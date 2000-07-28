Раздел: Фоторепортажи
Так выглядит самый шикарный автосалон в мире. Фото
Здесь можно увидеть лучшие автомобили в мире.
Дороги Дубая буквально переполнены элитными суперкарами, их использует даже полиция. Поэтому неудивительно, что именно здесь расположен самый крутой в мире автосалон Deals on Wheels, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В шоуруме Deals on Wheels разместились около сотни роскошных и спортивных авто общей стоимостью 45 миллионов долларов. Здесь можно увидеть многочисленные Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Aston Martin и Rolls-Royce.
До недавнего времени самым дорогим в коллекции был гиперкар Ferrari LaFerrari за $3 млн, однако его недавно продали. Однако в автосалоне еще остаются Ferrari Enzo за 1,9 млн долларов, McLaren P1 за $1,7 млн и Porsche 918 за 1,4 миллиона.
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Владелец Deals on Wheels Мохаммед Реда Абдулла рассказал, что хочет стать крупнейшим дилером суперкаров. И время от времени катается на тачках из автосалона, так как считает их своей коллекцией – пока не продаст их, разумеется.
Дороги Дубая буквально переполнены элитными суперкарами, их использует даже полиция. Поэтому неудивительно, что именно здесь расположен самый крутой в мире автосалон Deals on Wheels, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В шоуруме Deals on Wheels разместились около сотни роскошных и спортивных авто общей стоимостью 45 миллионов долларов. Здесь можно увидеть многочисленные Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Aston Martin и Rolls-Royce.
До недавнего времени самым дорогим в коллекции был гиперкар Ferrari LaFerrari за $3 млн, однако его недавно продали. Однако в автосалоне еще остаются Ferrari Enzo за 1,9 млн долларов, McLaren P1 за $1,7 млн и Porsche 918 за 1,4 миллиона.
Читайте также: В Сети отыскали девушку, похожую на копию куклы. Фото
Владелец Deals on Wheels Мохаммед Реда Абдулла рассказал, что хочет стать крупнейшим дилером суперкаров. И время от времени катается на тачках из автосалона, так как считает их своей коллекцией – пока не продаст их, разумеется.
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