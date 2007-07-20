Как выглядят окопы украинских военных на Донбассе после ливня. Фото

Окопы полностью залиты водой.



В интернете обнародовали фотографии затопленных в результате мощного ливня окопов бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе, передает



Соответствующие снимки на своей странице в Facebook разместил Жека Чан.



"У вас все хорошо и сухо... Посмотрите, как выглядят некоторое окопы на фронте и как по ним передвигаются бойцы", - отметил он в подписи к фото.



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Так, судя по снимкам, уровень воды в окопах - выше пояса. Бойцам приходится носить оружие над головой.















Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В интернете обнародовали фотографии затопленных в результате мощного ливня окопов бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф Соответствующие снимки на своей странице в Facebook разместил Жека Чан."У вас все хорошо и сухо... Посмотрите, как выглядят некоторое окопы на фронте и как по ним передвигаются бойцы", - отметил он в подписи к фото.Так, судя по снимкам, уровень воды в окопах - выше пояса. Бойцам приходится носить оружие над головой.



