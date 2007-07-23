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Лунное затмение: лучшие фотографии из разных уголков мира. Фото
Затмение продлилось около 103 минут.
В ночь с 27 на 28 июля весь мир наблюдал за уникальным явлением – самое длинное лунное затмение XXI века. Невероятную "кровавую" Луну можно было увидеть из разных уголков мира.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Самые яркие фото спутника Земли делали в Германии, Испании, Франции, Китае, Индонезии, Австралии и других странах мира.
Точная фаза наступила в 23:22 (Украина, Киев). "Кровавой" Луну называют во время затмения. Лунное затмение возникает, когда Земля проходит между Солнцем и Луной, отбрасывая тень на свой спутник.
Читайте также: Прекрасные фотографии солнечного затмения из разных уголков Земли. Фото
В отличие от солнечного затмения, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, блокируя солнечный свет, луна не "темнеет" во время затмения, а вместо этого становится кроваво-красной.
В ночь с 27 на 28 июля весь мир наблюдал за уникальным явлением – самое длинное лунное затмение XXI века. Невероятную "кровавую" Луну можно было увидеть из разных уголков мира.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Самые яркие фото спутника Земли делали в Германии, Испании, Франции, Китае, Индонезии, Австралии и других странах мира.
Точная фаза наступила в 23:22 (Украина, Киев). "Кровавой" Луну называют во время затмения. Лунное затмение возникает, когда Земля проходит между Солнцем и Луной, отбрасывая тень на свой спутник.
Читайте также: Прекрасные фотографии солнечного затмения из разных уголков Земли. Фото
В отличие от солнечного затмения, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, блокируя солнечный свет, луна не "темнеет" во время затмения, а вместо этого становится кроваво-красной.
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