Вообще-то я обезьян не очень люблю — слишком уж они бесцеремонны с нами, двуногими. Но на Бали от них никуда не денешься, тем более, что Обезьяний лес в Убуде является одной из самых известных достопримечательностей Бали, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info

Фотографии Марины Лысцевой

Обезьяний лес на Бали находится в Убуде, входной билет стоит 20 тыс. рупий (около доллара), за отдельную цену приобретаются бананы для мартышкусов. Посетителей учат правильно давать мартышке банан — надо встать и поднять правую руку с фруктом вверх. Обезьян сам разберется, что делать дальше. Не делайте резких движений, не показывайте зубы — признак агрессии:

Виртуальная прогулка по лесу обезьян на Бали. Фото


Сомнительное удовольствие — когда тебе на голову своей немытой пятой точкой садится животное:

Виртуальная прогулка по лесу обезьян на Бали. Фото


А этот уже спит в одном ботинке:

Виртуальная прогулка по лесу обезьян на Бали. Фото


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Лучше смотреть издалека и убрать все лишние мелочи — как то кошельки, телефоны, пакетики с едой и прочие бирюльки, которые шустрый мартыш способен вырвать из рук и утащить в неведомое.

Виртуальная прогулка по лесу обезьян на Бали. Фото
Виртуальная прогулка по лесу обезьян на Бали. Фото
Виртуальная прогулка по лесу обезьян на Бали. Фото
Виртуальная прогулка по лесу обезьян на Бали. Фото
Виртуальная прогулка по лесу обезьян на Бали. Фото
Виртуальная прогулка по лесу обезьян на Бали. Фото
Виртуальная прогулка по лесу обезьян на Бали. Фото
Виртуальная прогулка по лесу обезьян на Бали. Фото
Виртуальная прогулка по лесу обезьян на Бали. Фото
Виртуальная прогулка по лесу обезьян на Бали. Фото
Виртуальная прогулка по лесу обезьян на Бали. Фото
Виртуальная прогулка по лесу обезьян на Бали. Фото
Виртуальная прогулка по лесу обезьян на Бали. Фото
Виртуальная прогулка по лесу обезьян на Бали. Фото
Виртуальная прогулка по лесу обезьян на Бали. Фото
Виртуальная прогулка по лесу обезьян на Бали. Фото
Виртуальная прогулка по лесу обезьян на Бали. Фото
Виртуальная прогулка по лесу обезьян на Бали. Фото
Виртуальная прогулка по лесу обезьян на Бали. Фото
Виртуальная прогулка по лесу обезьян на Бали. Фото
Виртуальная прогулка по лесу обезьян на Бали. Фото
Виртуальная прогулка по лесу обезьян на Бали. Фото
Виртуальная прогулка по лесу обезьян на Бали. Фото
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 Теги: обезьяны, Бали

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Сегодня, 22:32 » Автор: Анна Мартынова
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