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Буйство красок: так выглядит самая красивая река на земле. Фото
Река Каньо-Кристалес известна как самая красивая река в мире.
Каньо-Кристалес (Caño Cristales — Кристальная река), или река Пяти цветов, как ее называют местные жители, берет начало на юге горной цепи Макарена, в Колумбии, и течет на восток, до впадения в реку Гуайаберо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вigpicture.
В Каньо-Кристалес встречаются пять цветов: желтый, голубой, зеленый, черный и красный. Все они представляют собой продукт жизнедеятельности многочисленных водорослей, и в зависимости от времени года насыщенность цветов либо ослабевает, либо усиливается.
Вода в реке такая чистая, что дно видно даже на приличной глубине, но рыбы здесь нет из-за уникальных характеристик русла. Летом солнце высушивает растение, называемое Macarenia Clavijera, и река приобретает насыщенный красный цвет. Желтый, черный, бирюзовый и зеленый окрас также появляется благодаря различным водорослям.
Поскольку буйство цвета происходит в жаркое время года, река открыта для посещения туристов с июня по ноябрь. Увидите ее единожды — и поверите, что возможности природы по сотворению чудес поистине беспредельны. Достаточно выйти на берег Каньо-Кристалес, чтобы понять — вы попали в уникальное место.
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Чтобы добраться до нее, нужно перелететь самолетом от Вильявисенсио до Макарена, потом проплыть на лодке и, наконец, идти пешком по нехоженым до сих пор тропам до этого природного чуда. Кристалес протекает в сельве, ее длина не достигает и 100 километров, а ширина — 20 метров, из-за чего ее нельзя назвать большой, особенно в сравнении с Амазонкой.
Каньо-Кристалес (Caño Cristales — Кристальная река), или река Пяти цветов, как ее называют местные жители, берет начало на юге горной цепи Макарена, в Колумбии, и течет на восток, до впадения в реку Гуайаберо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вigpicture.
В Каньо-Кристалес встречаются пять цветов: желтый, голубой, зеленый, черный и красный. Все они представляют собой продукт жизнедеятельности многочисленных водорослей, и в зависимости от времени года насыщенность цветов либо ослабевает, либо усиливается.
Вода в реке такая чистая, что дно видно даже на приличной глубине, но рыбы здесь нет из-за уникальных характеристик русла. Летом солнце высушивает растение, называемое Macarenia Clavijera, и река приобретает насыщенный красный цвет. Желтый, черный, бирюзовый и зеленый окрас также появляется благодаря различным водорослям.
Поскольку буйство цвета происходит в жаркое время года, река открыта для посещения туристов с июня по ноябрь. Увидите ее единожды — и поверите, что возможности природы по сотворению чудес поистине беспредельны. Достаточно выйти на берег Каньо-Кристалес, чтобы понять — вы попали в уникальное место.
Читайте также: Изумрудная красавица - самая красивая река Словении. Фото
Чтобы добраться до нее, нужно перелететь самолетом от Вильявисенсио до Макарена, потом проплыть на лодке и, наконец, идти пешком по нехоженым до сих пор тропам до этого природного чуда. Кристалес протекает в сельве, ее длина не достигает и 100 километров, а ширина — 20 метров, из-за чего ее нельзя назвать большой, особенно в сравнении с Амазонкой.
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