Так выглядит самый шикарный автосалон в мире. Фото

Дороги Дубая буквально переполнены элитными суперкарами, их использует даже полиция. Поэтому неудивительно, что именно здесь расположен самый крутой в мире автосалон Deals on Wheels, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня В шоуруме Deals on Wheels разместились около сотни роскошных и спортивных авто общей стоимостью 45 миллионов долларов. Здесь можно увидеть многочисленные Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Aston Martin и Rolls-Royce.До недавнего времени самым дорогим в коллекции был гиперкар Ferrari LaFerrari за $3 млн, однако его недавно продали. Однако в автосалоне еще остаются Ferrari Enzo за 1,9 млн долларов, McLaren P1 за $1,7 млн и Porsche 918 за 1,4 миллиона.Владелец Deals on Wheels Мохаммед Реда Абдулла рассказал, что хочет стать крупнейшим дилером суперкаров. И время от времени катается на тачках из автосалона, так как считает их своей коллекцией – пока не продаст их, разумеется.