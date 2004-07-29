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Эти снимки доказывают, что Брэд Питт копирует стили своих девушек. Фото

Эти снимки доказывают, что Брэд Питт копирует стили своих девушек. Фото Прическа актера меняется в зависимости от того, с кем он встречается.

Сара Макгонагалл, фотограф и визажист из Нью-Йорка, выложила в свой Твиттер фотографии Брэда Питта с каждой девушкой, с которой он был в отношениях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

И теперь это невозможно не заметить: Брэд буквально копировал своих возлюбленных!

Эти снимки доказывают, что Брэд Питт копирует стили своих девушек. Фото


На самом деле Сара нашла выпуск старой газеты за 2006 год, где опубликовали статью под заголовком «Брэд: мужчина, которому нравится выглядеть, как его женщины», и, находясь под впечатлением от статьи, сделала эту подборку.

И теперь непонятно одно: как мы раньше этого не замечали?

Брэд и Шелейн МакКолл. Да, в 80-х была такая мода, но они же выглядят, как брат и сестра!

Эти снимки доказывают, что Брэд Питт копирует стили своих девушек. Фото
Эти снимки доказывают, что Брэд Питт копирует стили своих девушек. Фото


Брэд и Джилл Шолен: шляпы, оверсайз, улыбки во все 32 зуба.

Эти снимки доказывают, что Брэд Питт копирует стили своих девушек. Фото


Брэд и Кристина Эпплгейт: цветочная тема и никаких расчесок!

Эти снимки доказывают, что Брэд Питт копирует стили своих девушек. Фото


Брэд и Тенди Ньютон: «Какие фаши докасательства? Хульиганы!», как говорил Арнольд Шварценнегер в «Красной жаре».

Эти снимки доказывают, что Брэд Питт копирует стили своих девушек. Фото


Брэд и Джульетт Льюис. Одинаковый стиль, одинаковая поза!

Эти снимки доказывают, что Брэд Питт копирует стили своих девушек. Фото


Брэд и Гвинет Пэлтроу: светлые волосы, строгий стиль, сдержанная мимика.

Эти снимки доказывают, что Брэд Питт копирует стили своих девушек. Фото


Еще Брэд и Гвинет: двое из ларца переоделись в светлое и позволили себе немного расслабиться.

Эти снимки доказывают, что Брэд Питт копирует стили своих девушек. Фото


Брэд и Дженнифер Энистон: оба в образе «ребят из соседнего двора».

Эти снимки доказывают, что Брэд Питт копирует стили своих девушек. Фото


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Эти снимки доказывают, что Брэд Питт копирует стили своих девушек. Фото
Эти снимки доказывают, что Брэд Питт копирует стили своих девушек. Фото
Эти снимки доказывают, что Брэд Питт копирует стили своих девушек. Фото
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 Теги: Брэд Питт, мимикрия

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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