Раздел: Фоторепортажи
Эти снимки доказывают, что Брэд Питт копирует стили своих девушек. Фото
Прическа актера меняется в зависимости от того, с кем он встречается.
Сара Макгонагалл, фотограф и визажист из Нью-Йорка, выложила в свой Твиттер фотографии Брэда Питта с каждой девушкой, с которой он был в отношениях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
И теперь это невозможно не заметить: Брэд буквально копировал своих возлюбленных!
На самом деле Сара нашла выпуск старой газеты за 2006 год, где опубликовали статью под заголовком «Брэд: мужчина, которому нравится выглядеть, как его женщины», и, находясь под впечатлением от статьи, сделала эту подборку.
И теперь непонятно одно: как мы раньше этого не замечали?
Брэд и Шелейн МакКолл. Да, в 80-х была такая мода, но они же выглядят, как брат и сестра!
Брэд и Джилл Шолен: шляпы, оверсайз, улыбки во все 32 зуба.
Брэд и Кристина Эпплгейт: цветочная тема и никаких расчесок!
Брэд и Тенди Ньютон: «Какие фаши докасательства? Хульиганы!», как говорил Арнольд Шварценнегер в «Красной жаре».
Брэд и Джульетт Льюис. Одинаковый стиль, одинаковая поза!
Брэд и Гвинет Пэлтроу: светлые волосы, строгий стиль, сдержанная мимика.
Еще Брэд и Гвинет: двое из ларца переоделись в светлое и позволили себе немного расслабиться.
Брэд и Дженнифер Энистон: оба в образе «ребят из соседнего двора».
Читайте также: В Альпах построили необычный отель без стен. Фото
Брэд и Анджелина Джоли: комментарии, нам кажется, уже излишни.
Сара Макгонагалл, фотограф и визажист из Нью-Йорка, выложила в свой Твиттер фотографии Брэда Питта с каждой девушкой, с которой он был в отношениях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
И теперь это невозможно не заметить: Брэд буквально копировал своих возлюбленных!
На самом деле Сара нашла выпуск старой газеты за 2006 год, где опубликовали статью под заголовком «Брэд: мужчина, которому нравится выглядеть, как его женщины», и, находясь под впечатлением от статьи, сделала эту подборку.
И теперь непонятно одно: как мы раньше этого не замечали?
Брэд и Шелейн МакКолл. Да, в 80-х была такая мода, но они же выглядят, как брат и сестра!
Брэд и Джилл Шолен: шляпы, оверсайз, улыбки во все 32 зуба.
Брэд и Кристина Эпплгейт: цветочная тема и никаких расчесок!
Брэд и Тенди Ньютон: «Какие фаши докасательства? Хульиганы!», как говорил Арнольд Шварценнегер в «Красной жаре».
Брэд и Джульетт Льюис. Одинаковый стиль, одинаковая поза!
Брэд и Гвинет Пэлтроу: светлые волосы, строгий стиль, сдержанная мимика.
Еще Брэд и Гвинет: двое из ларца переоделись в светлое и позволили себе немного расслабиться.
Брэд и Дженнифер Энистон: оба в образе «ребят из соседнего двора».
Читайте также: В Альпах построили необычный отель без стен. Фото
Брэд и Анджелина Джоли: комментарии, нам кажется, уже излишни.
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