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Раздел: Фоторепортажи  
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Эти фотографии раскрывают то, что лежит под туристическими достопримечательностями Европы. Фото

Эти фотографии раскрывают то, что лежит под туристическими достопримечательностями Европы. ФотоПроект был выполнен в сотрудничестве с Nikon Europe и получил название Look Deeper.

Фотография может раскрыть скрытую сторону вещей, и именно это фотограф Томас Сэнтепери, путешествующий по Европе, пытался сделать.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fullpicture.ru.

Он посетил некоторые из самых популярных туристических достопримечательностей на континентах и ​​ушел в подполье, чтобы показать, что лежит под каждым местом.

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Сэнтепери фотографировал каждую туристическую точку с обеих сторон над землей и под поверхностью (прямо или снизу), что привело к увлекательным диптихам.

Эти фотографии раскрывают то, что лежит под туристическими достопримечательностями Европы. Фото
Эти фотографии раскрывают то, что лежит под туристическими достопримечательностями Европы. Фото
Эти фотографии раскрывают то, что лежит под туристическими достопримечательностями Европы. Фото
Эти фотографии раскрывают то, что лежит под туристическими достопримечательностями Европы. Фото
Эти фотографии раскрывают то, что лежит под туристическими достопримечательностями Европы. Фото
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 Теги: Фото, Европа, туризм

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Сегодня, 20:32 » Автор: Едгар Букмирза
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