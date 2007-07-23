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Раздел: Фоторепортажи  
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Свежие идеи хранения мелочей на кухне. Фото

Свежие идеи хранения мелочей на кухне. ФотоСовременные системы хранения для кухни.

Каждая хозяйка знает, как непросто поддерживать порядок на кухне. Ведь десятки баночек, лотков и прочей утвари постоянно создают хаос, т. к. каждой из этих вещей очень сложно найти свое место, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novate.ru

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Тем не менее, мы попытались найти выход и собрали 20 вариантов, как можно организовать современные системы хранения.

Свежие идеи хранения мелочей на кухне. Фото
Свежие идеи хранения мелочей на кухне. Фото
Свежие идеи хранения мелочей на кухне. Фото
Свежие идеи хранения мелочей на кухне. Фото
Свежие идеи хранения мелочей на кухне. Фото
Свежие идеи хранения мелочей на кухне. Фото
Свежие идеи хранения мелочей на кухне. Фото
Свежие идеи хранения мелочей на кухне. Фото
Свежие идеи хранения мелочей на кухне. Фото
Свежие идеи хранения мелочей на кухне. Фото
Свежие идеи хранения мелочей на кухне. Фото
Свежие идеи хранения мелочей на кухне. Фото
Свежие идеи хранения мелочей на кухне. Фото
Свежие идеи хранения мелочей на кухне. Фото
Свежие идеи хранения мелочей на кухне. Фото
Свежие идеи хранения мелочей на кухне. Фото
Свежие идеи хранения мелочей на кухне. Фото


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 Теги: кухня, интерьер

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Сегодня, 10:34 » Автор: Татьяна Ларина
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