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Магия заброшенных зданий в Европе. Фото

Магия заброшенных зданий в Европе. Фото Оставленные людьми здания Европы на снимках Маттиаса Хакера

Маттиас Хакер (Matthias Haker) — талантливый фотограф-самоучка, ретушер и городской исследователь, в настоящее время проживает в Потсдаме, Германия, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

Маттиас путешествует по Европе, чтобы запечатлеть скрытую красоту заброшенных зданий.

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Он независимый фотограф и художник из Германии с особым интересом к заброшенным зданиям, пейзажам, архитектуре и путешествиям.

Магия заброшенных зданий в Европе. Фото
Магия заброшенных зданий в Европе. Фото
Магия заброшенных зданий в Европе. Фото
Магия заброшенных зданий в Европе. Фото
Магия заброшенных зданий в Европе. Фото
Магия заброшенных зданий в Европе. Фото
Магия заброшенных зданий в Европе. Фото
Магия заброшенных зданий в Европе. Фото
Магия заброшенных зданий в Европе. Фото
Магия заброшенных зданий в Европе. Фото
Магия заброшенных зданий в Европе. Фото
Магия заброшенных зданий в Европе. Фото
Магия заброшенных зданий в Европе. Фото
Магия заброшенных зданий в Европе. Фото
Магия заброшенных зданий в Европе. Фото
Магия заброшенных зданий в Европе. Фото
Магия заброшенных зданий в Европе. Фото
Магия заброшенных зданий в Европе. Фото
Магия заброшенных зданий в Европе. Фото
Магия заброшенных зданий в Европе. Фото
Магия заброшенных зданий в Европе. Фото
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 Теги: Европа, архитектура

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Сегодня, 01:15 » Автор: Татьяна Ларина
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