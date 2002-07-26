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Странные кадры, снятые на улицах Сан-Франциско. Фото

Странные кадры, снятые на улицах Сан-Франциско. ФотоСан-Франциско на уличных снимках Дэвида Рута

Уроженец пригорода Сан-Франциско Дэвид Рут снимает эксцентричные и отвязные моменты, которые спорадически разыгрываются на улицах города, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

Дэвид Рут последние 12 лет работает звукорежиссёром, но с удовольствием снимает в обеденный перерыв, в выходные дни и в дороге, когда едет на поезде домой с работы. Большинство своих фотографий он делает в Сан-Франциско и его окрестностях.

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Всегда ищет непозёрские, незапланированные моменты и успевает превращать их в сюжеты для своих уличных фотографий, которые выкладывает в Instagram.

Странные кадры, снятые на улицах Сан-Франциско. Фото
Странные кадры, снятые на улицах Сан-Франциско. Фото
Странные кадры, снятые на улицах Сан-Франциско. Фото
Странные кадры, снятые на улицах Сан-Франциско. Фото
Странные кадры, снятые на улицах Сан-Франциско. Фото
Странные кадры, снятые на улицах Сан-Франциско. Фото
Странные кадры, снятые на улицах Сан-Франциско. Фото
Странные кадры, снятые на улицах Сан-Франциско. Фото
Странные кадры, снятые на улицах Сан-Франциско. Фото
Странные кадры, снятые на улицах Сан-Франциско. Фото
Странные кадры, снятые на улицах Сан-Франциско. Фото
Странные кадры, снятые на улицах Сан-Франциско. Фото
Странные кадры, снятые на улицах Сан-Франциско. Фото
Странные кадры, снятые на улицах Сан-Франциско. Фото
Странные кадры, снятые на улицах Сан-Франциско. Фото
Странные кадры, снятые на улицах Сан-Франциско. Фото
Странные кадры, снятые на улицах Сан-Франциско. Фото
Странные кадры, снятые на улицах Сан-Франциско. Фото
Странные кадры, снятые на улицах Сан-Франциско. Фото
Странные кадры, снятые на улицах Сан-Франциско. Фото
Странные кадры, снятые на улицах Сан-Франциско. Фото

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 Теги: Сан-Франциско, город

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