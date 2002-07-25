Раздел: Фоторепортажи
Необычные самолеты, в существование которых сложно поверить. Фото
Большинство из этих летательных аппаратов и самолётами-то назвать сложно.
Люди создают огромное количество самых разных машин, потому как давно поняли, что именно от машин зависит то, насколько хорошо, получится справляться с той или иной задачей. Самолеты в этом отношении не исключение, пишет Хроника.инфо со ссылкой на toneto.
Монстр каспийского моря
Монстр каспийского моря, также известный как «Каспийский монстр» был экспериментальным экранопланом, разработанным в конструкторском бюро Ростислава Алексеева в 1966 году.
Stipa-Caproni
Stipa-Caproni – экспериментальный итальянский самолет с бочкообразным фюзеляжем (1932).
Бломм-унд-Фосс BV 141
Бломм-унд-Фосс BV 141 – немецкий самолёт тактической разведки, созданный во время Второй мировой войны. Отличается необыкновенной структурной асимметрией.
Douglas XB-42 Mixmaster
Douglas XB-42 Mixmaster – экспериментальный бомбардировщик, разработанный для развития очень высокой максимальной скорости (1944).
Libellula
Libellula – британский экспериментальный самолет с тандемным расположением крыльев и двумя двигателями, который обеспечивал пилоту отличный вид при посадке на авианосец (1945).
Люди создают огромное количество самых разных машин, потому как давно поняли, что именно от машин зависит то, насколько хорошо, получится справляться с той или иной задачей. Самолеты в этом отношении не исключение, пишет Хроника.инфо со ссылкой на toneto.
Монстр каспийского моря
Монстр каспийского моря, также известный как «Каспийский монстр» был экспериментальным экранопланом, разработанным в конструкторском бюро Ростислава Алексеева в 1966 году.
Stipa-Caproni
Stipa-Caproni – экспериментальный итальянский самолет с бочкообразным фюзеляжем (1932).
Бломм-унд-Фосс BV 141
Бломм-унд-Фосс BV 141 – немецкий самолёт тактической разведки, созданный во время Второй мировой войны. Отличается необыкновенной структурной асимметрией.
Douglas XB-42 Mixmaster
Douglas XB-42 Mixmaster – экспериментальный бомбардировщик, разработанный для развития очень высокой максимальной скорости (1944).
Libellula
Libellula – британский экспериментальный самолет с тандемным расположением крыльев и двумя двигателями, который обеспечивал пилоту отличный вид при посадке на авианосец (1945).
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