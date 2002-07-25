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Раздел: Фоторепортажи  
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Необычные самолеты, в существование которых сложно поверить. Фото

Необычные самолеты, в существование которых сложно поверить. ФотоБольшинство из этих летательных аппаратов и самолётами-то назвать сложно.

Люди создают огромное количество самых разных машин, потому как давно поняли, что именно от машин зависит то, насколько хорошо, получится справляться с той или иной задачей. Самолеты в этом отношении не исключение, пишет Хроника.инфо со ссылкой на toneto.


Монстр каспийского моря

Монстр каспийского моря, также известный как «Каспийский монстр» был экспериментальным экранопланом, разработанным в конструкторском бюро Ростислава Алексеева в 1966 году.

Необычные самолеты, в существование которых сложно поверить. Фото

Stipa-Caproni

Stipa-Caproni – экспериментальный итальянский самолет с бочкообразным фюзеляжем (1932).

Необычные самолеты, в существование которых сложно поверить. Фото

Бломм-унд-Фосс BV 141

Бломм-унд-Фосс BV 141 – немецкий самолёт тактической разведки, созданный во время Второй мировой войны. Отличается необыкновенной структурной асимметрией.

Необычные самолеты, в существование которых сложно поверить. Фото

Douglas XB-42 Mixmaster

Douglas XB-42 Mixmaster – экспериментальный бомбардировщик, разработанный для развития очень высокой максимальной скорости (1944).

Необычные самолеты, в существование которых сложно поверить. Фото

Libellula

Libellula – британский экспериментальный самолет с тандемным расположением крыльев и двумя двигателями, который обеспечивал пилоту отличный вид при посадке на авианосец (1945).

Необычные самолеты, в существование которых сложно поверить. Фото
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 Теги: самолеты, уникальность

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Сегодня, 21:59 » Автор: Ирина Шевченко
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