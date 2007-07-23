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Фотограф сумел показать всю красоту Санта-Барбары и побережья Калифорнии. Фото

Фотограф сумел показать всю красоту Санта-Барбары и побережья Калифорнии. ФотоГород похож на старо-европейский.

Снимки Калифорнии в пик максимального цветения и пышности зелени. Знаменитая Санта-Барбара — прибрежный городок богачей, лежит по пути в Сан-Франциско, неподалеку от Лос-Анджелеса.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.

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Неизменно поражает насыщенность красок на улицах, которая в это время года наиболее интенсивная.

Фотограф сумел показать всю красоту Санта-Барбары и побережья Калифорнии. Фото
Фотограф сумел показать всю красоту Санта-Барбары и побережья Калифорнии. Фото
Фотограф сумел показать всю красоту Санта-Барбары и побережья Калифорнии. Фото
Фотограф сумел показать всю красоту Санта-Барбары и побережья Калифорнии. Фото
Фотограф сумел показать всю красоту Санта-Барбары и побережья Калифорнии. Фото
Фотограф сумел показать всю красоту Санта-Барбары и побережья Калифорнии. Фото
Фотограф сумел показать всю красоту Санта-Барбары и побережья Калифорнии. Фото
Фотограф сумел показать всю красоту Санта-Барбары и побережья Калифорнии. Фото
Фотограф сумел показать всю красоту Санта-Барбары и побережья Калифорнии. Фото
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 Теги: Санта-Барбара, Калифорния, Фотограф

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Сегодня, 20:50 » Автор: Едгар Букмирза
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