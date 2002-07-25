Раздел: Фоторепортажи
Самые высокооплачиваемые российские звезды по версии Forbes. Фото
Некоторые знаменитости действительно удивили.
Forbes назвал самых высокооплачиваемых российских знаменитостей, которые могут потягаться с голливудскими звёздами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурология.
Издание в июле составило очередной рейтинг самых высокооплачиваемых российских знаменитостей в области спорта и шоу-бизнеса. Как обычно, оценка шла сразу по трём направлениям: поисковые запросы в Яндекс, упоминание в различных СМИ и социальных сетях и непосредственно уровень дохода.
Результаты, в каком-то смысле, были ожидаемы, но некоторые знаменитости действительно удивили.
Александр Овечкин
14,5 миллиона долларов
Он начал свою хоккейную карьеру ещё в 16 лет и с тех пор неизменно двигался вперед и вверх. К 32 годам он не только возглавил ТОП-10 российских знаменитостей с самым высоким доходом, но ещё является владельцем многолетнего контракта с хоккейным клубом «Вашингтон Кэпиталс» с шестизначной суммой выплат. В 2017 году Александр женился на Анастасии Шубской, дочери известной актрисы Веры Глаголевой. Сейчас супруги находятся в ожидании своего первенца.
Сергей Шнуров
13,9 миллиона долларов
Шнуров увлёкся рок-музыкой ещё в восьмом классе, но далеко не сразу решился сделать творчество своей профессией. Дважды учился в институте, но ни разу не окончил. В первый раз стал студентом инженерно-строительного, откуда ушел в Реставрационный лицей, затем три года отучился на философском факультете Теологического института. С 1991 постоянно занимался музыкой, первые две группы, созданные музыкантом, распались, а вот третья попытка оказалась на редкость удачной. Группа «Ленинград» принесла исполнителю славу и неизменное увеличение доходов.
Филипп Киркоров
9,8 миллиона долларов
К Филиппу Киркорову относятся по-разному, однако стоит отдать ему должное: певец невероятно трудоспособен. Он познал все прелести кочевой жизни артиста ещё в раннем возрасте, сопровождая родителей на гастролях. Отец его – болгарский певец, а мама часто вела концерты мужа. Сына брали с собой, и он всегда с интересом наблюдал за происходящим на сцене. Он точно знал, что когда-нибудь выйдет на сцену и станет настоящей звездой. Филипп Киркоров не зря гордится собой и считает, что сделал себя сам. Он очень много работал, чтобы его мечта исполнилась.
Григорий Лепс
8,2 миллиона долларов
Он плохо учился в школе, зато увлечённо занимался музыкой и уже в музыкальном училище проявлял свои способности. Он точно знал, что музыка станет его профессией. Григорий Лепс не скрывает, что работа певцом в ресторанах стала причиной его пристрастия к алкоголю, а позже – и к наркотикам. Однако он смог побороть свои пагубные пристрастия, когда они стали мешать ему подниматься по карьерной лестнице. С 1995 года он не употребляет спиртное и наркотики. Он неустанно работает над своим репертуаром, открыл собственный продюсерский центр и организовал музыкальный фестиваль «Рождество на Роза Хутор».
Иван Ургант
8,5 миллиона долларов
Актер в третьем поколении шёл к славе стремительно, шаг за шагом поднимаясь вверх. Он не любит вопросов о своих доходах, предпочитая отшучиваться. Иван Ургант считает: деньги далеко не главное в жизни человека. Куда важнее крепкая семья и хорошие взаимоотношения с близкими людьми, ради которых он готов свернуть горы.
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Ольга Бузова
3,9 миллиона долларов
Ещё несколько лет назад никто и подумать не мог, что скромная девушка, решившая принять участие в реалити-шоу, вскоре станет настоящей звездой. Ольга Бузова стремительно вошла в мир шоу-бизнеса, чтобы выйти на первые позиции отечественных рейтингов. Её фигура очень неоднозначна, многие относятся к девушке с пренебрежением, однако она полностью сделала себя сама, работая по 24 часа в сутки. По поисковым запросам в Яндекс она с большим отрывом обошла всех своих соседей по рейтингу, а большинство доходов Ольги приходятся на рекламные посты в соцсетях.
Forbes назвал самых высокооплачиваемых российских знаменитостей, которые могут потягаться с голливудскими звёздами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурология.
Издание в июле составило очередной рейтинг самых высокооплачиваемых российских знаменитостей в области спорта и шоу-бизнеса. Как обычно, оценка шла сразу по трём направлениям: поисковые запросы в Яндекс, упоминание в различных СМИ и социальных сетях и непосредственно уровень дохода.
Результаты, в каком-то смысле, были ожидаемы, но некоторые знаменитости действительно удивили.
Александр Овечкин
14,5 миллиона долларов
Он начал свою хоккейную карьеру ещё в 16 лет и с тех пор неизменно двигался вперед и вверх. К 32 годам он не только возглавил ТОП-10 российских знаменитостей с самым высоким доходом, но ещё является владельцем многолетнего контракта с хоккейным клубом «Вашингтон Кэпиталс» с шестизначной суммой выплат. В 2017 году Александр женился на Анастасии Шубской, дочери известной актрисы Веры Глаголевой. Сейчас супруги находятся в ожидании своего первенца.
Сергей Шнуров
13,9 миллиона долларов
Шнуров увлёкся рок-музыкой ещё в восьмом классе, но далеко не сразу решился сделать творчество своей профессией. Дважды учился в институте, но ни разу не окончил. В первый раз стал студентом инженерно-строительного, откуда ушел в Реставрационный лицей, затем три года отучился на философском факультете Теологического института. С 1991 постоянно занимался музыкой, первые две группы, созданные музыкантом, распались, а вот третья попытка оказалась на редкость удачной. Группа «Ленинград» принесла исполнителю славу и неизменное увеличение доходов.
Филипп Киркоров
9,8 миллиона долларов
К Филиппу Киркорову относятся по-разному, однако стоит отдать ему должное: певец невероятно трудоспособен. Он познал все прелести кочевой жизни артиста ещё в раннем возрасте, сопровождая родителей на гастролях. Отец его – болгарский певец, а мама часто вела концерты мужа. Сына брали с собой, и он всегда с интересом наблюдал за происходящим на сцене. Он точно знал, что когда-нибудь выйдет на сцену и станет настоящей звездой. Филипп Киркоров не зря гордится собой и считает, что сделал себя сам. Он очень много работал, чтобы его мечта исполнилась.
Григорий Лепс
8,2 миллиона долларов
Он плохо учился в школе, зато увлечённо занимался музыкой и уже в музыкальном училище проявлял свои способности. Он точно знал, что музыка станет его профессией. Григорий Лепс не скрывает, что работа певцом в ресторанах стала причиной его пристрастия к алкоголю, а позже – и к наркотикам. Однако он смог побороть свои пагубные пристрастия, когда они стали мешать ему подниматься по карьерной лестнице. С 1995 года он не употребляет спиртное и наркотики. Он неустанно работает над своим репертуаром, открыл собственный продюсерский центр и организовал музыкальный фестиваль «Рождество на Роза Хутор».
Иван Ургант
8,5 миллиона долларов
Актер в третьем поколении шёл к славе стремительно, шаг за шагом поднимаясь вверх. Он не любит вопросов о своих доходах, предпочитая отшучиваться. Иван Ургант считает: деньги далеко не главное в жизни человека. Куда важнее крепкая семья и хорошие взаимоотношения с близкими людьми, ради которых он готов свернуть горы.
Читайте также: Так выглядят самые красивые места на планете. Фото
Ольга Бузова
3,9 миллиона долларов
Ещё несколько лет назад никто и подумать не мог, что скромная девушка, решившая принять участие в реалити-шоу, вскоре станет настоящей звездой. Ольга Бузова стремительно вошла в мир шоу-бизнеса, чтобы выйти на первые позиции отечественных рейтингов. Её фигура очень неоднозначна, многие относятся к девушке с пренебрежением, однако она полностью сделала себя сама, работая по 24 часа в сутки. По поисковым запросам в Яндекс она с большим отрывом обошла всех своих соседей по рейтингу, а большинство доходов Ольги приходятся на рекламные посты в соцсетях.
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