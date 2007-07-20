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Удивительные снимки, на которые придется посмотреть дважды. Фото

Удивительные снимки, на которые придется посмотреть дважды. ФотоЭто настоящие шедевры.

Большинство таких фотографий получаются раз в жизни. Иногда для этого приходится часами выжидать с фотоаппаратом в засаде и планировать кадр, а иногда — просто вовремя нажать на кнопку. Но главное все же — это творческий взгляд и умение замечать детали, которые все вместе на фотографии сложатся в сногсшибательную иллюзию. И еще — эти кадры показывают нам, что вещи не такие, какими кажутся, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture

Мы выбрали для вас 25 таких фотографий, на которые придется посмотреть дважды.

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Удивительные снимки, на которые придется посмотреть дважды. Фото
Удивительные снимки, на которые придется посмотреть дважды. Фото
Удивительные снимки, на которые придется посмотреть дважды. Фото
Удивительные снимки, на которые придется посмотреть дважды. Фото
Удивительные снимки, на которые придется посмотреть дважды. Фото
Удивительные снимки, на которые придется посмотреть дважды. Фото
Удивительные снимки, на которые придется посмотреть дважды. Фото
Удивительные снимки, на которые придется посмотреть дважды. Фото
Удивительные снимки, на которые придется посмотреть дважды. Фото
Удивительные снимки, на которые придется посмотреть дважды. Фото
Удивительные снимки, на которые придется посмотреть дважды. Фото
Удивительные снимки, на которые придется посмотреть дважды. Фото
Удивительные снимки, на которые придется посмотреть дважды. Фото
Удивительные снимки, на которые придется посмотреть дважды. Фото
Удивительные снимки, на которые придется посмотреть дважды. Фото
Удивительные снимки, на которые придется посмотреть дважды. Фото
Удивительные снимки, на которые придется посмотреть дважды. Фото
Удивительные снимки, на которые придется посмотреть дважды. Фото
Удивительные снимки, на которые придется посмотреть дважды. Фото
Удивительные снимки, на которые придется посмотреть дважды. Фото
Удивительные снимки, на которые придется посмотреть дважды. Фото
Удивительные снимки, на которые придется посмотреть дважды. Фото
Удивительные снимки, на которые придется посмотреть дважды. Фото
Удивительные снимки, на которые придется посмотреть дважды. Фото
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 Теги: фото, иллюзия

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Сегодня, 17:40 » Автор: Анна Мартынова
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