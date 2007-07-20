Раздел: Фоторепортажи
Иранская «Джоли» показала, как выглядит без косметики. Фото
"Пластика" оказалась макияжем.
20-летняя иранка Сахар Табар в прошлом году наповал убила все мировые СМИ своей внешностью. Заголовки кричали, что девушка сделала 50 пластических операций, чтобы стать похожей на голливудскую актрису Анджелину Джоли, только вот вышло все наоборот — иранка стала походить на зомби или персонажа из мультфильма «Труп невесты», передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Позже Сахар все-таки призналась, что, хоть и делала ринопластику, липосакцию и вставила филлеры в губы, ее ужасающий образ — результат ретуши и грима. И это ее способ самовыражения.
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А недавно девушка наконец опубликовала двойное фото, где предстала без макияжа. Сахар оказалась миловидной брюнеткой с карими глазами.
20-летняя иранка Сахар Табар в прошлом году наповал убила все мировые СМИ своей внешностью. Заголовки кричали, что девушка сделала 50 пластических операций, чтобы стать похожей на голливудскую актрису Анджелину Джоли, только вот вышло все наоборот — иранка стала походить на зомби или персонажа из мультфильма «Труп невесты», передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Позже Сахар все-таки призналась, что, хоть и делала ринопластику, липосакцию и вставила филлеры в губы, ее ужасающий образ — результат ретуши и грима. И это ее способ самовыражения.
Читайте также: «Прозрачные» животные, удивляющие своим внешним видом. Фото
А недавно девушка наконец опубликовала двойное фото, где предстала без макияжа. Сахар оказалась миловидной брюнеткой с карими глазами.
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