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Раздел: Фоторепортажи  
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Эти архивные снимки прекрасно передают атмосферу Киева 50-х. Фото

Эти архивные снимки прекрасно передают атмосферу Киева 50-х. Фото Так выглядела столица Украины в середине прошлого века.

В сети опубликовали ретро фотографии Киева середины прошлого века, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

Фотографиями поделились на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

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На них изображены Михайловская площадь, Крещатик, Майдан Независимости, театр имени Ивана Франко, главный корпус университета имени Тараса Шевченко, мост влюбленных, Днепровская набережная.

Эти архивные снимки прекрасно передают атмосферу Киева 50-х. Фото
Эти архивные снимки прекрасно передают атмосферу Киева 50-х. Фото
Эти архивные снимки прекрасно передают атмосферу Киева 50-х. Фото
Эти архивные снимки прекрасно передают атмосферу Киева 50-х. Фото
Эти архивные снимки прекрасно передают атмосферу Киева 50-х. Фото
Эти архивные снимки прекрасно передают атмосферу Киева 50-х. Фото
Эти архивные снимки прекрасно передают атмосферу Киева 50-х. Фото
Эти архивные снимки прекрасно передают атмосферу Киева 50-х. Фото
Эти архивные снимки прекрасно передают атмосферу Киева 50-х. Фото
Эти архивные снимки прекрасно передают атмосферу Киева 50-х. Фото
Эти архивные снимки прекрасно передают атмосферу Киева 50-х. Фото
Эти архивные снимки прекрасно передают атмосферу Киева 50-х. Фото
Эти архивные снимки прекрасно передают атмосферу Киева 50-х. Фото
Эти архивные снимки прекрасно передают атмосферу Киева 50-х. Фото
Эти архивные снимки прекрасно передают атмосферу Киева 50-х. Фото
Эти архивные снимки прекрасно передают атмосферу Киева 50-х. Фото
Эти архивные снимки прекрасно передают атмосферу Киева 50-х. Фото
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 Теги: Киев, фото, ретро

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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