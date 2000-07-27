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Сказочные пейзажи природы от американского фотографа. Фото

Сказочные пейзажи природы от американского фотографа. ФотоРади таких эмоций люди и путешествуют.

Талантливый фотограф Гленн Ли Робинсон создает сказочные снимки пейзажей, от которых хочется паковать рюкзак и чемоданы, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.

Знакомьтесь, Гленн Ли Робинсон (Glenn Lee Robinson) - путешественник и фотограф-ретушер, который сейчас живет в Северной Калифорнии. Главной изюминкой его работ есть пейзажи, с разных ракурсов, с уютными цветами и особой атмосферой свободы.

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Сказочные пейзажи природы от американского фотографа. Фото
Сказочные пейзажи природы от американского фотографа. Фото
Сказочные пейзажи природы от американского фотографа. Фото
Сказочные пейзажи природы от американского фотографа. Фото
Сказочные пейзажи природы от американского фотографа. Фото
Сказочные пейзажи природы от американского фотографа. Фото
Сказочные пейзажи природы от американского фотографа. Фото
Сказочные пейзажи природы от американского фотографа. Фото
Сказочные пейзажи природы от американского фотографа. Фото
Сказочные пейзажи природы от американского фотографа. Фото
Сказочные пейзажи природы от американского фотографа. Фото
Сказочные пейзажи природы от американского фотографа. Фото
Сказочные пейзажи природы от американского фотографа. Фото
Сказочные пейзажи природы от американского фотографа. Фото
Сказочные пейзажи природы от американского фотографа. Фото
Сказочные пейзажи природы от американского фотографа. Фото
Сказочные пейзажи природы от американского фотографа. Фото
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 Теги: фотограф, пейзажи

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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