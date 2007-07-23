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Фотограф показал, как меняется жизнь женщины в зависимости от выбора мужчины. Фото

Фотограф показал, как меняется жизнь женщины в зависимости от выбора мужчины. ФотоЖенщина "примерила" на себя несколько жизней.

Чешский фотограф из Острава Дита Пепе создала серию снимков со своим изображением в образе члена разных семей и с разными мужчинами. Идея проекта под названием «Автопортреты» родилась в 1999 году; Дита изображала себя в роли других женщин, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

В 2003 году фотограф принялась за создание работы «Автопортреты и мужчины», которая продолжается поныне. На многих фотографиях изображена также дочь мастера — Ида. Перевоплощение в других людей, переодевание в чужую одежду, фотограф сравнила с «надеванием» чужой кожи.

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Проект Пепе демонстрирует, как личность зависит от людей и окружающей её среды.

Фотограф показал, как меняется жизнь женщины в зависимости от выбора мужчины. Фото
Фотограф показал, как меняется жизнь женщины в зависимости от выбора мужчины. Фото
Фотограф показал, как меняется жизнь женщины в зависимости от выбора мужчины. Фото
Фотограф показал, как меняется жизнь женщины в зависимости от выбора мужчины. Фото
Фотограф показал, как меняется жизнь женщины в зависимости от выбора мужчины. Фото
Фотограф показал, как меняется жизнь женщины в зависимости от выбора мужчины. Фото
Фотограф показал, как меняется жизнь женщины в зависимости от выбора мужчины. Фото
Фотограф показал, как меняется жизнь женщины в зависимости от выбора мужчины. Фото
Фотограф показал, как меняется жизнь женщины в зависимости от выбора мужчины. Фото
Фотограф показал, как меняется жизнь женщины в зависимости от выбора мужчины. Фото
Фотограф показал, как меняется жизнь женщины в зависимости от выбора мужчины. Фото
Фотограф показал, как меняется жизнь женщины в зависимости от выбора мужчины. Фото
Фотограф показал, как меняется жизнь женщины в зависимости от выбора мужчины. Фото
Фотограф показал, как меняется жизнь женщины в зависимости от выбора мужчины. Фото
Фотограф показал, как меняется жизнь женщины в зависимости от выбора мужчины. Фото
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 Теги: фотограф, женщины

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Сегодня, 13:47 » Автор: Анна Мартынова
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