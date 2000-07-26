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Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото

Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. ФотоРаботы Трента Парка.

Трент Парк – один из самых инновационных и сложных фотографов своего поколения, первый австралиец, ставший полноправным членом фотоагентства Magnum. Его работа выходит за рамки традиционной документальной фотографии, находясь на грани вымысла и реальности, рисует эмоциональный и поэтичный портрет Австралии, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.

Трент Парк (Trent Parke) родился в 1971 году в Ньюкасле, Новый Южный Уэльс. Сейчас живёт в Аделаиде. В раннем подростковом возрасте лишился матери, что подтолкнуло его в творчестве к таким темам, как поиск смысла существования и быстротечность жизни.

Первые опыты фотосъёмки Парк проводил с 12 лет, используя семейный Pentax Spotmatic и прачечную в качестве тёмной комнаты. Сегодня он обладатель множества наград, в том числе четырёх премий World Press Photo Awards (1999, 2000, 2001 и 2005 годы). Работает в основном в жанре уличной фотографии.

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В 2003 году Парк проехал почти 90 000 километров по Австралии вместе женой и коллегой Нарель Аутио (Narelle Autio). Коллекция фотографий из этого путешествия стала фотокнигой «Минуты до полуночи». Она представляет собой отчасти волнующий портрет Австралии 21-го века – от иссохшей глубинки до хаотичной и меланхолично текущей жизни в отдалённых городах. За этот проект Парк получил грант Юджина Смита, присуждаемый в области гуманистической фотографии.

Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
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 Теги: фотограф, фотоискусство

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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