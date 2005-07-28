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В Альпах построили необычный отель без стен. Фото

В Альпах построили необычный отель без стен. Фото Гостиница состоит всего из одного номера под открытым небом.

Посреди Швейцарских Альп открылся, пожалуй, самый необычный отель Null Stern, где всего одна комната. В комнате, если можно ее так назвать, помимо кровати и пары тумбочек больше ничего нет — ни стен, ни потолка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

В распоряжении гостей потрясающий вид на горный пейзаж, а по ночам — на звездное небо. Если, конечно, не будет дождя. Отель находится на высоте примерно 2 тысяч метров в самом сердце Швейцарских Альп. Стоимость ночи — 210 долларов. Для установки кровати в горах земля была выровнена.

У отеля нет стен и потолка, а также ванной. Только кровать королевских размеров с двумя прикроватными тумбочками и лампами. Общественный туалет находится в 5 минутах ходьбы вниз по горе. Гости могут насладиться панорамными видами на горы и звездное небо.

Однако, как и обычные отели, Null Shtern предлагает обслуживание в виде личного дворецкого. Дворецкий живет в доме неподалеку. Он приносит завтрак, обед и ужин буквально в постель.

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Конечно, если погода будет плохой, гости отеля всегда могут отменить бронирование в последнюю минуту.

В Альпах построили необычный отель без стен. Фото
В Альпах построили необычный отель без стен. Фото
В Альпах построили необычный отель без стен. Фото
В Альпах построили необычный отель без стен. Фото
В Альпах построили необычный отель без стен. Фото
В Альпах построили необычный отель без стен. Фото
В Альпах построили необычный отель без стен. Фото
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 Теги: Альпы, отель

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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