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Туристам на заметку: интересные факты об Израиле. Фото

Туристам на заметку: интересные факты об Израиле. ФотоЗдесь действуют свои традиции и правила.

Израиль – не среднестатистическая страна. Учитывая присутствие в СМИ, которое она имеет, и роль, которую она играет в международной политике, Израиль стоит особняком. Израиль играет важнейшую роль на мировой арене, независимо от того, считаете ли вы его Божьим даром Земли, или худшей страной в мире. Но почему Израиль занимал столь значительную позицию? Как такая небольшая страна сохраняется, несмотря на то, что она окружена врагами? Вот 12 фактов об Израиле, которые показывают, почему эта страна так интересна, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Туристам на заметку: интересные факты об Израиле. Фото


1. Одной из самых передовых в мире – является система здравоохранения Израиля. От профилактики опасных болезней, до семейных консультаций – огромный перечень медицинский услуг доступен жителям этой страны, да и жители других стран едут сюда на лечение. Вот почему медицина Израиля пользуется популярностью во всем мире.

Туристам на заметку: интересные факты об Израиле. Фото


2. Израиль – очень маленькая страна. Пусть вас не обманывает ее постоянное присутствие в СМИ. С севера на юг Израиль можно пересечь за девять дней, а с востока на запад – всего за два часа.

Туристам на заметку: интересные факты об Израиле. Фото


3. Очень худые модели не только непопулярны в Израиле, но и запрещены. Так страна борется с анорексией.

Туристам на заметку: интересные факты об Израиле. Фото


4. Женщины служат в армии только в Израиле. Это единственная страна, которая занимается военной подготовкой женщин.

Туристам на заметку: интересные факты об Израиле. Фото


5. За поддержку Израиля был убит Роберт Кеннеди (не путать с Джоном Кеннеди). Некоторые утверждали, что это был первый акт политического насилия в США, вытекающий из арабо-израильского конфликта.

Туристам на заметку: интересные факты об Израиле. Фото


6. Посещение Иерусалима может вызвать у вас Иерусалимский синдром – психологическое явление, при котором человек думает, что владеет библейскими силами.

Туристам на заметку: интересные факты об Израиле. Фото


7. Приняли иудаизм и переехали в Израиль сотни внуков и детей бывших нацистов.

Туристам на заметку: интересные факты об Израиле. Фото


8. В Израиле есть два национальных языка. Это иврит и арабский язык.

Туристам на заметку: интересные факты об Израиле. Фото


9. Каждый год люди со всего мира пишут письмо Богу, отправляя его в Иерусалим.

Туристам на заметку: интересные факты об Израиле. Фото


10. Иерусалим – старейший город. И удивительно, что он до сих пор не уничтожен, ведь он дважды был разрушен и 52 раза захвачен, а также пережил 23 осады.

Туристам на заметку: интересные факты об Израиле. Фото


11. Израиль имеет 137 пляжей, но протяженность береговой линии чуть больше 270 километров.

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Туристам на заметку: интересные факты об Израиле. Фото


12. Город Ашкелон, который стоит на берегу моря, имеет древнее кладбище собак.
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 Теги: Израиль, туризм

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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