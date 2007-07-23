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Стилисты назвали самые популярные аксессуары сезона. Фото
Мечта всех модников и модниц.
Поисковая фешн-платформа Lyst представила новый отчет о самых популярных брендах и самых продаваемых вещах сезона, а точнее, второго квартала первого полугодия 2018, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Так, самым востребованным брендом стал Gucci, поднявшийся на две позиции. На втором месте разместился Off-White, который ранее располагался на 4 строки ниже. Третье место занимает бренд Balenciaga, который потерял одну позицию. Дальнейший рейтинг выглядит так:
4 – Givenchy
5 – Dolce & Gabbana
6 – Vetements
7 – Versace
8 – Fendi
9 – Nike
10 – Prada
А самой продаваемой вещью стал знаменитый аксессуар – пояс с логотипом Gucci. За ним следуют кроссовки Fila и слитный купальник Gucci.
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Если говорить о мужской моде, то Gucci вновь оказывается на первом месте – за прошедший квартал мужчины чаще всего покупали шлепанцы бренда. В целом, первую пятерку лидеров среди мужских товаров занимает обувь.
Поисковая фешн-платформа Lyst представила новый отчет о самых популярных брендах и самых продаваемых вещах сезона, а точнее, второго квартала первого полугодия 2018, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Так, самым востребованным брендом стал Gucci, поднявшийся на две позиции. На втором месте разместился Off-White, который ранее располагался на 4 строки ниже. Третье место занимает бренд Balenciaga, который потерял одну позицию. Дальнейший рейтинг выглядит так:
4 – Givenchy
5 – Dolce & Gabbana
6 – Vetements
7 – Versace
8 – Fendi
9 – Nike
10 – Prada
А самой продаваемой вещью стал знаменитый аксессуар – пояс с логотипом Gucci. За ним следуют кроссовки Fila и слитный купальник Gucci.
Читайте также: В Сети отыскали девушку, похожую на копию куклы. Фото
Если говорить о мужской моде, то Gucci вновь оказывается на первом месте – за прошедший квартал мужчины чаще всего покупали шлепанцы бренда. В целом, первую пятерку лидеров среди мужских товаров занимает обувь.
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