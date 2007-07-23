Раздел: Фоторепортажи
Лучшие работы фотоконкурса iPhone Photography Awards. Фото
Предлагаем ознакомиться с работами победителей
Недавно были объявлены победители 10-го юбилейного фотоконкурса iPhone Photography Awards, в котором приняли участие люди из 140 стран, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Как понятно из названия, все снимки участников должны быть сделаны при помощи смартфонов Apple. Посмотрим, действительно ли достаточно для хороших фотографий обычного смартфона, или все же нужна профессиональная камера.
Читайте также: Лучшие снимки с фотоконкурса Sony World Photography Awards 2017. Фото
Гран-При взял фотограф-документалист из Бангладеша. Лагерь беженцев Тангхали в Ухии. Снято на iPhone 7.
Недавно были объявлены победители 10-го юбилейного фотоконкурса iPhone Photography Awards, в котором приняли участие люди из 140 стран, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Как понятно из названия, все снимки участников должны быть сделаны при помощи смартфонов Apple. Посмотрим, действительно ли достаточно для хороших фотографий обычного смартфона, или все же нужна профессиональная камера.
Читайте также: Лучшие снимки с фотоконкурса Sony World Photography Awards 2017. Фото
Гран-При взял фотограф-документалист из Бангладеша. Лагерь беженцев Тангхали в Ухии. Снято на iPhone 7.
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