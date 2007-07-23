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Раздел: Фоторепортажи  
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Удивительные пейзажи, которые можно увидеть лишь в Норвегии. Фото

Удивительные пейзажи, которые можно увидеть лишь в Норвегии. ФотоСтрана викингов впечатляет.

Когда слышишь слово «Норвегия», первое, что приходит на ум, — это блондинки, фьорды и викинги. А еще бесконечные зеленые ландшафты и сказочная архитектура, которая особенно хороша в маленьких норвежских деревушках. Эти фото тому подтверждение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

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Удивительные пейзажи, которые можно увидеть лишь в Норвегии. Фото
Удивительные пейзажи, которые можно увидеть лишь в Норвегии. Фото
Удивительные пейзажи, которые можно увидеть лишь в Норвегии. Фото
Удивительные пейзажи, которые можно увидеть лишь в Норвегии. Фото
Удивительные пейзажи, которые можно увидеть лишь в Норвегии. Фото
Удивительные пейзажи, которые можно увидеть лишь в Норвегии. Фото
Удивительные пейзажи, которые можно увидеть лишь в Норвегии. Фото
Удивительные пейзажи, которые можно увидеть лишь в Норвегии. Фото
Удивительные пейзажи, которые можно увидеть лишь в Норвегии. Фото
Удивительные пейзажи, которые можно увидеть лишь в Норвегии. Фото
Удивительные пейзажи, которые можно увидеть лишь в Норвегии. Фото
Удивительные пейзажи, которые можно увидеть лишь в Норвегии. Фото
Удивительные пейзажи, которые можно увидеть лишь в Норвегии. Фото
Удивительные пейзажи, которые можно увидеть лишь в Норвегии. Фото
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 Теги: пейзажи, Норвегия

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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