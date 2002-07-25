» » Австралийка превратила себя в "голубоглазого дракона". Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Австралийка превратила себя в "голубоглазого дракона". Фото

Австралийка превратила себя в "голубоглазого дракона". ФотоЮная австралийка потратила более $10 тысяч на изменения себя.

Знакомьтесь, это 23-летняя Эмбер Люк. В 16 лет девушка решила начать менять свое тело и сейчас ее просто не узнать.

Все ее тело покрыто татуировками, язык разрезанный пополам, а белки глаз стали синими, пишет Хрониа.инфо со ссылкой на Телеграф.

Друзья Эмбер говорят, что она похожа на дракона. Ранее девушка ненавидела свой внешний вид, с чего очень комплексовала. Татуировки изменили ее жизнь, ежемесячно она набивает себе новые.

Читайте также: Незабываемый отдых: самые роскошные круизные лайнеры. Фото

Смелая девушка дошла и до того, что сделала тату на глазах. Она перекрасила свои белки в синий цвет. И это чудо-существо выглядит так:

Австралийка превратила себя в "голубоглазого дракона". Фото
Австралийка превратила себя в "голубоглазого дракона". Фото
Австралийка превратила себя в "голубоглазого дракона". Фото
Австралийка превратила себя в "голубоглазого дракона". Фото
Австралийка превратила себя в "голубоглазого дракона". Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: пластические операции, австралийка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:10 » Автор: Ирина Шевченко
     342
     0

Похожие новости по теме

Незабываемый отдых: самые роскошные круизные лайнеры. Фото Незабываемый отдых: самые роскошные круизные лайнеры. Фото

Самые шикарные круизные лайнеры мира.

Девушка решилась на большие изменения и стала «драконом». Фото Девушка решилась на большие изменения и стала «драконом». Фото

У девушки более 50 татуировок.

Восемнадцатилетняя девушка с помощью грима превратила себя в монстра. Фото Восемнадцатилетняя девушка с помощью грима превратила себя в монстра. Фото

Она невероятно талантлива.

В США очаровательная девушка превратила себя в «монстра» пластики. Фото В США очаровательная девушка превратила себя в «монстра» пластики. Фото

Девушка потратила целое состояние на пластику.

Незабываемый отдых: самые роскошные круизные лайнера. Фото Незабываемый отдых: самые роскошные круизные лайнера. Фото

Путешествие по океану – это идеальный отдых.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх