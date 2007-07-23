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Голландская деревня, где все жители страдают деменцией. Фото

Голландская деревня, где все жители страдают деменцией. ФотоДеревня состоит из 23 домов.

Жители деревни Hogeweyk в Нидерландах ведут обычный образ жизни: ходят в продуктовый магазин, обсуждают погоду, наслаждаются игрой в лото. Но есть одна вещь, которая отличает 152 жителей деревни: все они страдают деменцией.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bigpikcha.ru.

Hogeweyk — дом престарелых, замаскированный под обычную деревню. Это помогает людям с легкой и тяжелой формой деменции жить нормальной, полноценной жизнью. Деревня состоит из 23 домов, в каждом из которых живут шесть-семь человек и опекун, который готовит и помогает жителям дома, обеспечивая их безопасность.

Hogeweyk открыл свои двери в 1993 году. Сначала это был обычный дом престарелых. Но потом сотрудники поняли, что есть более гуманный способ помочь людям.

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«Мы спросили друг у друга: чего мы хотим для себя и своих родителей?» — рассказал администратор Элой ван Хал (Eloy van Hal). Постепенно Hogeweyk стал превращаться в обычную деревню. Это началось с постройки 23 домов в четырех различных стилях, ориентированных на образ жизни пациентов. «Пациенты могут выбрать, какой из домов соответствует их предпочтениям», — говорит ван Хал.

Голландская деревня, где все жители страдают деменцией. Фото
Голландская деревня, где все жители страдают деменцией. Фото
Голландская деревня, где все жители страдают деменцией. Фото
Голландская деревня, где все жители страдают деменцией. Фото
Голландская деревня, где все жители страдают деменцией. Фото
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 Теги: Голландская деревня, Фото, деменция

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Сегодня, 19:24 » Автор: Едгар Букмирза
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