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Раздел: Фоторепортажи  
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Сказочная природа Исландии в завораживающих пейзажах. Фото

Сказочная природа Исландии в завораживающих пейзажах. ФотоЗахватывающие фотографии, которые показывают красоту Исландии в мелочах.

Уроженец Гамбурга, Германия, Андре Жосселин (André Josselin) — талантливый фотограф, удивляющий интересными снимками из многочисленных поездок по всему миру.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

В своей недавней серии «4 дня Исландии» (4 Days of Iceland) фотограф переносит нас в удивительные пейзажи острова. От этих снимков веет спокойным одиночеством, подкрепленным впечатляющим колоритом.

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Центральный персонаж мечтательной серии — матушка-природа. Каждый предмет на фото находится определенно на своем месте.

Сказочная природа Исландии в завораживающих пейзажах. Фото
Сказочная природа Исландии в завораживающих пейзажах. Фото
Сказочная природа Исландии в завораживающих пейзажах. Фото
Сказочная природа Исландии в завораживающих пейзажах. Фото
Сказочная природа Исландии в завораживающих пейзажах. Фото
Сказочная природа Исландии в завораживающих пейзажах. Фото
Сказочная природа Исландии в завораживающих пейзажах. Фото
Сказочная природа Исландии в завораживающих пейзажах. Фото
Сказочная природа Исландии в завораживающих пейзажах. Фото
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 Теги: Исландия, красота

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Сегодня, 09:23 » Автор: Ирина Шевченко
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