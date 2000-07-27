» » Фотограф показал жизнь обычных людей в Пакистане. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Фотограф показал жизнь обычных людей в Пакистане. Фото

Фотограф показал жизнь обычных людей в Пакистане. ФотоПодборка фотографий повседневной жизни в Пакистане.

Полное название — Исламская Республика Пакистан — государство находится в Южной Азии, это шестая по численности населения страна в мире (199 085 847 чел), и вторая по численности мусульманского населения (около 180 млн чел), передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

Читайте также: Жизнь обычных советских людей в «лихие 90-е». Фото

Фотограф показал жизнь обычных людей в Пакистане. Фото
Фотограф показал жизнь обычных людей в Пакистане. Фото
Фотограф показал жизнь обычных людей в Пакистане. Фото
Фотограф показал жизнь обычных людей в Пакистане. Фото
Фотограф показал жизнь обычных людей в Пакистане. Фото
Фотограф показал жизнь обычных людей в Пакистане. Фото
Фотограф показал жизнь обычных людей в Пакистане. Фото
Фотограф показал жизнь обычных людей в Пакистане. Фото
Фотограф показал жизнь обычных людей в Пакистане. Фото
Фотограф показал жизнь обычных людей в Пакистане. Фото
Фотограф показал жизнь обычных людей в Пакистане. Фото
Фотограф показал жизнь обычных людей в Пакистане. Фото
Фотограф показал жизнь обычных людей в Пакистане. Фото
Фотограф показал жизнь обычных людей в Пакистане. Фото
Фотограф показал жизнь обычных людей в Пакистане. Фото
Фотограф показал жизнь обычных людей в Пакистане. Фото
Фотограф показал жизнь обычных людей в Пакистане. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Пакистан, люди

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:15 » Автор: Татьяна Ларина
     383
     0

Похожие новости по теме

Жизнь обычных советских людей в «лихие 90-е». Фото Жизнь обычных советских людей в «лихие 90-е». Фото

История целой страны и портреты её жителей.

Повседневная жизнь Пакистана в эмоциональных снимках. Фото Повседневная жизнь Пакистана в эмоциональных снимках. Фото

Страна контрастов.

Жуткие реалии жизни в Пакистане. Фото Жуткие реалии жизни в Пакистане. Фото

Подборка фотографий повседневной жизни в Пакистане.

Как живется людям в пакистанских трущобах. Фото Как живется людям в пакистанских трущобах. Фото

Повседневная жизнь жителей Пакистана.

Колоритные кадры повседневной жизни Пакистана. Фото Колоритные кадры повседневной жизни Пакистана. Фото

Подборка фотографий повседневной жизни в Пакистане.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх