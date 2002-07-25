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Раздел: Фоторепортажи  
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Мир среди войны: как живут обычные люди в Афганистане. Фото

Мир среди войны: как живут обычные люди в Афганистане. ФотоПодборка фотографий повседневной жизни в Афганистане.

Это государство на Среднем Востоке, не имеет выхода к морю. Одна из беднейших стран мира, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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С 1978 года в стране идёт гражданская война. Площадь Афганистана составляет 652 864 км², население: 32 564 342 чел.

Мир среди войны: как живут обычные люди в Афганистане. Фото
Мир среди войны: как живут обычные люди в Афганистане. Фото
Мир среди войны: как живут обычные люди в Афганистане. Фото
Мир среди войны: как живут обычные люди в Афганистане. Фото
Мир среди войны: как живут обычные люди в Афганистане. Фото
Мир среди войны: как живут обычные люди в Афганистане. Фото
Мир среди войны: как живут обычные люди в Афганистане. Фото
Мир среди войны: как живут обычные люди в Афганистане. Фото
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 Теги: Афганистан, повседневная жизнь

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Сегодня, 09:52 » Автор: Ирина Шевченко
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