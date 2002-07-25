Раздел: Фоторепортажи
Австралийка превратила себя в "голубоглазого дракона". Фото
Юная австралийка потратила более $10 тысяч на изменения себя.
Знакомьтесь, это 23-летняя Эмбер Люк. В 16 лет девушка решила начать менять свое тело и сейчас ее просто не узнать.
Все ее тело покрыто татуировками, язык разрезанный пополам, а белки глаз стали синими, пишет Хрониа.инфо со ссылкой на Телеграф.
Друзья Эмбер говорят, что она похожа на дракона. Ранее девушка ненавидела свой внешний вид, с чего очень комплексовала. Татуировки изменили ее жизнь, ежемесячно она набивает себе новые.
Читайте также: Незабываемый отдых: самые роскошные круизные лайнеры. Фото
Смелая девушка дошла и до того, что сделала тату на глазах. Она перекрасила свои белки в синий цвет. И это чудо-существо выглядит так:
Знакомьтесь, это 23-летняя Эмбер Люк. В 16 лет девушка решила начать менять свое тело и сейчас ее просто не узнать.
Все ее тело покрыто татуировками, язык разрезанный пополам, а белки глаз стали синими, пишет Хрониа.инфо со ссылкой на Телеграф.
Друзья Эмбер говорят, что она похожа на дракона. Ранее девушка ненавидела свой внешний вид, с чего очень комплексовала. Татуировки изменили ее жизнь, ежемесячно она набивает себе новые.
Читайте также: Незабываемый отдых: самые роскошные круизные лайнеры. Фото
Смелая девушка дошла и до того, что сделала тату на глазах. Она перекрасила свои белки в синий цвет. И это чудо-существо выглядит так:
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