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Как выглядели украинские звезды в начале своей карьеры. Фото
Они сильно изменились.
Карьера этих знаменитостей началась в 90-х и начале нулевых, сейчас они уже достигли больших вершин, но давайте посмотрим, с чего все начиналось. "Территория А", концерты по телевизору, первый рок-группы, поп-дивы - все это вызывает у нас ностальгию за 90-ми. Тогда эти звезды только начинали свой долгий путь в шоу-бизнесе: первые попытки выпустить хит, первые модные образы и выходы в свет, которые не всегда были удачными. Давайте взглянем на эволюцию тех, кого теперь называют "лицом" украинской эстрады, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Александр Пономарев
Наталья Могилевская
Виталий Козловский
Ирина Билык
Ирина всегда любила эксперименты со внешностью
Андрей Данилко
Андрей Данилко в молодости
Вера Брежнева
Слава Каминская
Вопли Видоплясова начале карьеры
ВВ
Джамала
"Скрябин" в начале карьеры
Скрябин
Настя Каменских
Ольга Фреймут
Руслана
Светлана Лобода
Святослав Вакарчук
Алина Гросу
Читайте также: Самые красивые деревни со всего мира. Фото
Таисия Повалий
Карьера этих знаменитостей началась в 90-х и начале нулевых, сейчас они уже достигли больших вершин, но давайте посмотрим, с чего все начиналось. "Территория А", концерты по телевизору, первый рок-группы, поп-дивы - все это вызывает у нас ностальгию за 90-ми. Тогда эти звезды только начинали свой долгий путь в шоу-бизнесе: первые попытки выпустить хит, первые модные образы и выходы в свет, которые не всегда были удачными. Давайте взглянем на эволюцию тех, кого теперь называют "лицом" украинской эстрады, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Александр Пономарев
Наталья Могилевская
Виталий Козловский
Ирина Билык
Ирина всегда любила эксперименты со внешностью
Андрей Данилко
Андрей Данилко в молодости
Вера Брежнева
Слава Каминская
Вопли Видоплясова начале карьеры
ВВ
Джамала
"Скрябин" в начале карьеры
Скрябин
Настя Каменских
Ольга Фреймут
Руслана
Светлана Лобода
Святослав Вакарчук
Алина Гросу
Читайте также: Самые красивые деревни со всего мира. Фото
Таисия Повалий
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