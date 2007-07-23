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Необычные лемуры с "танцующей" походкой. Фото

Необычные лемуры с "танцующей" походкой. Фото Эти удивительные животные водятся на Мадагаскаре.

Жители деревьев — лемуры — предпочитают оставаться высоко над землей, но время от времени им приходится спускаться и на землю. И когда они передвигаются по земле с места на место, делают это они «пританцовывая», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Лемуры существенно различаются в величине и внешнем виде. В то время как некоторые карликовые лемуры весят всего 30 г, некоторые индри достигают 10 кг, а вымершие виды бывали значительно крупнее.

Лемуры дожили до настоящего благодаря изоляции, поскольку высшие приматы не смогли попасть на Мадагаскар. Разнообразие лемуров на Мадагаскаре объясняется тем, что они заняли все экологические ниши, потенциально пригодные для обезьян.

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Считается, что такая танцевальная походка с высоко поднятыми плечами помогает избежать встречи с хищниками. Да и сифаки не так анатомически устроены, чтобы бродить по земле. Они созданы природой, чтобы жить на деревьях. Отсюда и такая странная, танцующая походка.

Необычные лемуры с "танцующей" походкой. Фото
Необычные лемуры с "танцующей" походкой. Фото
Необычные лемуры с "танцующей" походкой. Фото
Необычные лемуры с "танцующей" походкой. Фото
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 Теги: лемуры, фото

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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