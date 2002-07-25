Раздел: Фоторепортажи
Не для слабонервных: самые экстремальные смотровые площадки. Фото
Смотровые площадки, на которые поднимаются только самые отважные.
Современным людям, привыкшим к комфортной и размеренной жизни, судя по всему, очень не хватает адреналина. Не помогают даже просмотр фильмов ужасов и посещение американских горок, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурология.
Иначе как понимать тот факт, что все больше туристов готовы лететь за тридевять земель, чтобы посетить самые страшные смотровые площадки мира? А ведь один только вид этих сооружений, «парящих» над пропастью, по идее должен отбить всякую охоту их посетить.
«Скайвок»
Смотровая площадка Большого Каньона «Скайвок» (Небесная прогулка) расположена в Аризоне (США). Она представляет собой дугообразный коридор, который, словно балкон, нависает над пропастью. Пол и стены этой площадки прозрачные, и, если знаешь, что ты находишься на высоте 1 км 219 метров, становится особенно жутко. Но если вы не боитесь высоты, можно получить удовольствие от потрясающего вида Большого Каньона, который, к слову, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и протекающей где-то далеко внизу реки Колорадо.
Площадку Скайвок открыли 11 лет назад, и за эти годы популярность ее только растет. Особенно тревожных посетителей успокаивают тем, что толщина стеклянного пола – 10 см, а выдержать эта уникальная конструкция может раз в восемь больше той нагрузки, что обычно испытывает – почти 5 тонн на квадратный метр.
Мост в Энгельберге
Пешеходный мост на горнолыжном курорте Энгельберг (Швейцария) считается самым высоким в мире. В начале прошлого век здесь была открыта канатная дорога, и перемещаться можно было только на фуникулерах. Сейчас же пройти над заснеженной горной пропастью можно пешком – по узкому (меньше метра шириной) мосту, который, кстати, еще и качается.
Весь путь занимает 150 метров, и если не думать о том, что ты находишься на высоте 500 метров, можно постараться взять себя в руки и во время пути пофотографировать шикарные виды Альп.
Смотровая площадка в Альшпитце
Смотровая площадка Альпшпитце (Германия), открытая 8 лет назад, представляет собой два скрещенных дугообразных балкона-моста, выступающих над двухкилометровой пропастью на 13 метров. Отсюда открываются красивые виды на горы и отдаленные деревеньки, а на густые облака можно смотреть не снизу вверх, а сверху вниз.
Многие посетители замечают, что, когда они ступают по решетчатому полу, конструкция слегка колеблется, и становится очень жутко. А еще здесь очень часто дует пронизывающий ветер, и в такие моменты кажется, что тебя сейчас просто сдует.
«Тропа страха» и «Мост страха»
«Стеклянная небесная тропа», словно длинный балкон, прикрепленная к горе Тяньмэнь в китайской провинции Хунань, всего лишь одна из нескольких подобных смотровых площадок в Поднебесной, но обычно именно она вызывает у путешественников наибольший ужас. И хотя ее длина – только 60 метров, 1,5-километровая пропасть под стеклянным полом невольно заставляет особенно впечатлительных туристов в прямом смысле слова «идти по стеночке». А от того, что ты идешь вдоль отвесной стены, кажется, что ты самый настоящий скалолаз, и это делает путь еще более захватывающим.
Неподалеку от этой смотровой площадки есть еще одна «тропа страха», представляющая собой очень длинный и прозрачный подвесной мост. Он расположен на высоте 180 метров, но считается самым страшным и длинным (300 метров) из всех подобных мостов в мире.
Этот путь тоже жуткий, хотя и невероятно красивый, но сама конструкция – намного шире и внушительнее, чем «тропа» на скале. Впрочем, раньше этот мост был деревянным и даже тогда находились смельчаки по нему ходить.
Читайте также: Так выглядят самые красивые места на планете. Фото
«Небесный мост» Лангкави
В Малайзии тоже есть страшная смотровая площадка – это дугообразный мост, построенный в 10 км от аэропорта Лангкави. Строение соединяет две горы, а держит его единственная опора – металлический пилон в центре. Чтобы попасть на мост, нужно сначала прокатиться на одном из фуникулеров, которые стартуют из местной деревушки, а затем подняться к южному концу моста на наклонном лифте или пешком по тропе.
Чтобы идти по этому длинному коридору было страшнее и в то же время интереснее, под ногами то и дело встречаются прозрачные «окошки». А по обеим концам моста расположены треугольные смотровые площадки, с которых красоты Малайзи открываются, как на ладони.
Современным людям, привыкшим к комфортной и размеренной жизни, судя по всему, очень не хватает адреналина. Не помогают даже просмотр фильмов ужасов и посещение американских горок, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурология.
Иначе как понимать тот факт, что все больше туристов готовы лететь за тридевять земель, чтобы посетить самые страшные смотровые площадки мира? А ведь один только вид этих сооружений, «парящих» над пропастью, по идее должен отбить всякую охоту их посетить.
«Скайвок»
Смотровая площадка Большого Каньона «Скайвок» (Небесная прогулка) расположена в Аризоне (США). Она представляет собой дугообразный коридор, который, словно балкон, нависает над пропастью. Пол и стены этой площадки прозрачные, и, если знаешь, что ты находишься на высоте 1 км 219 метров, становится особенно жутко. Но если вы не боитесь высоты, можно получить удовольствие от потрясающего вида Большого Каньона, который, к слову, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и протекающей где-то далеко внизу реки Колорадо.
Площадку Скайвок открыли 11 лет назад, и за эти годы популярность ее только растет. Особенно тревожных посетителей успокаивают тем, что толщина стеклянного пола – 10 см, а выдержать эта уникальная конструкция может раз в восемь больше той нагрузки, что обычно испытывает – почти 5 тонн на квадратный метр.
Мост в Энгельберге
Пешеходный мост на горнолыжном курорте Энгельберг (Швейцария) считается самым высоким в мире. В начале прошлого век здесь была открыта канатная дорога, и перемещаться можно было только на фуникулерах. Сейчас же пройти над заснеженной горной пропастью можно пешком – по узкому (меньше метра шириной) мосту, который, кстати, еще и качается.
Весь путь занимает 150 метров, и если не думать о том, что ты находишься на высоте 500 метров, можно постараться взять себя в руки и во время пути пофотографировать шикарные виды Альп.
Смотровая площадка в Альшпитце
Смотровая площадка Альпшпитце (Германия), открытая 8 лет назад, представляет собой два скрещенных дугообразных балкона-моста, выступающих над двухкилометровой пропастью на 13 метров. Отсюда открываются красивые виды на горы и отдаленные деревеньки, а на густые облака можно смотреть не снизу вверх, а сверху вниз.
Многие посетители замечают, что, когда они ступают по решетчатому полу, конструкция слегка колеблется, и становится очень жутко. А еще здесь очень часто дует пронизывающий ветер, и в такие моменты кажется, что тебя сейчас просто сдует.
«Тропа страха» и «Мост страха»
«Стеклянная небесная тропа», словно длинный балкон, прикрепленная к горе Тяньмэнь в китайской провинции Хунань, всего лишь одна из нескольких подобных смотровых площадок в Поднебесной, но обычно именно она вызывает у путешественников наибольший ужас. И хотя ее длина – только 60 метров, 1,5-километровая пропасть под стеклянным полом невольно заставляет особенно впечатлительных туристов в прямом смысле слова «идти по стеночке». А от того, что ты идешь вдоль отвесной стены, кажется, что ты самый настоящий скалолаз, и это делает путь еще более захватывающим.
Неподалеку от этой смотровой площадки есть еще одна «тропа страха», представляющая собой очень длинный и прозрачный подвесной мост. Он расположен на высоте 180 метров, но считается самым страшным и длинным (300 метров) из всех подобных мостов в мире.
Этот путь тоже жуткий, хотя и невероятно красивый, но сама конструкция – намного шире и внушительнее, чем «тропа» на скале. Впрочем, раньше этот мост был деревянным и даже тогда находились смельчаки по нему ходить.
Читайте также: Так выглядят самые красивые места на планете. Фото
«Небесный мост» Лангкави
В Малайзии тоже есть страшная смотровая площадка – это дугообразный мост, построенный в 10 км от аэропорта Лангкави. Строение соединяет две горы, а держит его единственная опора – металлический пилон в центре. Чтобы попасть на мост, нужно сначала прокатиться на одном из фуникулеров, которые стартуют из местной деревушки, а затем подняться к южному концу моста на наклонном лифте или пешком по тропе.
Чтобы идти по этому длинному коридору было страшнее и в то же время интереснее, под ногами то и дело встречаются прозрачные «окошки». А по обеим концам моста расположены треугольные смотровые площадки, с которых красоты Малайзи открываются, как на ладони.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
331
0
Также советуем посмотреть
- "Зато животик какой": в сети смеются над фото с Путиным
- Порошенко має забрати паспорт у Новинського
- Скончался бывший народный депутат Виктор Горбачев
- Психічна атака з Росії
- Курьез дня: кенгуру пытался оседлать детские качели
- В ОБСЕ сообщили подробности о «гумконвое» в Луганске
- Украина начинает переходить в наступление
- "Когда что-то пошло не так": свежая порция забавных приколов
- Все сошли с ума: и зрители, и ведущие
- Улыбка до ушей: веселые анекдоты для любителей тонкого юмора
- "Создали правосека": в Сети стебутся над фото трамвая в Донецке
- Україна повинна вимагати денонсації Будапештського меморандуму
- Пользователи Сети высмеяли фото "перегруженного" Керченского моста
- Для христиан Бог один
- "Я у мамы мастер": свежая подборка забавных фотоприколов
- Много паствы – много денег
- Боевики 30 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- В Швейцарских альпах появился необычный отель
- В Сети подняли на смех фото пропагандистки Путина с известным актером
- Пользователей Сети озадачила странная упаковка кофеварки в киевском магазине
- ВСУ "потроллили" боевиков на передовой
- Российские моряки оконфузились на военном параде
- "Шоб вы жили на одну зарплату": порция искрометного одесского юмора
- Улыбка до ушей: смешные приколы из реальной жизни
- Смеемся вместе: забавные анекдоты для любителей тонкого юмора
- "Не расчесывайте мне нервы": веселые анекдоты от настоящих одесситов
- Хит дня: девушка сплясала на крыше автомобиля
- "Усы Пескова проявились": в Сети стебутся над женой пресс-секретаря Путина
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
Оставьте свой комментарий