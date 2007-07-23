» » Лучшие работы фотоконкурса iPhone Photography Awards. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
+1

Лучшие работы фотоконкурса iPhone Photography Awards. Фото

Лучшие работы фотоконкурса iPhone Photography Awards. ФотоПредлагаем ознакомиться с работами победителей

Недавно были объявлены победители 10-го юбилейного фотоконкурса iPhone Photography Awards, в котором приняли участие люди из 140 стран, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

Как понятно из названия, все снимки участников должны быть сделаны при помощи смартфонов Apple. Посмотрим, действительно ли достаточно для хороших фотографий обычного смартфона, или все же нужна профессиональная камера.

Читайте также: Лучшие снимки с фотоконкурса Sony World Photography Awards 2017. Фото

Гран-При взял фотограф-документалист из Бангладеша. Лагерь беженцев Тангхали в Ухии. Снято на iPhone 7.

Лучшие работы фотоконкурса iPhone Photography Awards. Фото
Лучшие работы фотоконкурса iPhone Photography Awards. Фото
Лучшие работы фотоконкурса iPhone Photography Awards. Фото
Лучшие работы фотоконкурса iPhone Photography Awards. Фото
Лучшие работы фотоконкурса iPhone Photography Awards. Фото
Лучшие работы фотоконкурса iPhone Photography Awards. Фото
Лучшие работы фотоконкурса iPhone Photography Awards. Фото
Лучшие работы фотоконкурса iPhone Photography Awards. Фото
Лучшие работы фотоконкурса iPhone Photography Awards. Фото
Лучшие работы фотоконкурса iPhone Photography Awards. Фото
Лучшие работы фотоконкурса iPhone Photography Awards. Фото
Лучшие работы фотоконкурса iPhone Photography Awards. Фото
Лучшие работы фотоконкурса iPhone Photography Awards. Фото
Лучшие работы фотоконкурса iPhone Photography Awards. Фото
Лучшие работы фотоконкурса iPhone Photography Awards. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: iPhone Photography Awards, фотоконкурс

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:30 » Автор: Татьяна Ларина
     467
     0

Похожие новости по теме

Лучшие работы Sony World Photography Awards 2018. Фото Лучшие работы Sony World Photography Awards 2018. Фото

Объявлены победители конкурса фотографий 2018 Sony World Photography Awards.

Лучшие снимки дикой природы по версии американского фотоконкурса. Фото Лучшие снимки дикой природы по версии американского фотоконкурса. Фото

Победители US Nature’s Best Photography Contest 2017.

Победители конкурса мобильной фотографии iPhone Photography Awards. Фото Победители конкурса мобильной фотографии iPhone Photography Awards. Фото

В десятый раз прошёл ежегодный конкурс мобильной фотографии iPhone Photography Awards (IPPAWARDS).

Лучшие снимки с фотоконкурса Sony World Photography Awards 2017. Фото Лучшие снимки с фотоконкурса Sony World Photography Awards 2017. Фото

В этом году международный фотоконкурс Sony World Photography Awards бьёт собственные рекорды по количеству участников.

Необычные снимки с фотоконкурса Siena International Photography Awards. Фото Необычные снимки с фотоконкурса Siena International Photography Awards. Фото

Один из самый влиятельных фотоконкурсов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх