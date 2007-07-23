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Раздел: Фоторепортажи  
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Лос-Анджелес в редких снимках 30-х годов. Фото

Лос-Анджелес в редких снимках 30-х годов. Фото Редкие документальные фотографии.

Фотография - это невероятно крутая вещь, которая способна пролить свет на сюжеты дней давно ушедший. Застывшие мгновения нашей истории в одном снимке действительно бесценны ведь посмотрев на них можно с головой окунуться в далекую эпоху, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

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Лос-Анджелес в редких снимках 30-х годов. Фото
Лос-Анджелес в редких снимках 30-х годов. Фото
Лос-Анджелес в редких снимках 30-х годов. Фото
Лос-Анджелес в редких снимках 30-х годов. Фото
Лос-Анджелес в редких снимках 30-х годов. Фото
Лос-Анджелес в редких снимках 30-х годов. Фото
Лос-Анджелес в редких снимках 30-х годов. Фото
Лос-Анджелес в редких снимках 30-х годов. Фото
Лос-Анджелес в редких снимках 30-х годов. Фото
Лос-Анджелес в редких снимках 30-х годов. Фото
Лос-Анджелес в редких снимках 30-х годов. Фото
Лос-Анджелес в редких снимках 30-х годов. Фото
Лос-Анджелес в редких снимках 30-х годов. Фото
Лос-Анджелес в редких снимках 30-х годов. Фото
Лос-Анджелес в редких снимках 30-х годов. Фото
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 Теги: Лос-Анджелес, история

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Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
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