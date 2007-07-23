Раздел: Фоторепортажи
Технологии прошлого, остающиеся загадкой для ученых. Фото
Удивительные изобретения древности.
В современном мире технологии развиваются очень быстро, и порой они поражают наше воображение. Но что нам известно о достижениях древних, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.
Современное общество многим обязано именно древним изобретателям.
По всему миру археологи находят древние артефакты, предназначение и способы изготовления которых до сих пор представляют серьезную головоломку для ученых.
Предлагаем вам гид по самым удивительным изобретениям древности.
1. Греческий огонь
С 19 века исследователи пытаются разгадать тайну греческого огня, и споры не затихают до сих пор. Прототип греческого огня появился предположительно в 190 до н. э., когда он был применён при защите острова Родос. Большая часть исторических источников приписывает изобретение греческого огня механику Каллиникосу из Гелиополиса. Долгое время греческий огонь оставался страшным секретным оружием Византии. Состав помещался в закрытый сосуд, который выбрасывался метательной машиной на неприятеля.
Историк Феофан писал, что сосуды со смесью метали катапультами во вражеские корабли при осаде Константинополя. Жидкость при соприкосновении с воздухом вспыхивала, и погасить огонь было невозможно: вода лишь усиливала его горение. Первоначально греческий огонь применялся лишь в морских сражениях.
2. Антикитерский механизм
Свое название механизм получил в честь острова Антикитера, в районе которого был обнаружен в 1901 году. Этот странный механизм содержал 30 бронзовых шестерен в деревянном корпусе, на передней и тыльной сторонах которого были размещены бронзовые циферблаты со стрелками. Антикитерский механизм использовался как астрономическое, метеорологическое, образовательное и картографическое устройство. Бронзовые циферблаты со стрелками, которые, как позже выяснилось, использовались для расчета движения небесных тел.
Прибор был также способен определять даты 42 астрономических явлений, а также предсказывать цвет и размер солнечного затмения, по которому можно определить силу ветров на море. Механизм приводился в движение с помощью поворота рукоятки (к настоящему времени утерянной), соединённой посредством коронного колеса с крупной шестернёй. Он считается самым сложным из древних механических устройств, дошедших до нашего времени.
3. Сейсмоскоп Чжан Хэна
В 132 году нашей эры в Китае учёный-изобретатель Чжан Хэн представил первый сейсмоскоп, который, как считается, был способен предсказывать землетрясения с точностью современных инструментов. Сейсмоскоп был отлит из бронзы и имел вид винного сосуда с куполообразной крышкой. По окружности этого сосуда размещались фигуры восьми драконов, ориентированных по восьми направлениям пространства: четыре стороны света и промежуточные направления. Внутри медного сосуда был маятник, который приходил в движение во время землетрясения, даже если оно случилась за сотни миль. Маятник приводил в действие систему рычагов, которые открывали пасть одного из драконов. В пасти каждого дракона находился бронзовый шарик. Этот шарик выкатывался и падал в рот находящейся под драконом лягушки, издавая громкий звон.
По имеющимся данным, созданная в 2005 г. копия сейсмоскопа регистрирует землетрясения с той же точностью, что и современные приборы. Первое землетрясение, зарегистрированное прибором Хэна, произошло 13 декабря 134 г. в городе Лунси с эпицентром в Тяньшуе и имело магнитуду 7 баллов.
4. Железная колонна в Дели
На территории старинного храма в Дели стоит одно из самых загадочных в мире сооружений: знаменитая Железная колонна (столб Индры) высотой 7,2 м, которая не ржавеет уже на протяжении 16 веков! Процент железа в нем составляет 99,5%. Климат в Индии очень влажный и за 1600 лет этот столб должен был проржаветь буквально насквозь. Кто создал колонну и секрет производства неизвестно. Надпись на санскрите указывает, что колонна была изготовлена в правление императора Чандрагупты II (376-415).
Почему колонна не ржавеет? Почему за 16 сотен лет колонну не изъела ржавчина, та самая ржавчина, что ежегодно губит в мире многие тонны железа? Многие сходятся во мнении, что этот столб был создан не людьми, а представителями инопланетных цивилизаций, когда-то посетивших нашу планету. Это, конечно, маловероятно, но секрет до сих пор не разгадан.
5. Фестский диск
К поразительным сложным тайнам древности относится найденный археологами Фестский диск, на котором 259 таинственных знаков. Диск сделан из сорта глины, который не встречается ни в одном месте на Крите, а письменность на диске никак не связана ни с одной из местных. Это небольшой по размерам диск из хорошо обожженной глины, диаметром 15,8-16,5 см и толщиной 1,6-2,1 см, изготовленный без помощи гончарного круга.
В 1908 году итальянская археологическая экспедиция, работавшая в южной части острова Крит, вела раскопки царского дворца древнего города Феста, где Луиджи Пернье и обнаружил диск. Его точное назначение, а также место и время изготовления достоверно неизвестны. Поражает и то, что текст нанесен не палочкой, а специальными печатками.
6. Римский Додекаэдр
Более ста додекаэдров были найдены археологами по всей территории древней Римской империи. Размеры додекаэдров колеблются от 4 до 11 см, и в основном они датируются II-IV веками нашей эры. Это небольшие, полые предметы из бронзы или камня в форме додекаэдры, двенадцать пятиугольных граней, каждая из которых имеет круглое отверстие в центре разных диаметров. Вершины фигур снабжены маленькими шариками.
Существуют и другие разновидности этих бронзовых изделий: с округлыми рёбрами или с треугольными гранями. Прошло более двух столетий со времени обнаружения первых додекаэдров, но исследователи так и не разгадали возможные функции этого таинственного объекта и не пришли к пониманию его происхождения и назначения.
7. Багдадская батарейка
Месопотамский артефакт парфянского или сасанидского периодов иногда считают древним гальваническим элементом, созданным за 2000 лет до рождения А.Вольта. Находка была обнаружена австрийским археологом В. Кенингом в предместье Багдада в 1936 году. Это овальный кувшин из ярко-желтой глины высотой 13 см со свернутым листом меди, железным стержнем и несколькими кусками битума внутри. Битумом запечатывали верхний и нижний края медного цилиндра. Такое герметичное соединение говорит о том, что кувшин когда-то содержал жидкость.
Эту же гипотезу подтверждают следы коррозии на меди, которые, появились в результате действия кислоты, предположительно уксуса или вина. Похожие на Багдадскую банку артефакты были также найдены возле городов Селевкия и Ктесифона. Для чего предназначались эти сосуды, ученые пока точно ответить не могут.
8. Римский бетон
Удивительно, но древний рецепт цемента, который создали более 2000 лет назад, оказался лучше современного. В древнем Риме не существовало понятие "бетон". Этот термин появился во Франции в 18 веке. Литую кладку с каменным заполнителем они именовали греческим словом "эмплектон". Применение бетона на территории древнеримского государства началось примерно с конца 4 в. до н. э. и продолжалось около 700 лет. Римляне не были изобретателями бетона, они переняли это у этрусков, греков и других народов. Однако массовое применение, или как говорят сегодня - внедрение, все это получило именно в Древнем Риме.
Ученые обнаружили, что в своем рецепте цемента римляне использовали гораздо меньше извести и производили цемент при температуре 900 градусов Цельсия. Суть в том, что римские строители производили цемент, смешивая известь и вулканические породы. Для морских сооружений применялся особый цемент: смесь извести и вулканического пепла. И многие римские порты остаются в отличном состоянии вот уже более 2000 лет, несмотря на действия волн, и химических воздействий от морской воды.
9. Диск Сабу
В 1936 году, египтологом Уолтером Брайеном Эмерай, во время раскопок Мастаба Сабу (3100-3000 до н.э) в Саккара, был обнаружен диск, разделённый на три части. Объяснить происхождение загадочного диска ученые не могут до сих пор. По одной из версий, доисторический артефакт может являться частью неизвестного механизма, изготовленного древней высокоразвитой цивилизацией. Диск представляет собой круглую тарелку из камня с несколькими необычными лопастями, диаметр которой составлял семьдесят сантиметров. В середине можно увидеть необыкновенную втулку.
Изготовлен он из очень хрупкого материала, и требует большого мастерства, которое даже сегодня доступно лишь единицам. Мастера древнеегипетской цивилизации обычно использовали для работы по камню зубило, однако создание такой сложной формы из хрупкого материала требовало высокоразвитой технологии. Многие исследователи уверены: каменный диск - это не что иное, как пропеллер с гидравлическими ребрами.
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10. Линза Нимруда
Линза была найдена английским археологом Остином Генри Лэйардом в 1853 году при раскопках в Нимруде, одной из древних столиц Ассирии. Нимрудская линза (ее второе название линза Лэйарда) предположительно была изготовлена между 750 и 710 гг. до н. э. из природного горного хрусталя и имеет слегка овальную форму. Единого мнения научного сообщества относительно первоначального назначения линзы не существует.
По одной из версий линза служила в качестве лупы. Известный итальянский профессор Джованни Петтинато предложил свою версию, согласно которой, линза использовалась древними ассирийцами в качестве части телескопа, и это, якобы, объясняет откуда ассирийцы знали так много об астрономии. Имеются и альтернативные гипотезы - например, этот хрустальный диск мог служить частью ювелирного изделия или ритуальным предметом.
Наш мир полон тайн, которые бросают вызов науке. Чем больше ученые находят артефактов прошлого, тем больше у них возникает вопросов. Возможно древний мир был гораздо сложнее чем мы привыкли думать.
В современном мире технологии развиваются очень быстро, и порой они поражают наше воображение. Но что нам известно о достижениях древних, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.
Современное общество многим обязано именно древним изобретателям.
По всему миру археологи находят древние артефакты, предназначение и способы изготовления которых до сих пор представляют серьезную головоломку для ученых.
Предлагаем вам гид по самым удивительным изобретениям древности.
1. Греческий огонь
С 19 века исследователи пытаются разгадать тайну греческого огня, и споры не затихают до сих пор. Прототип греческого огня появился предположительно в 190 до н. э., когда он был применён при защите острова Родос. Большая часть исторических источников приписывает изобретение греческого огня механику Каллиникосу из Гелиополиса. Долгое время греческий огонь оставался страшным секретным оружием Византии. Состав помещался в закрытый сосуд, который выбрасывался метательной машиной на неприятеля.
Историк Феофан писал, что сосуды со смесью метали катапультами во вражеские корабли при осаде Константинополя. Жидкость при соприкосновении с воздухом вспыхивала, и погасить огонь было невозможно: вода лишь усиливала его горение. Первоначально греческий огонь применялся лишь в морских сражениях.
2. Антикитерский механизм
Свое название механизм получил в честь острова Антикитера, в районе которого был обнаружен в 1901 году. Этот странный механизм содержал 30 бронзовых шестерен в деревянном корпусе, на передней и тыльной сторонах которого были размещены бронзовые циферблаты со стрелками. Антикитерский механизм использовался как астрономическое, метеорологическое, образовательное и картографическое устройство. Бронзовые циферблаты со стрелками, которые, как позже выяснилось, использовались для расчета движения небесных тел.
Прибор был также способен определять даты 42 астрономических явлений, а также предсказывать цвет и размер солнечного затмения, по которому можно определить силу ветров на море. Механизм приводился в движение с помощью поворота рукоятки (к настоящему времени утерянной), соединённой посредством коронного колеса с крупной шестернёй. Он считается самым сложным из древних механических устройств, дошедших до нашего времени.
3. Сейсмоскоп Чжан Хэна
В 132 году нашей эры в Китае учёный-изобретатель Чжан Хэн представил первый сейсмоскоп, который, как считается, был способен предсказывать землетрясения с точностью современных инструментов. Сейсмоскоп был отлит из бронзы и имел вид винного сосуда с куполообразной крышкой. По окружности этого сосуда размещались фигуры восьми драконов, ориентированных по восьми направлениям пространства: четыре стороны света и промежуточные направления. Внутри медного сосуда был маятник, который приходил в движение во время землетрясения, даже если оно случилась за сотни миль. Маятник приводил в действие систему рычагов, которые открывали пасть одного из драконов. В пасти каждого дракона находился бронзовый шарик. Этот шарик выкатывался и падал в рот находящейся под драконом лягушки, издавая громкий звон.
По имеющимся данным, созданная в 2005 г. копия сейсмоскопа регистрирует землетрясения с той же точностью, что и современные приборы. Первое землетрясение, зарегистрированное прибором Хэна, произошло 13 декабря 134 г. в городе Лунси с эпицентром в Тяньшуе и имело магнитуду 7 баллов.
4. Железная колонна в Дели
На территории старинного храма в Дели стоит одно из самых загадочных в мире сооружений: знаменитая Железная колонна (столб Индры) высотой 7,2 м, которая не ржавеет уже на протяжении 16 веков! Процент железа в нем составляет 99,5%. Климат в Индии очень влажный и за 1600 лет этот столб должен был проржаветь буквально насквозь. Кто создал колонну и секрет производства неизвестно. Надпись на санскрите указывает, что колонна была изготовлена в правление императора Чандрагупты II (376-415).
Почему колонна не ржавеет? Почему за 16 сотен лет колонну не изъела ржавчина, та самая ржавчина, что ежегодно губит в мире многие тонны железа? Многие сходятся во мнении, что этот столб был создан не людьми, а представителями инопланетных цивилизаций, когда-то посетивших нашу планету. Это, конечно, маловероятно, но секрет до сих пор не разгадан.
5. Фестский диск
К поразительным сложным тайнам древности относится найденный археологами Фестский диск, на котором 259 таинственных знаков. Диск сделан из сорта глины, который не встречается ни в одном месте на Крите, а письменность на диске никак не связана ни с одной из местных. Это небольшой по размерам диск из хорошо обожженной глины, диаметром 15,8-16,5 см и толщиной 1,6-2,1 см, изготовленный без помощи гончарного круга.
В 1908 году итальянская археологическая экспедиция, работавшая в южной части острова Крит, вела раскопки царского дворца древнего города Феста, где Луиджи Пернье и обнаружил диск. Его точное назначение, а также место и время изготовления достоверно неизвестны. Поражает и то, что текст нанесен не палочкой, а специальными печатками.
6. Римский Додекаэдр
Более ста додекаэдров были найдены археологами по всей территории древней Римской империи. Размеры додекаэдров колеблются от 4 до 11 см, и в основном они датируются II-IV веками нашей эры. Это небольшие, полые предметы из бронзы или камня в форме додекаэдры, двенадцать пятиугольных граней, каждая из которых имеет круглое отверстие в центре разных диаметров. Вершины фигур снабжены маленькими шариками.
Существуют и другие разновидности этих бронзовых изделий: с округлыми рёбрами или с треугольными гранями. Прошло более двух столетий со времени обнаружения первых додекаэдров, но исследователи так и не разгадали возможные функции этого таинственного объекта и не пришли к пониманию его происхождения и назначения.
7. Багдадская батарейка
Месопотамский артефакт парфянского или сасанидского периодов иногда считают древним гальваническим элементом, созданным за 2000 лет до рождения А.Вольта. Находка была обнаружена австрийским археологом В. Кенингом в предместье Багдада в 1936 году. Это овальный кувшин из ярко-желтой глины высотой 13 см со свернутым листом меди, железным стержнем и несколькими кусками битума внутри. Битумом запечатывали верхний и нижний края медного цилиндра. Такое герметичное соединение говорит о том, что кувшин когда-то содержал жидкость.
Эту же гипотезу подтверждают следы коррозии на меди, которые, появились в результате действия кислоты, предположительно уксуса или вина. Похожие на Багдадскую банку артефакты были также найдены возле городов Селевкия и Ктесифона. Для чего предназначались эти сосуды, ученые пока точно ответить не могут.
8. Римский бетон
Удивительно, но древний рецепт цемента, который создали более 2000 лет назад, оказался лучше современного. В древнем Риме не существовало понятие "бетон". Этот термин появился во Франции в 18 веке. Литую кладку с каменным заполнителем они именовали греческим словом "эмплектон". Применение бетона на территории древнеримского государства началось примерно с конца 4 в. до н. э. и продолжалось около 700 лет. Римляне не были изобретателями бетона, они переняли это у этрусков, греков и других народов. Однако массовое применение, или как говорят сегодня - внедрение, все это получило именно в Древнем Риме.
Ученые обнаружили, что в своем рецепте цемента римляне использовали гораздо меньше извести и производили цемент при температуре 900 градусов Цельсия. Суть в том, что римские строители производили цемент, смешивая известь и вулканические породы. Для морских сооружений применялся особый цемент: смесь извести и вулканического пепла. И многие римские порты остаются в отличном состоянии вот уже более 2000 лет, несмотря на действия волн, и химических воздействий от морской воды.
9. Диск Сабу
В 1936 году, египтологом Уолтером Брайеном Эмерай, во время раскопок Мастаба Сабу (3100-3000 до н.э) в Саккара, был обнаружен диск, разделённый на три части. Объяснить происхождение загадочного диска ученые не могут до сих пор. По одной из версий, доисторический артефакт может являться частью неизвестного механизма, изготовленного древней высокоразвитой цивилизацией. Диск представляет собой круглую тарелку из камня с несколькими необычными лопастями, диаметр которой составлял семьдесят сантиметров. В середине можно увидеть необыкновенную втулку.
Изготовлен он из очень хрупкого материала, и требует большого мастерства, которое даже сегодня доступно лишь единицам. Мастера древнеегипетской цивилизации обычно использовали для работы по камню зубило, однако создание такой сложной формы из хрупкого материала требовало высокоразвитой технологии. Многие исследователи уверены: каменный диск - это не что иное, как пропеллер с гидравлическими ребрами.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
10. Линза Нимруда
Линза была найдена английским археологом Остином Генри Лэйардом в 1853 году при раскопках в Нимруде, одной из древних столиц Ассирии. Нимрудская линза (ее второе название линза Лэйарда) предположительно была изготовлена между 750 и 710 гг. до н. э. из природного горного хрусталя и имеет слегка овальную форму. Единого мнения научного сообщества относительно первоначального назначения линзы не существует.
По одной из версий линза служила в качестве лупы. Известный итальянский профессор Джованни Петтинато предложил свою версию, согласно которой, линза использовалась древними ассирийцами в качестве части телескопа, и это, якобы, объясняет откуда ассирийцы знали так много об астрономии. Имеются и альтернативные гипотезы - например, этот хрустальный диск мог служить частью ювелирного изделия или ритуальным предметом.
Наш мир полон тайн, которые бросают вызов науке. Чем больше ученые находят артефактов прошлого, тем больше у них возникает вопросов. Возможно древний мир был гораздо сложнее чем мы привыкли думать.
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