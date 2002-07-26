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Странные кадры, снятые на улицах Сан-Франциско. Фото
Сан-Франциско на уличных снимках Дэвида Рута
Уроженец пригорода Сан-Франциско Дэвид Рут снимает эксцентричные и отвязные моменты, которые спорадически разыгрываются на улицах города, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Дэвид Рут последние 12 лет работает звукорежиссёром, но с удовольствием снимает в обеденный перерыв, в выходные дни и в дороге, когда едет на поезде домой с работы. Большинство своих фотографий он делает в Сан-Франциско и его окрестностях.
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Всегда ищет непозёрские, незапланированные моменты и успевает превращать их в сюжеты для своих уличных фотографий, которые выкладывает в Instagram.
Уроженец пригорода Сан-Франциско Дэвид Рут снимает эксцентричные и отвязные моменты, которые спорадически разыгрываются на улицах города, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Дэвид Рут последние 12 лет работает звукорежиссёром, но с удовольствием снимает в обеденный перерыв, в выходные дни и в дороге, когда едет на поезде домой с работы. Большинство своих фотографий он делает в Сан-Франциско и его окрестностях.
Читайте также: Нью-Йорк и Сан-Франциско с высоты птичьего полета. Фото
Всегда ищет непозёрские, незапланированные моменты и успевает превращать их в сюжеты для своих уличных фотографий, которые выкладывает в Instagram.
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