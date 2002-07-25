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Не для слабонервных: самые экстремальные смотровые площадки. Фото

Не для слабонервных: самые экстремальные смотровые площадки. ФотоСмотровые площадки, на которые поднимаются только самые отважные.

Современным людям, привыкшим к комфортной и размеренной жизни, судя по всему, очень не хватает адреналина. Не помогают даже просмотр фильмов ужасов и посещение американских горок, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурология.

Иначе как понимать тот факт, что все больше туристов готовы лететь за тридевять земель, чтобы посетить самые страшные смотровые площадки мира? А ведь один только вид этих сооружений, «парящих» над пропастью, по идее должен отбить всякую охоту их посетить.

«Скайвок»

Смотровая площадка Большого Каньона «Скайвок» (Небесная прогулка) расположена в Аризоне (США). Она представляет собой дугообразный коридор, который, словно балкон, нависает над пропастью. Пол и стены этой площадки прозрачные, и, если знаешь, что ты находишься на высоте 1 км 219 метров, становится особенно жутко. Но если вы не боитесь высоты, можно получить удовольствие от потрясающего вида Большого Каньона, который, к слову, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и протекающей где-то далеко внизу реки Колорадо.

Не для слабонервных: самые экстремальные смотровые площадки. Фото


Площадку Скайвок открыли 11 лет назад, и за эти годы популярность ее только растет. Особенно тревожных посетителей успокаивают тем, что толщина стеклянного пола – 10 см, а выдержать эта уникальная конструкция может раз в восемь больше той нагрузки, что обычно испытывает – почти 5 тонн на квадратный метр.

Мост в Энгельберге

Пешеходный мост на горнолыжном курорте Энгельберг (Швейцария) считается самым высоким в мире. В начале прошлого век здесь была открыта канатная дорога, и перемещаться можно было только на фуникулерах. Сейчас же пройти над заснеженной горной пропастью можно пешком – по узкому (меньше метра шириной) мосту, который, кстати, еще и качается.

Не для слабонервных: самые экстремальные смотровые площадки. Фото

Весь путь занимает 150 метров, и если не думать о том, что ты находишься на высоте 500 метров, можно постараться взять себя в руки и во время пути пофотографировать шикарные виды Альп.

Смотровая площадка в Альшпитце

Смотровая площадка Альпшпитце (Германия), открытая 8 лет назад, представляет собой два скрещенных дугообразных балкона-моста, выступающих над двухкилометровой пропастью на 13 метров. Отсюда открываются красивые виды на горы и отдаленные деревеньки, а на густые облака можно смотреть не снизу вверх, а сверху вниз.

Не для слабонервных: самые экстремальные смотровые площадки. Фото

Многие посетители замечают, что, когда они ступают по решетчатому полу, конструкция слегка колеблется, и становится очень жутко. А еще здесь очень часто дует пронизывающий ветер, и в такие моменты кажется, что тебя сейчас просто сдует.

«Тропа страха» и «Мост страха»

«Стеклянная небесная тропа», словно длинный балкон, прикрепленная к горе Тяньмэнь в китайской провинции Хунань, всего лишь одна из нескольких подобных смотровых площадок в Поднебесной, но обычно именно она вызывает у путешественников наибольший ужас. И хотя ее длина – только 60 метров, 1,5-километровая пропасть под стеклянным полом невольно заставляет особенно впечатлительных туристов в прямом смысле слова «идти по стеночке». А от того, что ты идешь вдоль отвесной стены, кажется, что ты самый настоящий скалолаз, и это делает путь еще более захватывающим.

Не для слабонервных: самые экстремальные смотровые площадки. Фото


Неподалеку от этой смотровой площадки есть еще одна «тропа страха», представляющая собой очень длинный и прозрачный подвесной мост. Он расположен на высоте 180 метров, но считается самым страшным и длинным (300 метров) из всех подобных мостов в мире.

Не для слабонервных: самые экстремальные смотровые площадки. Фото


Этот путь тоже жуткий, хотя и невероятно красивый, но сама конструкция – намного шире и внушительнее, чем «тропа» на скале. Впрочем, раньше этот мост был деревянным и даже тогда находились смельчаки по нему ходить.

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«Небесный мост» Лангкави

В Малайзии тоже есть страшная смотровая площадка – это дугообразный мост, построенный в 10 км от аэропорта Лангкави. Строение соединяет две горы, а держит его единственная опора – металлический пилон в центре. Чтобы попасть на мост, нужно сначала прокатиться на одном из фуникулеров, которые стартуют из местной деревушки, а затем подняться к южному концу моста на наклонном лифте или пешком по тропе.

Не для слабонервных: самые экстремальные смотровые площадки. Фото


Чтобы идти по этому длинному коридору было страшнее и в то же время интереснее, под ногами то и дело встречаются прозрачные «окошки». А по обеим концам моста расположены треугольные смотровые площадки, с которых красоты Малайзи открываются, как на ладони.
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 Теги: смотровые площадки, экстрим

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Сегодня, 14:15 » Автор: Ирина Шевченко
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