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Туристам на заметку: интересные факты об Израиле. Фото
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Израиль – не среднестатистическая страна. Учитывая присутствие в СМИ, которое она имеет, и роль, которую она играет в международной политике, Израиль стоит особняком. Израиль играет важнейшую роль на мировой арене, независимо от того, считаете ли вы его Божьим даром Земли, или худшей страной в мире. Но почему Израиль занимал столь значительную позицию? Как такая небольшая страна сохраняется, несмотря на то, что она окружена врагами? Вот 12 фактов об Израиле, которые показывают, почему эта страна так интересна, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
1. Одной из самых передовых в мире – является система здравоохранения Израиля. От профилактики опасных болезней, до семейных консультаций – огромный перечень медицинский услуг доступен жителям этой страны, да и жители других стран едут сюда на лечение. Вот почему медицина Израиля пользуется популярностью во всем мире.
2. Израиль – очень маленькая страна. Пусть вас не обманывает ее постоянное присутствие в СМИ. С севера на юг Израиль можно пересечь за девять дней, а с востока на запад – всего за два часа.
3. Очень худые модели не только непопулярны в Израиле, но и запрещены. Так страна борется с анорексией.
4. Женщины служат в армии только в Израиле. Это единственная страна, которая занимается военной подготовкой женщин.
5. За поддержку Израиля был убит Роберт Кеннеди (не путать с Джоном Кеннеди). Некоторые утверждали, что это был первый акт политического насилия в США, вытекающий из арабо-израильского конфликта.
6. Посещение Иерусалима может вызвать у вас Иерусалимский синдром – психологическое явление, при котором человек думает, что владеет библейскими силами.
7. Приняли иудаизм и переехали в Израиль сотни внуков и детей бывших нацистов.
8. В Израиле есть два национальных языка. Это иврит и арабский язык.
9. Каждый год люди со всего мира пишут письмо Богу, отправляя его в Иерусалим.
10. Иерусалим – старейший город. И удивительно, что он до сих пор не уничтожен, ведь он дважды был разрушен и 52 раза захвачен, а также пережил 23 осады.
11. Израиль имеет 137 пляжей, но протяженность береговой линии чуть больше 270 километров.
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12. Город Ашкелон, который стоит на берегу моря, имеет древнее кладбище собак.
Израиль – не среднестатистическая страна. Учитывая присутствие в СМИ, которое она имеет, и роль, которую она играет в международной политике, Израиль стоит особняком. Израиль играет важнейшую роль на мировой арене, независимо от того, считаете ли вы его Божьим даром Земли, или худшей страной в мире. Но почему Израиль занимал столь значительную позицию? Как такая небольшая страна сохраняется, несмотря на то, что она окружена врагами? Вот 12 фактов об Израиле, которые показывают, почему эта страна так интересна, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
1. Одной из самых передовых в мире – является система здравоохранения Израиля. От профилактики опасных болезней, до семейных консультаций – огромный перечень медицинский услуг доступен жителям этой страны, да и жители других стран едут сюда на лечение. Вот почему медицина Израиля пользуется популярностью во всем мире.
2. Израиль – очень маленькая страна. Пусть вас не обманывает ее постоянное присутствие в СМИ. С севера на юг Израиль можно пересечь за девять дней, а с востока на запад – всего за два часа.
3. Очень худые модели не только непопулярны в Израиле, но и запрещены. Так страна борется с анорексией.
4. Женщины служат в армии только в Израиле. Это единственная страна, которая занимается военной подготовкой женщин.
5. За поддержку Израиля был убит Роберт Кеннеди (не путать с Джоном Кеннеди). Некоторые утверждали, что это был первый акт политического насилия в США, вытекающий из арабо-израильского конфликта.
6. Посещение Иерусалима может вызвать у вас Иерусалимский синдром – психологическое явление, при котором человек думает, что владеет библейскими силами.
7. Приняли иудаизм и переехали в Израиль сотни внуков и детей бывших нацистов.
8. В Израиле есть два национальных языка. Это иврит и арабский язык.
9. Каждый год люди со всего мира пишут письмо Богу, отправляя его в Иерусалим.
10. Иерусалим – старейший город. И удивительно, что он до сих пор не уничтожен, ведь он дважды был разрушен и 52 раза захвачен, а также пережил 23 осады.
11. Израиль имеет 137 пляжей, но протяженность береговой линии чуть больше 270 километров.
Читайте также: Будни австралийцев в колоритных снимках. Фото
12. Город Ашкелон, который стоит на берегу моря, имеет древнее кладбище собак.
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