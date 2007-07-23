Эти фотографии раскрывают то, что лежит под туристическими достопримечательностями Европы. Фото

Проект был выполнен в сотрудничестве с Nikon Europe и получил название Look Deeper.



Фотография может раскрыть скрытую сторону вещей, и именно это фотограф Томас Сэнтепери, путешествующий по Европе, пытался сделать.



Об этом пишет



Он посетил некоторые из самых популярных туристических достопримечательностей на континентах и ​​ушел в подполье, чтобы показать, что лежит под каждым местом.



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Сэнтепери фотографировал каждую туристическую точку с обеих сторон над землей и под поверхностью (прямо или снизу), что привело к увлекательным диптихам.











Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Фотография может раскрыть скрытую сторону вещей, и именно это фотограф Томас Сэнтепери, путешествующий по Европе, пытался сделать.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fullpicture.ru Он посетил некоторые из самых популярных туристических достопримечательностей на континентах и ​​ушел в подполье, чтобы показать, что лежит под каждым местом.Сэнтепери фотографировал каждую туристическую точку с обеих сторон над землей и под поверхностью (прямо или снизу), что привело к увлекательным диптихам.



