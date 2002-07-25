» » Как с пользой переделать нишу под подоконником на маленькой кухне. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Как с пользой переделать нишу под подоконником на маленькой кухне. Фото

Как с пользой переделать нишу под подоконником на маленькой кухне. ФотоСуществует очень много вариантов и идей рационального использования даже столь малого пространства.

Старые пятиэтажки, спроектированные более 60 лет назад, до сих пор занимают не менее десяти процентов всего жилищного фонда страны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novate.ru

Они были спроектированы для удовлетворения минимальных бытовых потребностей, поэтому особым уютом не отличались. Прошли годы, выросло благосостояние народа и обитатели этих «хрущевок» начали перепланировку, поскольку некоторые проектные идеи изжили себя, в частности, тонкая внешняя стена под окном в кухне, которая служила холодной кладовой. А теперь в каждом доме есть холодильники, поэтому нет необходимости иметь встроенный с такой функцией шкаф. И владельцы квартир начали трансформировать и преображать этот уголок кухни.

Существует очень много вариантов и идей рационального использования даже столь малого пространства. Ведь кухни в квартирах тех проектов имеют очень маленькую площадь — от пяти до семи квадратных метров. Но какая бы крошечная она ни была, нужно постараться сделать ее более уютной и функциональной, ведь именно здесь проводят большую часть времени все члены семьи.

Основная задача при оформлении кухни — организация комфортной рабочей зоны для приготовления еды и хотя бы небольшого столового места.

Читайте также: Свежие идеи по созданию уюта в маленькой кухне. Фото

Сегодня мы рассмотрим несколько интересных и полезных советов, которые помогут вам определиться как более рационально использовать нишу в кухне.

Как с пользой переделать нишу под подоконником на маленькой кухне. Фото
Как с пользой переделать нишу под подоконником на маленькой кухне. Фото
Как с пользой переделать нишу под подоконником на маленькой кухне. Фото
Как с пользой переделать нишу под подоконником на маленькой кухне. Фото
Как с пользой переделать нишу под подоконником на маленькой кухне. Фото
Как с пользой переделать нишу под подоконником на маленькой кухне. Фото
Как с пользой переделать нишу под подоконником на маленькой кухне. Фото
Как с пользой переделать нишу под подоконником на маленькой кухне. Фото
Как с пользой переделать нишу под подоконником на маленькой кухне. Фото
Как с пользой переделать нишу под подоконником на маленькой кухне. Фото
Как с пользой переделать нишу под подоконником на маленькой кухне. Фото
Как с пользой переделать нишу под подоконником на маленькой кухне. Фото
Как с пользой переделать нишу под подоконником на маленькой кухне. Фото
Как с пользой переделать нишу под подоконником на маленькой кухне. Фото
Как с пользой переделать нишу под подоконником на маленькой кухне. Фото
Как с пользой переделать нишу под подоконником на маленькой кухне. Фото
Как с пользой переделать нишу под подоконником на маленькой кухне. Фото
Как с пользой переделать нишу под подоконником на маленькой кухне. Фото
Как с пользой переделать нишу под подоконником на маленькой кухне. Фото
Как с пользой переделать нишу под подоконником на маленькой кухне. Фото
Как с пользой переделать нишу под подоконником на маленькой кухне. Фото
Как с пользой переделать нишу под подоконником на маленькой кухне. Фото
Как с пользой переделать нишу под подоконником на маленькой кухне. Фото
Как с пользой переделать нишу под подоконником на маленькой кухне. Фото
Как с пользой переделать нишу под подоконником на маленькой кухне. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: кухня, подоконник

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:32 » Автор: Татьяна Ларина
     83
     0

Похожие новости по теме

Свежие идеи хранения мелочей на кухне. Фото Свежие идеи хранения мелочей на кухне. Фото

Современные системы хранения для кухни.

Функциональные идеи для небольшой кухни. Фото Функциональные идеи для небольшой кухни. Фото

Как обустроить обеденную зону на крохотной кухне.

Свежие идеи по созданию уюта в маленькой кухне. Фото Свежие идеи по созданию уюта в маленькой кухне. Фото

Они могут вдохновить вас на смену обстановки.

Потрясающие идеи для тех, кому на кухне не хватает места. Фото Потрясающие идеи для тех, кому на кухне не хватает места. Фото

Любая кухня может стать более функциональной.

Полезные идеи для маленькой кухни. Фото Полезные идеи для маленькой кухни. Фото

Как разместить большое количество кухонной утвари в маленьком помещении.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх