Раздел: Фоторепортажи
Фотограф пробрался на заброшенный круизный лайнер. Фото
Судно было оборудовано десятками игровых столов.
Трехэтажный круизный корабль Казино Рояль был построен в 1978 году на верфях во Флориде. Когда-то лайнер был Меккой для игроков. На нижних уровнях были игровые залы, верхняя палуба предназначалась для осмотра достопримечательностей. Также на ней располагался ресторан.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.
Судно было оборудовано десятками игровых столов и сотнями игровых автоматов. Но в 2000-х на лайнер посыпались неприятности. Владелец корабля был обвинен в организации незаконных азартных игр вне игорной зоны (три морских мили от берега).
Потом во время бесплатного круиза, который новый владелец устроил, чтобы привлечь внимание к судну, лайнер сел на мель. Пассажиров пришлось снимать с борта с помощью вертолетов. Поскольку экипаж сообщил о чрезвычайном происшествии не сразу, судно было лишено права на работу с пассажирами.
Несколько лет назад лайнер был выставлен на продажу за 4 миллиона долларов. Но покупателей не нашлось, и корабль без технического обслуживания постепенно разрушается.
Читайте также: Со дна Средиземного моря подняли затонувший круизный лайнер. Фото
Напомним, швейцарский фотограф Кристиан Лутц издал книгу-сборник фотографий Лас-Вегаса Insert Coins («Вставьте монеты»). Он запечатлел картины того, как на местных жителей повлиял мировой финансовый кризис.
Трехэтажный круизный корабль Казино Рояль был построен в 1978 году на верфях во Флориде. Когда-то лайнер был Меккой для игроков. На нижних уровнях были игровые залы, верхняя палуба предназначалась для осмотра достопримечательностей. Также на ней располагался ресторан.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.
Судно было оборудовано десятками игровых столов и сотнями игровых автоматов. Но в 2000-х на лайнер посыпались неприятности. Владелец корабля был обвинен в организации незаконных азартных игр вне игорной зоны (три морских мили от берега).
Потом во время бесплатного круиза, который новый владелец устроил, чтобы привлечь внимание к судну, лайнер сел на мель. Пассажиров пришлось снимать с борта с помощью вертолетов. Поскольку экипаж сообщил о чрезвычайном происшествии не сразу, судно было лишено права на работу с пассажирами.
Несколько лет назад лайнер был выставлен на продажу за 4 миллиона долларов. Но покупателей не нашлось, и корабль без технического обслуживания постепенно разрушается.
Читайте также: Со дна Средиземного моря подняли затонувший круизный лайнер. Фото
Напомним, швейцарский фотограф Кристиан Лутц издал книгу-сборник фотографий Лас-Вегаса Insert Coins («Вставьте монеты»). Он запечатлел картины того, как на местных жителей повлиял мировой финансовый кризис.
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