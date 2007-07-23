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Раздел: Фоторепортажи  
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Бушующие в Греции пожары в ярких снимках. Фото

Бушующие в Греции пожары в ярких снимках. ФотоСтихия погубила много жизней.

В Греции бушуют пожары, в которых погибли уже 74 человека. Сильный ветер, 40-градусная жара сделали свое дело, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Посмотрим на стихию огня и пожары 2018 в Греции.

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Наиболее высокие температуры возникают при наружных пожарах и в среднем составляют для горючих газов 1200—1350 °C, для жидкостей 1100—1300 °C, для твёрдых веществ 1000—1250 °C. При горении термита, электрона, магния максимальная температура достигает 2000—3000 °C.

Бушующие в Греции пожары в ярких снимках. Фото
Бушующие в Греции пожары в ярких снимках. Фото
Бушующие в Греции пожары в ярких снимках. Фото
Бушующие в Греции пожары в ярких снимках. Фото
Бушующие в Греции пожары в ярких снимках. Фото
Бушующие в Греции пожары в ярких снимках. Фото
Бушующие в Греции пожары в ярких снимках. Фото
Бушующие в Греции пожары в ярких снимках. Фото
Бушующие в Греции пожары в ярких снимках. Фото
Бушующие в Греции пожары в ярких снимках. Фото
Бушующие в Греции пожары в ярких снимках. Фото
Бушующие в Греции пожары в ярких снимках. Фото
Бушующие в Греции пожары в ярких снимках. Фото
Бушующие в Греции пожары в ярких снимках. Фото
Бушующие в Греции пожары в ярких снимках. Фото
Бушующие в Греции пожары в ярких снимках. Фото
Бушующие в Греции пожары в ярких снимках. Фото
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 Теги: Греция, пожар

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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