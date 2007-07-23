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Стилисты назвали самые популярные аксессуары сезона. Фото

Стилисты назвали самые популярные аксессуары сезона. ФотоМечта всех модников и модниц.

Поисковая фешн-платформа Lyst представила новый отчет о самых популярных брендах и самых продаваемых вещах сезона, а точнее, второго квартала первого полугодия 2018, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.

Так, самым востребованным брендом стал Gucci, поднявшийся на две позиции. На втором месте разместился Off-White, который ранее располагался на 4 строки ниже. Третье место занимает бренд Balenciaga, который потерял одну позицию. Дальнейший рейтинг выглядит так:

4 – Givenchy

5 – Dolce & Gabbana

6 – Vetements

7 – Versace

8 – Fendi

9 – Nike

10 – Prada

А самой продаваемой вещью стал знаменитый аксессуар – пояс с логотипом Gucci. За ним следуют кроссовки Fila и слитный купальник Gucci.

Стилисты назвали самые популярные аксессуары сезона. Фото


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Если говорить о мужской моде, то Gucci вновь оказывается на первом месте – за прошедший квартал мужчины чаще всего покупали шлепанцы бренда. В целом, первую пятерку лидеров среди мужских товаров занимает обувь.

Стилисты назвали самые популярные аксессуары сезона. Фото
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 Теги: стилисты, аксессуары

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Сегодня, 22:32 » Автор: Анна Мартынова
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