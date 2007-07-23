Раздел: Фоторепортажи
Японец создает портреты животных, которые не отличить от фотографий. Фото
Они словно живые.
Невероятно реалистичные 3D портреты домашних любимцев, которые выглядят, как живые. Японец Wakuneco покорит вас своими невероятными картинами котиков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Мужчина творит свои шедевры из шерсти, поэтому они выглядят так, как будто вы видите перед собой живого котунчика. Хозяева пушистиков могут заказать себе такой замечательный 3D портрет собственного котика.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Мастер детально изучит его фото, а потом приступит к кропотливой работе. В результате на свет появится кошачий шедевр, который украсит ваш дом.
Невероятно реалистичные 3D портреты домашних любимцев, которые выглядят, как живые. Японец Wakuneco покорит вас своими невероятными картинами котиков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Мужчина творит свои шедевры из шерсти, поэтому они выглядят так, как будто вы видите перед собой живого котунчика. Хозяева пушистиков могут заказать себе такой замечательный 3D портрет собственного котика.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Мастер детально изучит его фото, а потом приступит к кропотливой работе. В результате на свет появится кошачий шедевр, который украсит ваш дом.
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