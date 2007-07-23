Раздел: Фоторепортажи
Стиль и элегантность: коллекция сумочек Мелании Трамп. Фото
Мелания Трамп знает толк в моде.
Она всегда выбирает удачные сумочки, обувь, солнцезащитные очки и пояса, которые прекрасно дополняют ее образы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Showdream.org
В отличие от представительниц британской королевской семьи, первая леди США не обязуется носить маленький клатч на все официальные мероприятия.
А уж поскольку многие из них проходят в самом Белом доме, потребности в маленьких сумочках у Мелании Трамп практически не возникает. Но, как и любая настоящая модница, первая леди не обходится без этого аксессуара в повседневной жизни.
Уж не знаем, что именно она складывает в свои сумки, но выбирает раз за разом габаритные фасоны! Бренд-фаворит - Birkin, но им она не ограничивается.
Читайте также: Новый стиль очаровательной Мелании Трамп. Фото
Мы собрали для вас разные выходы в свет первой леди, когда ей приходилось брать как маленькие клатчи, так и большие сумки. Смотрим на топ-10 самых стильных!
Она всегда выбирает удачные сумочки, обувь, солнцезащитные очки и пояса, которые прекрасно дополняют ее образы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Showdream.org
В отличие от представительниц британской королевской семьи, первая леди США не обязуется носить маленький клатч на все официальные мероприятия.
А уж поскольку многие из них проходят в самом Белом доме, потребности в маленьких сумочках у Мелании Трамп практически не возникает. Но, как и любая настоящая модница, первая леди не обходится без этого аксессуара в повседневной жизни.
Уж не знаем, что именно она складывает в свои сумки, но выбирает раз за разом габаритные фасоны! Бренд-фаворит - Birkin, но им она не ограничивается.
Читайте также: Новый стиль очаровательной Мелании Трамп. Фото
Мы собрали для вас разные выходы в свет первой леди, когда ей приходилось брать как маленькие клатчи, так и большие сумки. Смотрим на топ-10 самых стильных!
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