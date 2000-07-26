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Лучшие снимки от легенды уличной фотографии. Фото
Работы Трента Парка.
Трент Парк – один из самых инновационных и сложных фотографов своего поколения, первый австралиец, ставший полноправным членом фотоагентства Magnum. Его работа выходит за рамки традиционной документальной фотографии, находясь на грани вымысла и реальности, рисует эмоциональный и поэтичный портрет Австралии, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
Трент Парк (Trent Parke) родился в 1971 году в Ньюкасле, Новый Южный Уэльс. Сейчас живёт в Аделаиде. В раннем подростковом возрасте лишился матери, что подтолкнуло его в творчестве к таким темам, как поиск смысла существования и быстротечность жизни.
Первые опыты фотосъёмки Парк проводил с 12 лет, используя семейный Pentax Spotmatic и прачечную в качестве тёмной комнаты. Сегодня он обладатель множества наград, в том числе четырёх премий World Press Photo Awards (1999, 2000, 2001 и 2005 годы). Работает в основном в жанре уличной фотографии.
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В 2003 году Парк проехал почти 90 000 километров по Австралии вместе женой и коллегой Нарель Аутио (Narelle Autio). Коллекция фотографий из этого путешествия стала фотокнигой «Минуты до полуночи». Она представляет собой отчасти волнующий портрет Австралии 21-го века – от иссохшей глубинки до хаотичной и меланхолично текущей жизни в отдалённых городах. За этот проект Парк получил грант Юджина Смита, присуждаемый в области гуманистической фотографии.
Трент Парк – один из самых инновационных и сложных фотографов своего поколения, первый австралиец, ставший полноправным членом фотоагентства Magnum. Его работа выходит за рамки традиционной документальной фотографии, находясь на грани вымысла и реальности, рисует эмоциональный и поэтичный портрет Австралии, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
Трент Парк (Trent Parke) родился в 1971 году в Ньюкасле, Новый Южный Уэльс. Сейчас живёт в Аделаиде. В раннем подростковом возрасте лишился матери, что подтолкнуло его в творчестве к таким темам, как поиск смысла существования и быстротечность жизни.
Первые опыты фотосъёмки Парк проводил с 12 лет, используя семейный Pentax Spotmatic и прачечную в качестве тёмной комнаты. Сегодня он обладатель множества наград, в том числе четырёх премий World Press Photo Awards (1999, 2000, 2001 и 2005 годы). Работает в основном в жанре уличной фотографии.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
В 2003 году Парк проехал почти 90 000 километров по Австралии вместе женой и коллегой Нарель Аутио (Narelle Autio). Коллекция фотографий из этого путешествия стала фотокнигой «Минуты до полуночи». Она представляет собой отчасти волнующий портрет Австралии 21-го века – от иссохшей глубинки до хаотичной и меланхолично текущей жизни в отдалённых городах. За этот проект Парк получил грант Юджина Смита, присуждаемый в области гуманистической фотографии.
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