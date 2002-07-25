Раздел: Фоторепортажи
Как с пользой переделать нишу под подоконником на маленькой кухне. Фото
Существует очень много вариантов и идей рационального использования даже столь малого пространства.
Старые пятиэтажки, спроектированные более 60 лет назад, до сих пор занимают не менее десяти процентов всего жилищного фонда страны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novate.ru
Они были спроектированы для удовлетворения минимальных бытовых потребностей, поэтому особым уютом не отличались. Прошли годы, выросло благосостояние народа и обитатели этих «хрущевок» начали перепланировку, поскольку некоторые проектные идеи изжили себя, в частности, тонкая внешняя стена под окном в кухне, которая служила холодной кладовой. А теперь в каждом доме есть холодильники, поэтому нет необходимости иметь встроенный с такой функцией шкаф. И владельцы квартир начали трансформировать и преображать этот уголок кухни.
Существует очень много вариантов и идей рационального использования даже столь малого пространства. Ведь кухни в квартирах тех проектов имеют очень маленькую площадь — от пяти до семи квадратных метров. Но какая бы крошечная она ни была, нужно постараться сделать ее более уютной и функциональной, ведь именно здесь проводят большую часть времени все члены семьи.
Основная задача при оформлении кухни — организация комфортной рабочей зоны для приготовления еды и хотя бы небольшого столового места.
Читайте также: Свежие идеи по созданию уюта в маленькой кухне. Фото
Сегодня мы рассмотрим несколько интересных и полезных советов, которые помогут вам определиться как более рационально использовать нишу в кухне.
Старые пятиэтажки, спроектированные более 60 лет назад, до сих пор занимают не менее десяти процентов всего жилищного фонда страны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novate.ru
Они были спроектированы для удовлетворения минимальных бытовых потребностей, поэтому особым уютом не отличались. Прошли годы, выросло благосостояние народа и обитатели этих «хрущевок» начали перепланировку, поскольку некоторые проектные идеи изжили себя, в частности, тонкая внешняя стена под окном в кухне, которая служила холодной кладовой. А теперь в каждом доме есть холодильники, поэтому нет необходимости иметь встроенный с такой функцией шкаф. И владельцы квартир начали трансформировать и преображать этот уголок кухни.
Существует очень много вариантов и идей рационального использования даже столь малого пространства. Ведь кухни в квартирах тех проектов имеют очень маленькую площадь — от пяти до семи квадратных метров. Но какая бы крошечная она ни была, нужно постараться сделать ее более уютной и функциональной, ведь именно здесь проводят большую часть времени все члены семьи.
Основная задача при оформлении кухни — организация комфортной рабочей зоны для приготовления еды и хотя бы небольшого столового места.
Читайте также: Свежие идеи по созданию уюта в маленькой кухне. Фото
Сегодня мы рассмотрим несколько интересных и полезных советов, которые помогут вам определиться как более рационально использовать нишу в кухне.
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