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Иранская «Джоли» показала, как выглядит без косметики. Фото

Иранская «Джоли» показала, как выглядит без косметики. Фото"Пластика" оказалась макияжем.

20-летняя иранка Сахар Табар в прошлом году наповал убила все мировые СМИ своей внешностью. Заголовки кричали, что девушка сделала 50 пластических операций, чтобы стать похожей на голливудскую актрису Анджелину Джоли, только вот вышло все наоборот — иранка стала походить на зомби или персонажа из мультфильма «Труп невесты», передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Позже Сахар все-таки призналась, что, хоть и делала ринопластику, липосакцию и вставила филлеры в губы, ее ужасающий образ — результат ретуши и грима. И это ее способ самовыражения.

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А недавно девушка наконец опубликовала двойное фото, где предстала без макияжа. Сахар оказалась миловидной брюнеткой с карими глазами.

Иранская «Джоли» показала, как выглядит без косметики. Фото
Иранская «Джоли» показала, как выглядит без косметики. Фото
Иранская «Джоли» показала, как выглядит без косметики. Фото
Иранская «Джоли» показала, как выглядит без косметики. Фото
Иранская «Джоли» показала, как выглядит без косметики. Фото
Иранская «Джоли» показала, как выглядит без косметики. Фото
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 Теги: Джоли, макияж

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Сегодня, 16:22 » Автор: Анна Мартынова
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