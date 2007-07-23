» » «Фальшивые» достопримечательности, пользующиеся большой популярностью. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

«Фальшивые» достопримечательности, пользующиеся большой популярностью. Фото

«Фальшивые» достопримечательности, пользующиеся большой популярностью. Фото Люди готовы верить сказкам экскурсоводов.

Если вы мечтаете о настоящих путешествиях и о погружении в историю и атмосферу того места, куда направляетесь, стоит избегать этих достопримечательностей. Ведь здесь мало того что круглый год собираются толпы туристов, так еще и легенды, которыми окутаны эти места, имеют мало отношения к действительности. Некоторые из них были созданы для того, чтобы нажиться на популярности какого-либо фильма, а другие — чтобы выгодно использовать искажения в истории, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture..

«Пиц Глория», Швейцария

«Фальшивые» достопримечательности, пользующиеся большой популярностью. Фото


Поклонники Джеймса Бонда наверняка помнят чудесные по красоте виды из ресторана «Пиц Глория», который изображен в фильме 1969 года «На секретной службе Ее Величества».

«Фальшивые» достопримечательности, пользующиеся большой популярностью. Фото


Актеры из фильма «На секретной службе Ее Величества» на съемочной площадке в «Пиц Глория» — ресторане, построенном специально для фильма. Когда продюсер Хуберт Фрёлих оказался на месте съемки, выяснилось, что ресторан еще не готов. Продюсерская компания оплатила завершение строительства ресторана в рамках специального договора с киностудией.

Сонная лощина, США

«Фальшивые» достопримечательности, пользующиеся большой популярностью. Фото


Поселение Сонная лощина в штате Нью-Йорк в конце 1800-х годов было известно как Северный Тарритаун, но потом сменило название из-за выгодной ассоциации со знаменитой новеллой Вашингтона Ирвинга.

«Фальшивые» достопримечательности, пользующиеся большой популярностью. Фото


Джонни Депп в одной из сцен фильма 1999 года «Сонная лощина». Фильм стал одной из причин широкой известности этого места.

Шангри-Ла, Китай

«Фальшивые» достопримечательности, пользующиеся большой популярностью. Фото


На роль вымышленной страны Шангри-Ла из романа писателя-фантаста Джеймса Хилтона 1933 года «Потерянный горизонт» есть много претендентов. Однако китайский город Чжундянь официально сменил название на Шангри-Ла в 2001 году.

«Фальшивые» достопримечательности, пользующиеся большой популярностью. Фото


Является ли Чжундянь настоящей Шангри-Ла или нет, виды здесь изумительные. Помимо густых изумрудных лесов и покрытых снежными шапками горных вершин, здесь расположено множество тибетских храмов.

Мост через реку Квай, Таиланд

«Фальшивые» достопримечательности, пользующиеся большой популярностью. Фото


Через настоящую реку Квай нет моста, поэтому часть реки Мае Клонг переименовали в Кхвэяй, чтобы все было как в романе. На фото — мост через реку Квай в наши дни.

«Фальшивые» достопримечательности, пользующиеся большой популярностью. Фото


Роман Пьера Буля «Мост через реку Квай» успешно экранизировали в 1957 году в фильме с Алеком Гиннессом в главной роли. Река Мае Клонг была переименована после выхода фильма.

Контрольно-пропускной пункт «Чарли», Германия

«Фальшивые» достопримечательности, пользующиеся большой популярностью. Фото


Настоящий контрольно-пропускной пункт «Чарли» был демонтирован в 1990 году, когда Германия объединилась, и с тех пор был перенесен в музей. На фото — реконструкция, на которую ходят поглазеть туристы.

«Фальшивые» достопримечательности, пользующиеся большой популярностью. Фото


КПП «Чарли» (на фото) был пограничным пунктом между Восточной и Западной Германией и во времена холодной войны. Это единственное место, где американские и советские солдаты несли службу рядом по разные стороны границы.

Дом 221б по Бейкер-стрит, Великобритания

«Фальшивые» достопримечательности, пользующиеся большой популярностью. Фото


Большинство понимает, что Шерлок Холмс — это выдуманный персонаж, но это не останавливает поклонников от похода в музей этого знаменитого сыщика.

«Фальшивые» достопримечательности, пользующиеся большой популярностью. Фото


Хотя на здании висит табличка «221б», на самом деле дом находится по адресу Бейкер-стрит, 239. Что самое интересное, когда вышла первая книга о Шерлоке Холмсе, такого адреса не существовало вовсе.

Замок Бран, Румыния

«Фальшивые» достопримечательности, пользующиеся большой популярностью. Фото


Замок Бран (на фото) долгое время ассоциировался с Дракулой, но на самом деле все было иначе. Тем не менее, считается, что описания замка Дракулы в романе Брэма Стокера были вдохновлены именно замком Бран.

«Фальшивые» достопримечательности, пользующиеся большой популярностью. Фото


Вампир, описанный в романе, был списан с Влада Цепеша (Влада Колосажателя), дворянина, который жил в соседнем замке Поенари, который сейчас лежит в руинах.

Остров Филы, Египет

«Фальшивые» достопримечательности, пользующиеся большой популярностью. Фото


Исписанные иероглифами стены храмов острова Филы кажутся настоящими. Так и есть: им правда более двух тысяч лет. Но сам остров не совсем такой, каким кажется.

Когда была построена Асуанская плотина, все храмы на настоящем острове Филы пришлось перенести на соседний, более высокий остров Агилкия, чтобы защитить исторические памятники от затопления. В рамках впечатляющего по масштабам проекта каждый камень был помечен, и храмы были заново выстроены на другом острове. Аналогичным образом поступили с храмами Абу-Симбела.

«Фальшивые» достопримечательности, пользующиеся большой популярностью. Фото


На копии фотографии Антонио Беато виден первоначальный остров Филы, на котором был расположен храм Изиды, а также река Нил из Биги.

Читайте также: Важнейшие снимки ХХ века от лучших фотографов. Фото

Балкон Джульетты, Италия

«Фальшивые» достопримечательности, пользующиеся большой популярностью. Фото


Кинопостановки сюжета о Ромео и Джульетте заставили тысячи поклонников ехать в Верону, чтобы посмотреть на тот самый балкон, на котором знаменитые влюбленные признались друг другу в своих чувствах.

«Фальшивые» достопримечательности, пользующиеся большой популярностью. Фото


На самом деле сцена на балконе не входит в оригинальную пьесу Уильяма Шекспира, да и этого балкона во времена автора не существовало.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: достопримечательности, туризм

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:21 » Автор: Анна Мартынова
     1249
     0

Похожие новости по теме

Популярные достопримечательности, о которых врут экскурсоводы. Фото Популярные достопримечательности, о которых врут экскурсоводы. Фото

Некоторые достопримечательности привлекают доверчивых туристов благодаря красивым легендам.

Самые интересные места в Восточной Европе. Фото Самые интересные места в Восточной Европе. Фото

Не обязательно уезжать слишком далеко.

Таинственные пейзажи знаменитого замка Дракулы. Фото Таинственные пейзажи знаменитого замка Дракулы. Фото

Расположенный в Румынии знаменитый замок Бран выставлен на продажу.

Самые популярные «фальшивые» достопримечательности. Фото Самые популярные «фальшивые» достопримечательности. Фото

Легенды, окружающие эти памятники, нередко не совпадают с их настоящей историей.

Знакомая всему миру Бейкер-стрит, 221 В. Фото Знакомая всему миру Бейкер-стрит, 221 В. Фото

Обитель Шерлока Холмса привлекает множество туристов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх