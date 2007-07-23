Раздел: Фоторепортажи
Голландская деревня, где все жители страдают деменцией. Фото
Деревня состоит из 23 домов.
Жители деревни Hogeweyk в Нидерландах ведут обычный образ жизни: ходят в продуктовый магазин, обсуждают погоду, наслаждаются игрой в лото. Но есть одна вещь, которая отличает 152 жителей деревни: все они страдают деменцией.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bigpikcha.ru.
Hogeweyk — дом престарелых, замаскированный под обычную деревню. Это помогает людям с легкой и тяжелой формой деменции жить нормальной, полноценной жизнью. Деревня состоит из 23 домов, в каждом из которых живут шесть-семь человек и опекун, который готовит и помогает жителям дома, обеспечивая их безопасность.
Hogeweyk открыл свои двери в 1993 году. Сначала это был обычный дом престарелых. Но потом сотрудники поняли, что есть более гуманный способ помочь людям.
Читайте также: Голландская Венеция: уютная и живописная деревня в Нидерландах. Фото
«Мы спросили друг у друга: чего мы хотим для себя и своих родителей?» — рассказал администратор Элой ван Хал (Eloy van Hal). Постепенно Hogeweyk стал превращаться в обычную деревню. Это началось с постройки 23 домов в четырех различных стилях, ориентированных на образ жизни пациентов. «Пациенты могут выбрать, какой из домов соответствует их предпочтениям», — говорит ван Хал.
Жители деревни Hogeweyk в Нидерландах ведут обычный образ жизни: ходят в продуктовый магазин, обсуждают погоду, наслаждаются игрой в лото. Но есть одна вещь, которая отличает 152 жителей деревни: все они страдают деменцией.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bigpikcha.ru.
Hogeweyk — дом престарелых, замаскированный под обычную деревню. Это помогает людям с легкой и тяжелой формой деменции жить нормальной, полноценной жизнью. Деревня состоит из 23 домов, в каждом из которых живут шесть-семь человек и опекун, который готовит и помогает жителям дома, обеспечивая их безопасность.
Hogeweyk открыл свои двери в 1993 году. Сначала это был обычный дом престарелых. Но потом сотрудники поняли, что есть более гуманный способ помочь людям.
Читайте также: Голландская Венеция: уютная и живописная деревня в Нидерландах. Фото
«Мы спросили друг у друга: чего мы хотим для себя и своих родителей?» — рассказал администратор Элой ван Хал (Eloy van Hal). Постепенно Hogeweyk стал превращаться в обычную деревню. Это началось с постройки 23 домов в четырех различных стилях, ориентированных на образ жизни пациентов. «Пациенты могут выбрать, какой из домов соответствует их предпочтениям», — говорит ван Хал.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1473
0
Также советуем посмотреть
- ВСУ "потроллили" боевиков на передовой
- Российские моряки оконфузились на военном параде
- "Шоб вы жили на одну зарплату": порция искрометного одесского юмора
- Улыбка до ушей: смешные приколы из реальной жизни
- Смеемся вместе: забавные анекдоты для любителей тонкого юмора
- "Не расчесывайте мне нервы": веселые анекдоты от настоящих одесситов
- Хит дня: девушка сплясала на крыше автомобиля
- "Усы Пескова проявились": в Сети стебутся над женой пресс-секретаря Путина
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- Украинские бойцы понесли потери на Донбассе
- Подменил Трампа: курьез с фото Путина в США "взорвал" Сеть
- В США необычный кандидат занял пост мэра
- Утренний позитив: свежая подборка забавных анекдотов
- Сушили лужи насосом: в Сети показали, как готовились к приезду президента
- Из Испании могут депортировать медведя: названа причина
- Белый дом готов поддержать выделение Украине $250 млн
- Сеть насмешила украинская реклама с использованием образа Ди Каприо
- Город мечты: мэр французского города запретил комаров
- Орбан выразил сомнение относительно реалистичности стремлений Украины стать
- "Хитрый" план: зоопарк обвинили в раскрашивании осла под зебру
- Сила Фейсбука: женщина из Соцсети узнала о второй семье мужа
- "Почему нет рядом санитаров?": в Сети высмеяли пионеров в Крыму
- "Ах, эта свадьба!": уморительные снимки, которые нельзя показывать гостям
- Милый ослик, который ведет себя как собака, покорил Сеть
- Забавные кадры о тех, кому плевать на правила
- Водителя оштрафовали за то, что толкал свое заглохшее авто
- "Улыбнитесь, вас снимают": забавные кадры про слежку
- Автоприколы: забавные картинки из жизни водителей
- На Донбассе за сутки произошло 34 обстрела, один погибший
- Китаец случайно заплатил за еду в закусочной 22000$
Оставьте свой комментарий