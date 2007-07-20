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Раздел: Фоторепортажи  
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Как выглядят окопы украинских военных на Донбассе после ливня. Фото

Как выглядят окопы украинских военных на Донбассе после ливня. ФотоОкопы полностью залиты водой.

В интернете обнародовали фотографии затопленных в результате мощного ливня окопов бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе, передает Хроника.инфо со ссылкой наАпостроф.

Соответствующие снимки на своей странице в Facebook разместил Жека Чан.

"У вас все хорошо и сухо... Посмотрите, как выглядят некоторое окопы на фронте и как по ним передвигаются бойцы", - отметил он в подписи к фото.

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Так, судя по снимкам, уровень воды в окопах - выше пояса. Бойцам приходится носить оружие над головой.

Как выглядят окопы украинских военных на Донбассе после ливня. Фото
Как выглядят окопы украинских военных на Донбассе после ливня. Фото
Как выглядят окопы украинских военных на Донбассе после ливня. Фото
Как выглядят окопы украинских военных на Донбассе после ливня. Фото



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 Теги: Донбасс, окопы

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Сегодня, 09:26 » Автор: Анна Мартынова
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