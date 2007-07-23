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Как выглядели украинские звезды в начале своей карьеры. Фото

Как выглядели украинские звезды в начале своей карьеры. ФотоОни сильно изменились.

Карьера этих знаменитостей началась в 90-х и начале нулевых, сейчас они уже достигли больших вершин, но давайте посмотрим, с чего все начиналось. "Территория А", концерты по телевизору, первый рок-группы, поп-дивы - все это вызывает у нас ностальгию за 90-ми. Тогда эти звезды только начинали свой долгий путь в шоу-бизнесе: первые попытки выпустить хит, первые модные образы и выходы в свет, которые не всегда были удачными. Давайте взглянем на эволюцию тех, кого теперь называют "лицом" украинской эстрады, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Александр Пономарев

Как выглядели украинские звезды в начале своей карьеры. Фото


Наталья Могилевская

Как выглядели украинские звезды в начале своей карьеры. Фото


Виталий Козловский

Как выглядели украинские звезды в начале своей карьеры. Фото


Ирина Билык

Как выглядели украинские звезды в начале своей карьеры. Фото


Ирина всегда любила эксперименты со внешностью

Как выглядели украинские звезды в начале своей карьеры. Фото


Андрей Данилко

Как выглядели украинские звезды в начале своей карьеры. Фото


Андрей Данилко в молодости

Как выглядели украинские звезды в начале своей карьеры. Фото


Вера Брежнева

Как выглядели украинские звезды в начале своей карьеры. Фото


Слава Каминская

Как выглядели украинские звезды в начале своей карьеры. Фото


Вопли Видоплясова начале карьеры

Как выглядели украинские звезды в начале своей карьеры. Фото


ВВ

Как выглядели украинские звезды в начале своей карьеры. Фото


Джамала

Как выглядели украинские звезды в начале своей карьеры. Фото


"Скрябин" в начале карьеры

Как выглядели украинские звезды в начале своей карьеры. Фото


Скрябин

Как выглядели украинские звезды в начале своей карьеры. Фото


Настя Каменских

Как выглядели украинские звезды в начале своей карьеры. Фото


Ольга Фреймут

Как выглядели украинские звезды в начале своей карьеры. Фото


Руслана

Как выглядели украинские звезды в начале своей карьеры. Фото


Светлана Лобода

Как выглядели украинские звезды в начале своей карьеры. Фото


Святослав Вакарчук

Как выглядели украинские звезды в начале своей карьеры. Фото


Алина Гросу

Как выглядели украинские звезды в начале своей карьеры. Фото


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Как выглядели украинские звезды в начале своей карьеры. Фото
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 Теги: звезды, шоубиз

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Сегодня, 10:36 » Автор: Анна Мартынова
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