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LEGO создали Хогвартс из конструктора. Фото
Поклонники Гарри Поттера оценят.
Огромный сказочный замок состоит из 6020 деталей и одним своим видом заставляет замирать сердца как детей, так и взрослых. В нем есть кабинеты Дамблдора и профессора Амбридж (той самой мадам в розовом и с кошками), гостиная Гриффиндора, Выручай-комната и… и… и… продолжать можно бесконечно, смотрите сами, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Новый замок — это беспрецедентный по размеру предмет из коллекции «Гарри Поттер». А еще дизайнеры LEGO позаботились о его внутренней составляющей и воссоздали самые популярные среди поттероманов интерьеры.
В новом Хогвартсе есть знаменитые лестницы, витражи, большой зал, класс защиты от темных сил, шахматы и дьявольские силки из первой книги о Гарри Поттере, туалет с Плаксой Миртл и Кубок огня.
В окрестностях игрушечного замка стоит хижина Хагрида, растет Гремучая ива, есть Тайная комната, лодки, а также всевозможные растения и существа, населяющие Запретный лес.
Замок населен микро- и мини-фигурками, среди которых можно найти Гарри, Рона, Гермиону, Драко, Дамблдора, Макгонагалл, Люпина, Амбридж, Беллатрису Лестрейндж, Филча и самого Темного лорда. Также в игрушечном замке живут дементоры и основатели четырех факультетов Хогвартса.
Модель замка недотянула до самой большой игрушки в истории LEGO — «Тысячелетнего сокола», состоящего из 7541 детали. Зато переплюнула другие гигантские проекты: «Звезду смерти» (3803) и «Тадж-Махал» (5992).
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Набор будет доступен с 15 августа членам клуба VIP LEGO, а с 1 сентября — всем желающим. Стоимость уже известна — 399,99 доллара
Огромный сказочный замок состоит из 6020 деталей и одним своим видом заставляет замирать сердца как детей, так и взрослых. В нем есть кабинеты Дамблдора и профессора Амбридж (той самой мадам в розовом и с кошками), гостиная Гриффиндора, Выручай-комната и… и… и… продолжать можно бесконечно, смотрите сами, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Новый замок — это беспрецедентный по размеру предмет из коллекции «Гарри Поттер». А еще дизайнеры LEGO позаботились о его внутренней составляющей и воссоздали самые популярные среди поттероманов интерьеры.
В новом Хогвартсе есть знаменитые лестницы, витражи, большой зал, класс защиты от темных сил, шахматы и дьявольские силки из первой книги о Гарри Поттере, туалет с Плаксой Миртл и Кубок огня.
В окрестностях игрушечного замка стоит хижина Хагрида, растет Гремучая ива, есть Тайная комната, лодки, а также всевозможные растения и существа, населяющие Запретный лес.
Замок населен микро- и мини-фигурками, среди которых можно найти Гарри, Рона, Гермиону, Драко, Дамблдора, Макгонагалл, Люпина, Амбридж, Беллатрису Лестрейндж, Филча и самого Темного лорда. Также в игрушечном замке живут дементоры и основатели четырех факультетов Хогвартса.
Модель замка недотянула до самой большой игрушки в истории LEGO — «Тысячелетнего сокола», состоящего из 7541 детали. Зато переплюнула другие гигантские проекты: «Звезду смерти» (3803) и «Тадж-Махал» (5992).
Читайте также: Трогательные семейные портреты Елизаветы II и ее внуков. Фото
Набор будет доступен с 15 августа членам клуба VIP LEGO, а с 1 сентября — всем желающим. Стоимость уже известна — 399,99 доллара
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