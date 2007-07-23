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В Сети отыскали девушку, похожую на копию куклы. Фото

В Сети отыскали девушку, похожую на копию куклы. ФотоОна выглядит очень необычно.

Несмотря на то, что компания, выпускающая кукол Барби, сейчас вовсю старается быть более толерантной и выпускать кукол разной внешности, более похожих на обычных людей, голубоглазая блондинка с длинными ногами и осиной талией по-прежнему считается эталоном красоты. По крайней мере, для определенной группы людей дело обстоит именно так, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

И если некоторые барышни довольствуются высветлением волос и использованием ботокса, то другие доводят изменения своего тела до совершенно карикатурного состояния, как это, собственно, и произошло с Офелией Ванити.

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В Сети отыскали девушку, похожую на копию куклы. Фото
В Сети отыскали девушку, похожую на копию куклы. Фото
В Сети отыскали девушку, похожую на копию куклы. Фото
В Сети отыскали девушку, похожую на копию куклы. Фото
В Сети отыскали девушку, похожую на копию куклы. Фото
В Сети отыскали девушку, похожую на копию куклы. Фото
В Сети отыскали девушку, похожую на копию куклы. Фото
В Сети отыскали девушку, похожую на копию куклы. Фото
В Сети отыскали девушку, похожую на копию куклы. Фото
В Сети отыскали девушку, похожую на копию куклы. Фото
В Сети отыскали девушку, похожую на копию куклы. Фото
В Сети отыскали девушку, похожую на копию куклы. Фото
В Сети отыскали девушку, похожую на копию куклы. Фото
В Сети отыскали девушку, похожую на копию куклы. Фото
В Сети отыскали девушку, похожую на копию куклы. Фото
В Сети отыскали девушку, похожую на копию куклы. Фото
В Сети отыскали девушку, похожую на копию куклы. Фото
В Сети отыскали девушку, похожую на копию куклы. Фото
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 Теги: кукла, девушка

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Сегодня, 12:05 » Автор: Анна Мартынова
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