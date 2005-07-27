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Королева стиля: потрясающие образы Джеки Кеннеди. Фото

Королева стиля: потрясающие образы Джеки Кеннеди. ФотоВ Белом Доме она прожила всего тысячу дней, но за это время успела стать одной из наиболее почитаемых в Америке икон стиля

Джеки Кеннеди была не только самой эффектной первой леди Соединенных Штатов Америки, но и культовой модной персоной 1970-х годов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на vogue.ua

Ее образы всегда были уместны и практически идеальны. Джеки не расставалась с огромными солнцезащитными очками, а ее волосы чаще всего прикрывал шелковый платок-каре.

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Укороченные брюки – «дудочки», льняные юбки длиной миди, узкие рубашки, боди, как у балерин и короткие платья с психоделическими принтами в стиле Кеннеди выглядят еще более привлекательно летом 2018 года.

Королева стиля: потрясающие образы Джеки Кеннеди. Фото
Королева стиля: потрясающие образы Джеки Кеннеди. Фото
Королева стиля: потрясающие образы Джеки Кеннеди. Фото
Королева стиля: потрясающие образы Джеки Кеннеди. Фото
Королева стиля: потрясающие образы Джеки Кеннеди. Фото
Королева стиля: потрясающие образы Джеки Кеннеди. Фото
Королева стиля: потрясающие образы Джеки Кеннеди. Фото
Королева стиля: потрясающие образы Джеки Кеннеди. Фото
Королева стиля: потрясающие образы Джеки Кеннеди. Фото
Королева стиля: потрясающие образы Джеки Кеннеди. Фото
Королева стиля: потрясающие образы Джеки Кеннеди. Фото
Королева стиля: потрясающие образы Джеки Кеннеди. Фото


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 Теги: Жаклин Кеннеди, стиль

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Сегодня, 06:22 » Автор: Татьяна Ларина
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