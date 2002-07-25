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Будни ультрасовременной тюрьмы строгого режима в Австралии. Фото

Будни ультрасовременной тюрьмы строгого режима в Австралии. ФотоИсправительный центр Hunter Correctional Centre был построен всего за 12 месяцев и открыт 30 января.

В новейшей австралийской тюрьме строгого режима нет привычных камер, заключенные могут звонить поздним вечером или смотреть собственные телевизоры с сенсорным экраном, но все они они находятся под неусыпным контролем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фишки

Исправительный центр Hunter Correctional Centre (HCC) находится к северу от Сиднея и его руководство считает, что подобные заведения помогут реабилитации некоторых из самых отъявленных убийц, насильников и рецидивистов.

И хотя все 400 заключенных имеют привилегии, недоступные в других местах строгого режима, все они работают и проходят образовательные программы, готовящие их к жизни снаружи.

За ними также производится одно из самых пристальных наблюдений среди тюрем страны, к тому же внутри объекта размещена элитная вооруженная группа быстрого реагирования, способная мгновенно уладить любой инцидент.
Любого, кто подвергает сомнению такую новую тюремную модель, может удивить, что в течение первых 6 месяцев работы исправительного центра не было ни одного нападения на любого из 220 сотрудников.

Также среди заключенных не было зафиксировано ни одного смертельного случая или побега — лишь один инцидент с причинением себе вреда, а количество нападений между заключенными значительно ниже по сравнению с другими тюрьмами особого режима.
Целью Hunter Correctional Centre является «достижение почти 100-процентного участия заключенных в трудоустройстве, получении жизненных навыков, образовании и программах для устранения их противоправного поведения», — заявила представитель исправительного учреждения.

Исправительный центр Hunter Correctional Centre был построен всего за 12 месяцев и открыт 30 января. Его дизайн включает в себя четыре крыла, каждое из которых состоит из четырех общежитий, вмещающих по 25 заключенных, разделенных перегородками, как в офисе открытого типа.

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В каждой такой кабинке есть письменный стол, стул, кровать и 60-сантиметровый интерактивный телевизор.

Будни ультрасовременной тюрьмы строгого режима в Австралии. Фото
Будни ультрасовременной тюрьмы строгого режима в Австралии. Фото
Будни ультрасовременной тюрьмы строгого режима в Австралии. Фото
Будни ультрасовременной тюрьмы строгого режима в Австралии. Фото
Будни ультрасовременной тюрьмы строгого режима в Австралии. Фото
Будни ультрасовременной тюрьмы строгого режима в Австралии. Фото
Будни ультрасовременной тюрьмы строгого режима в Австралии. Фото
Будни ультрасовременной тюрьмы строгого режима в Австралии. Фото
Будни ультрасовременной тюрьмы строгого режима в Австралии. Фото
Будни ультрасовременной тюрьмы строгого режима в Австралии. Фото
Будни ультрасовременной тюрьмы строгого режима в Австралии. Фото
Будни ультрасовременной тюрьмы строгого режима в Австралии. Фото
Будни ультрасовременной тюрьмы строгого режима в Австралии. Фото
Будни ультрасовременной тюрьмы строгого режима в Австралии. Фото
Будни ультрасовременной тюрьмы строгого режима в Австралии. Фото
Будни ультрасовременной тюрьмы строгого режима в Австралии. Фото
Будни ультрасовременной тюрьмы строгого режима в Австралии. Фото
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 Теги: Австралия, тюрьма

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Сегодня, 17:41 » Автор: Татьяна Ларина
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