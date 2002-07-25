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Рай для двоих: самые романтические места на планете. Фото

Рай для двоих: самые романтические места на планете. ФотоПариж, Санторини и Венеция возглавили рейтинг самых романтических мест мира.

Столица Франции Париж, греческий остров Санторини и итальянская Венеция возглавили рейтинг самых романтических мест планеты.

Рейтинг был создан по результатам опроса туристов и экспертов отрасли британским издательством Mills & Boon, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"Французская столица вместе с крошечным греческим островом и итальянским городом на воде являются лучшими местами для романтического свидания», - сообщили организаторы опроса.

Самым популярным романтическим местом в Великобритании был признан остров Скай, который находится в Шотландии.

В десятку самых популярных романтических мест мира отнесены итальянский город Амальфи, остров Мауи архипелага Гавайи (США), Брюгге в Бельгии, остров Бора-Бора (Французская Полинезия), гора Киркюфель в Исландии, остров Серф (Сейшельские острова) и индонезийские острова Гили.

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Опрос был проведен среди экспертов по туризму и 2 тысяч представителей общественности - британцев и иностранцев.

Рай для двоих: самые романтические места на планете. Фото
Рай для двоих: самые романтические места на планете. Фото
Рай для двоих: самые романтические места на планете. Фото
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 Теги: романтические места, отдых

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Сегодня, 18:59 » Автор: Ирина Шевченко
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