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Лунное затмение: лучшие фотографии из разных уголков мира. Фото

Лунное затмение: лучшие фотографии из разных уголков мира. ФотоЗатмение продлилось около 103 минут.

В ночь с 27 на 28 июля весь мир наблюдал за уникальным явлением – самое длинное лунное затмение XXI века. Невероятную "кровавую" Луну можно было увидеть из разных уголков мира.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

Самые яркие фото спутника Земли делали в Германии, Испании, Франции, Китае, Индонезии, Австралии и других странах мира.

Точная фаза наступила в 23:22 (Украина, Киев). "Кровавой" Луну называют во время затмения. Лунное затмение возникает, когда Земля проходит между Солнцем и Луной, отбрасывая тень на свой спутник.

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В отличие от солнечного затмения, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, блокируя солнечный свет, луна не "темнеет" во время затмения, а вместо этого становится кроваво-красной.

Лунное затмение: лучшие фотографии из разных уголков мира. Фото
Лунное затмение: лучшие фотографии из разных уголков мира. Фото
Лунное затмение: лучшие фотографии из разных уголков мира. Фото
Лунное затмение: лучшие фотографии из разных уголков мира. Фото
Лунное затмение: лучшие фотографии из разных уголков мира. Фото
Лунное затмение: лучшие фотографии из разных уголков мира. Фото
Лунное затмение: лучшие фотографии из разных уголков мира. Фото

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 Теги: Фото, Лунное затмение

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Сегодня, 21:40 » Автор: Едгар Букмирза
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